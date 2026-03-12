Транспорт или тюрьма: как компенсация за ОСАГО помогает людям с инвалидностью в Удмуртии

В Удмуртии с начала 2026 года отделения Социального фонда России вернули 45 гражданам с инвалидностью и их законным представителям половину стоимости полиса ОСАГО. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда. Автомобиль должен быть нужен по медицинским показаниям, как указано в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Льготник выступает собственником машины или страхователем по договору. Выплата идет раз в год на одно транспортное средство.

Кто имеет право на компенсацию

Компенсацию в 50 процентов от цены полиса ОСАГО получают граждане с инвалидностью, где машина прописана в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Это касается ситуаций, когда транспорт действительно необходим по медицинским причинам. Законные представители тоже могут подать заявку от имени подопечного. С начала года в Удмуртии такую помощь оформили уже 45 семьям.

Льготник должен числиться собственником автомобиля или страхователем в договоре ОСАГО. Без этого выплату не дадут. Фонд проверяет документы строго, чтобы избежать ошибок. Пресс-служба регионального отделения Социального фонда России подтвердила эти правила.

"Такие меры поддержки помогают людям с инвалидностью оставаться мобильными и интегрироваться в повседневную жизнь. В регионах вроде Удмуртии это особенно актуально, где транспорт играет ключевую роль в доступе к услугам. Фонд оперативно рассматривает заявки, и цифры показывают растущий спрос. Главное — чтобы документы соответствовали программе реабилитации, иначе отказ неизбежен." Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Требования к полису и машине

Выплата положена на одно транспортное средство за период действия полиса. В нем допустимо не больше трех водителей, включая самого льготника или его представителя. Это правило фиксирует, кто именно управляет машиной. Фонд не компенсирует за несколько авто или лишних страховок.

Полис ОСАГО должен быть действующим, а автомобиль — зарегистрированным на заявителя. Если машина используется не по назначению, проверка выявит несоответствие. Такие ограничения защищают бюджет от злоупотреблений. В Удмуртии уже 45 случаев прошли успешно.

Компенсация покрывает ровно половину затрат на страховку. Деньги возвращают тем, кто своевременно подал документы. Пресс-служба фонда отметила рост обращений с января.

Как получить деньги

Заявку рассматривают пять рабочих дней после подачи полного пакета. В тот же срок перечисляют средства на счет заявителя. Процесс быстрый, если все бумаги в порядке. Фонд информирует о решении по почте или через личный кабинет.

Нужно собрать документы: полис ОСАГО, программу реабилитации, свидетельство о собственности. Представители подают за несовершеннолетних или недееспособных. Ошибки в бумагах затягивают дело. С начала года в регионе обработали 45 подобных запросов.

Выплату дают ежегодно, но только раз на машину. Если полис продлевают, можно повторить. Фонд подчеркивает важность точности данных. Это упрощает жизнь льготникам в Удмуртии.