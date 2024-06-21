Исследование американских ученых, опубликованное в журнале Nature Climate Change, указывает на возможные непредвиденные последствия применения климатических технологий в Калифорнии. Попытки снизить экстремальные температуры на западном побережье США могут привести к усилению жары в Европе.

Эксперты предупреждают, что осветление морских облаков, хотя и может быть эффективным для западного побережья США в краткосрочной перспективе, в будущем может вызвать продолжительные периоды засушливой и жаркой погоды в Европе. Геоинженерные меры, направленные на изменение климатических условий в одном регионе, могут иметь противоположный эффект в других частях мира.

Ученые использовали компьютерные модели климата Земли за 2010 и 2050 годы для прогнозирования последствий осветления морских облаков. Моделирование проводилось для двух сценариев: распыление специального аэрозоля над северо-восточной частью Тихого океана вблизи Калифорнии и Аляски.

Результаты показали, что если бы такие меры были предприняты в 2010 году, риск опасного повышения температур вблизи Аляски снизился бы на 55%, а у Калифорнии — на 16%. Однако к 2050 году эффективность этих мер значительно снижается, а в случае с Калифорнией даже приводит к обратному эффекту — повышению температуры.

Исследователи обращают внимание на отсутствие должного регулирования в области геоинженерии. Это создает риск того, что отдельные государства, компании или частные лица могут прибегнуть к климатическим манипуляциям, которые потенциально могут ухудшить условия жизни людей в других частях планеты.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ximonic, Simo Räsänen