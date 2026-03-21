Умный электросчётчик на столбе
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:18

Ответ на коммунальные проблемы найден: Удмуртская Республика получит огромные инвестиции в модернизацию

В 2026 году в трех муниципальных образованиях Удмуртской Республики — Сарапуле, Можге и поселке Балезино — приступят к масштабному обновлению объектов коммунального хозяйства. Федеральная поддержка позволит направить на модернизацию сетей, котельных и очистных сооружений четыре миллиарда рублей. Проекты реализуются в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и концессионных соглашений. Обновление коснется систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, что обеспечит кратное снижение аварийности на ключевых участках.

Развитие коммунального сектора Сарапула

В Сарапуле ключевым объектом остается канализационно-насосная станция в микрорайоне "Обувная фабрика". Строительство направлено на интеграцию частного сектора и малоэтажной застройки в систему централизованного водоотведения, чего ранее остро не хватало жителям данных территорий.

На площадке уже завершены подготовительные и прокладочные работы, выполненные методом горизонтально-направленного бурения. Строители проложили почти два километра напорных трубопроводов и три километра самотечных сетей, подготовив базу для монтажа основного оборудования, поставки которого ожидаются весной текущего года.

Параллельно администрацией города инициирована реконструкция воздуходувной станции, которая работает в связке с очистными сооружениями. Обновление системы аэрации позволит существенно повысить эффективность фильтрации сточных вод, соблюдая экологические стандарты качества.

Инфраструктурный апгрейд Балезинского района

Балезино в следующем году ожидает комплексный капитальный ремонт критически важных узлов инженерной инфраструктуры. План мероприятий включает модернизацию станции второго подъема на улице Октябрьской, что должно стабилизировать напор воды в поселковом водопроводе, и возведение новой газовой котельной на улице Железнодорожной.

"Муниципальное управление сегодня требует ювелирной точности при распределении ресурсов. Фокусировка на изношенных сетях в таких точках, как Балезино или Сарапул, позволяет не просто "латать дыры", а создавать задел прочности на десятилетия вперед. Инвестиции в современные котельные и станции очистки — это единственно верный путь решения социально-экономических запросов населения. Мы ожидаем значительного качественного сдвига после ввода этих объектов в эксплуатацию".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Программа развития также охватывает социальные объекты — отопление зданий на улице Олега Кошевого будет переведено на оптимизированные системы. Важным шагом станет и начало реконструкции очистных сооружений на улице Азина, проектная документация по которым уже находится в стадии финальной подготовки.

Тепловая модернизация Можги

Основным вектором преобразований в Можге стало техническое перевооружение теплового контура. В планах на 2026 год значится строительство двух блочно-модульных котельных, способных обеспечить стабильными температурными режимами жилые кварталы в районах улиц Октябрьской и Азина.

Работы по капитальному ремонту затронут порядка двух километров тепловых сетей, износ которых на данных участках был критическим. Реализация проекта в сжатые сроки позволит снизить теплопотери и исключить внештатные ситуации в зимний период, что особенно актуально для плотной городской застройки.

Дополнительно в городе продолжается развитие инфраструктуры через концессионные механизмы. Новые котельные в микрорайонах Вешняковский и Чебершурский призваны повысить качество коммунальных услуг, непосредственно улучшая условия проживания для 12 тысяч горожан.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

