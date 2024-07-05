В городе Соколе Вологодской области в результате удара молнии полностью сгорел многоквартирный деревянный дом. Об этом инциденте сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов.
Согласно информации, предоставленной главой региона через его телеграм-канал, пожар уничтожил двухэтажное деревянное здание, расположенное на улице Мусинского. В доме было зарегистрировано 45 жильцов. Однако точное количество людей, находившихся в здании на момент возгорания, еще уточняется местными властями.
Региональное управление МЧС доложило, что в ходе инцидента были эвакуированы шесть человек. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров, но пожарным удалось локализовать возгорание.
Стоит отметить, что это не единственный случай, когда удар молнии приводит к серьезным последствиям. Так, в середине июня в Башкирии молния ударила по территории Кармановской ГРЭС, что привело к отключению электроснабжения в городах Нефтекамск и Агидель.
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