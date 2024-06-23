После теракта Киева на пляже Учкуевка в городскую больницу №5 города Севастополя поступили 27 детей, сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Ещё один ребенок по степени тяжести у нас уходит в тяжелые. Итого шесть детей в тяжелом состоянии", — рассказала СМИ главврач Наталья Шайнер.

Она добавила, что двое пострадавших детей уже прооперированы, двое сейчас в операционной, один ребёнок в реанимации.

Лучшие специалисты консультируют врачей Севастополя по телефону. Также в город направлен борт с 50 медработниками федеральных центров.

По данным Минобороны России, около 12.15 ВСУ нанесли удар по гражданским объектам Севастополя западными ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Силы ПВО сбили четырх из них, пятая ракета на конечном участке отклонилась от траектории и взорвалась в воздухе над пляжем Учкуевка. По последним данным, в результате удара погибли двое взрослых и трое детей, ранены 124 человека. На месте теракта работают более 20 бригад экстренной помощи, в том числе медицинские специалисты из других регионов. commons.wikimedia.org

Фото: commons. wikimedia.org/Алексей Трефилов (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).