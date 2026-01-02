Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
морская экосистема
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 12:14

Тайна, которую скрывают океаны: как слабые ветры могут замедлить потоки влаги в атмосферу

Ученые опровергли привычную теорию о связи потепления и усиленного испарения - Geophysical Research Letters

В разговоре о климате мы обычно связываем потепление с усилением испарения: чем выше температура воды, тем больше пара в воздухе. Однако последние исследования показывают, что ситуация может быть более сложной, чем предполагает привычная логика. Об этом сообщает издание Geophysical Research Letters.

Почему "чем теплее — тем больше испарение" не всегда верно

Школьная логика, безусловно, имеет место быть: нагретая вода действительно легче отдаёт молекулы в воздух. Но реальное испарение над океанами — это не только температура, но и процесс "вентиляции" поверхности воды. Влажность воздуха, турбулентность, перемешивание и, самое важное, ветер, который уносит водяной пар, — всё это влияет на скорость испарения.

Океаны играют ключевую роль в круговороте воды, поставляя основную часть водяного пара в атмосферу, что, в свою очередь, влияет на облачность и осадки. Когда условия обмена теплом и влагой между морем и воздухом изменяются, меняется и скорость формирования "сырья" для дождей и снегопадов.

Открытия китайских ученых

Недавнее исследование группы из Института географических наук и исследования природных ресурсов Академии наук Китая ставит под сомнение многие наши представления о глобальном испарении.

С помощью спутниковых наблюдений тепло- и влагообмена океана с атмосферой, ученые пришли к неожиданному выводу: несмотря на повышение температуры поверхности моря, глобальное испарение на уровне океанов в последние десять лет слегка снизилось.

Что особенно важно, это снижение наблюдается несмотря на общий рост температуры воды. Исследователи подчеркивают, что в течение длительного периода испарение действительно увеличивалось, но в последние годы тенденция изменилась.

Ветер как "скрытый регулятор" испарения

Одним из ключевых факторов, влияющих на уменьшение испарения, ученые называют ослабление ветров над океанами. Когда ветер становится слабее, атмосфере становится сложнее убирать влагу с поверхности воды.

В таком случае пар накапливается в приземном слое, что снижает градиент влажности и тормозит процесс испарения, даже если вода остаётся тёплой.

Авторы исследования подчеркивают, что этот сдвиг в динамике может быть связан с изменениями в атмосферной циркуляции и колебаниями климатической системы.

