Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Современная гостиная
© Pravda.Ru by Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 15:36

Миллионы в квадратных метрах: Уфа показывает невероятную активность на вторичном рынке жилья

В феврале 2026 года на вторичном рынке недвижимости Уфы наблюдается заметное оживление. Количество оформленных сделок купли-продажи в столице Башкирии выросло на 16% относительно показателей аналогичного периода минувшего года. Согласно аналитике платформы "Авито Недвижимость", подобная динамика позволила городскому рынку занять место в десятке лидеров среди всех субъектов Российской Федерации. При этом средняя цена квадратного метра в городе установилась на отметке в 130 тысяч рублей.

Статистика и рыночные показатели

Рост числа сделок в Уфе стал частью более масштабного общероссийского тренда. В феврале текущего года по всей стране было зарегистрировано 111 тысяч переходов прав собственности на объекты вторичного жилого фонда. По сравнению с январем 2026 года, активность покупателей увеличилась на внушительные 45%, что говорит о сезонном оживлении спроса.

Если рассматривать годовую перспективу, то общероссийский показатель прироста сделок составил 11%. Уфа, продемонстрировав рост на 16%, значительно опережает среднестатистические значения по другим миллионникам. Это свидетельствует о сохранении интереса граждан к инвестициям в недвижимость даже при текущих условиях кредитования.

На сегодняшний день участники рынка внимательно следят за сохранением этой тенденции в весенний период. Опережающие темпы роста сделок в регионе чаще всего связывают с текущим качеством предложений и коррекцией ожиданий продавцов. Устойчивость спроса в мегаполисе остается важным индикатором экономической активности местного населения.

Ценовое позиционирование Уфы

Средняя стоимость одного квадратного метра в Уфе за февраль остановилась на уровне 130 тысяч рублей. Этот показатель находится в средней категории, если сравнивать его с другими крупными центрами страны. Для сравнения, столичная недвижимость в Москве оценивается в 598 тысяч рублей за квадрат, тогда как в Санкт-Петербурге аналогичный лот обойдется в 274 тысячи рублей.

В то же время эксперты отмечают, что уфимский рынок остается более доступным, чем многие города-миллионники с сопоставимым уровнем развития инфраструктуры. Наиболее доступные варианты вторичного жилья сейчас фиксируются в Волгограде, где цена составляет 105 тысяч рублей, а также в Челябинске и Воронеже, где стоимость держится в границах 112-114 тысяч рублей.

"Динамика сделок в Уфе наглядно демонстрирует адаптивность локального рынка к текущим экономическим реалиям. Высокий показатель роста активности указывает на то, что жильцы находят стимулы для проведения крупных покупок в условиях стабильного предложения. Мы видим, что ценовая политика в столице Башкирии остается сбалансированной для покупателя. Это позволяет городу укреплять свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности среди регионов страны"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Контекст российского рынка

Средневзвешенная стоимость квадратного метра по всей стране в феврале достигла отметки 160,6 тысячи рублей. Этот показатель демонстрирует постепенное удорожание активов, увеличившись за год на 7%. Подобная инфляционная составляющая отражает общие рыночные процессы, характерные для сферы недвижимости в большинстве субъектов РФ.

Анализ данных подтверждает, что разрыв между стоимостью жилья в Москве и региональных столицах остается существенным. Однако именно в городах вроде Уфы сейчас наблюдается наиболее высокая ликвидность вторичного фонда. Доступность цен в сравнении со столичными регионами поддерживает интерес покупателей, что и приводит к опережающему росту числа заключенных договоров.

В ближайшие месяцы ключевым фактором влияния на ценообразование станет уровень обеспеченности жильем и доступность программ ипотечного кредитования. Покупатели ориентируются на вторичный сегмент как на способ быстрого решения жилищных задач, что сохраняет стабильный приток заявок в агентства недвижимости. Уфа продолжает оставаться в эпицентре этих изменений.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet