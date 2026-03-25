Не просто покатушки по асфальту: Уфа официально признана столицей безопасности на микротранспорте

В Москве, в здании Общественной палаты Российской Федерации, определили лауреатов дебютной Национальной премии в транспортной отрасли. Столица Башкирии удостоилась звания самого дружелюбного к средствам индивидуальной мобильности города. Победителя определили по совокупности результатов открытого народного голосования и экспертной оценки профессионального жюри, о чем официально сообщили в уфимской мэрии 25 марта 2026 года.

Масштабы и статистика

Инфраструктурная нагрузка на Уфу в сегменте аренды самокатов оказалась внушительной. Только за прошлый год по городским улицам курсировало порядка пяти тысяч единиц техники, доступной для поминутного пользования.

Горожане и гости столицы активно использовали этот вид транспорта для ежедневных перемещений. Суммарно на арендных устройствах было совершено свыше трех миллионов поездок. Итоговый километраж всех зафиксированных перемещений составил 7,9 миллиона километров.

Уровень востребованности данных сервисов продиктовал необходимость внедрения новых административных протоколов. Городские власти планомерно расширяли охват территорий, где присутствие кикшеринга становится привычной частью транспортной логистики.

Регулирование и порядок

В 2024 году администрация города закрепила четкий порядок взаимодействия с кикшеринговыми компаниями. Были установлены строгие правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности, исключающие стихийное использование дорожного полотна и тротуаров.

Разработчиками системы были внедрены специфические зоны для езды. Предусмотрены как участки с принудительным ограничением скоростного режима, так и пространства, где движение электросамокатов полностью исключено в целях обеспечения пешеходной безопасности.

"Создание качественной городской среды невозможно без четкой интеграции нового общественного транспорта в существующую улично-дорожную сеть. Уфа показала пример того, как через диалог с операторами можно добиться баланса между удобством жителей и соблюдением правил безопасности. Подобные муниципальные инициативы формируют цивилизованный рынок микромобильности, где каждый участник движения осознает свою ответственность. Награждение города — это закономерный итог системного администрирования территорий и внедрения современных цифровых инструментов контроля." Эксперт по муниципальному управлению Дмитрий Корнилов

Контроль и ответственность

Техническая составляющая безопасности базируется на внедрении систем идентификации. На весь арендуемый транспорт нанесены увеличенные госномера, которые легко распознаются городскими комплексами фотофиксации нарушений.

Наличие такой маркировки позволяет оперативно привлекать к дисциплинарной ответственности нерадивых водителей. Камеры фиксируют отклонения от правил, позволяя идентифицировать конкретную единицу техники и пользователя в текущем рейсе.

Жесткая дисциплина приносит свои результаты: по итогам прошлого сезона к ответственности за различные нарушения было привлечено значительное число пользователей. В общей сложности сервисы заблокировали доступ к приложению примерно для 18,5 тысяч человек.