Ошибки при уборке и хранении свёклы: почему нельзя оставлять корнеплоды в земле до устойчивых морозов

Свёкла не любит календарь ради календаря. Один год её уже можно тянуть из земли в середине августа, а в другой она спокойно сидит до сентября и не спешит. На срок влияет сорт, дата посева, регион и погода, а ещё простая вещь — успела ли она набрать размер и плотность. Для тех, кто держит урожай в подвале, спешка тут только во вред: подмороженный корнеплод потом быстро теряет вид и начинает портиться. Поэтому ориентируются не на красивую дату в записной книжке, а на ботву, кожицу и прогноз ночных температур.

"Свёклу в 2026 году убирают не по одной универсальной дате, а с учётом сорта, погоды и признаков зрелости" Иван Трухин

Когда убирать свёклу

Ранние сорта обычно выкапывают уже через 60-80 дней после всходов, если свёкла идёт на летний стол. Среднеспелым нужно 80-110 дней, поздним — 110-130 дней. Это ориентиры, а не приказ сверху: точный срок всегда ищут на упаковке семян и сверяют с тем, как выглядит грядка.

Для зимнего хранения свёклу в средней полосе и Подмосковье чаще убирают в сентябре. На Урале и в Сибири срок сдвигается к концу августа или сентябрю, на Северо-Западе тоже держатся сентября, но смотрят на дожди и похолодание. На юге уборка обычно уходит на сентябрь или октябрь, если осень тёплая и сухая.

Если ночи уже обещают устойчивый минус, тянуть нельзя. У свёклы часть корнеплода находится над землёй, поэтому верхушка страдает от холода быстрее, чем у моркови. Подмёрзшие экземпляры потом хуже лежат и нередко начинают гнить.

Как понять, что корнеплод созрел

Один пожелтевший лист ещё ничего не доказывает. Ботва может подвянуть из-за засухи, болезней, вредителей или нехватки питания, а сам корнеплод при этом ещё только набирает вес. Надёжнее смотреть сразу на несколько признаков, а не хвататься за лопату после первого тревожного листа.

Свёкла готова к уборке, если она дошла до размера, заявленного для сорта, а верхушка заметно торчит над почвой. Нижние листья к этому моменту обычно желтеют, подсыхают и ложатся. Кожица становится плотной и гладкой, а мякоть при пробной выкопке остаётся сочной, но не водянистой.

Перед массовой уборкой лучше выкопать одну-две свёклы в разных местах грядки. Если корнеплоды плотные и совпадают с сортовым размером, можно начинать сбор. Ждать, пока ботва полностью высохнет, не нужно: это не обязательный признак зрелости, а лишняя пауза часто оборачивается перерастанием и риском попасть под холод.

"Один лист не показывает, что свёкла уже готова. Смотрите на размер корнеплода, плотность мякоти и состояние кожицы, а перед массовой уборкой проверьте несколько растений в разных местах грядки. Если тянуть до полного увядания ботвы, можно получить переросшие и подмёрзшие корнеплоды, которые потом хуже лежат" эксперт по агротехнике и системному подходу к земледелию Иван Трухин

Как выкопать и подготовить урожай

Лучше всего убирать свёклу в сухой день, когда земля уже немного подсохла. Если дожди затянулись, ждать "идеальной" погоды неделями не стоит: зрелые корнеплоды можно выкопать и досушить под навесом. В мокрой земле их проще повредить, а это сразу бьёт по хранению.

Подкапывают свёклу вилами или лопатой сбоку, а не вытягивают силой за ботву. Бросать корнеплоды в ведро и стучать ими о землю тоже не надо. Повреждённые, треснувшие и мягкие экземпляры сразу откладывают отдельно.

Ботву срезают острым ножом, оставляя черешки длиной 1-2 см. Руками листья не выкручивают: вместе с ними легко сорвать верхушку корнеплода и открыть дорогу инфекции. Центральный корень обычно не трогают, а если он мешает, его укорачивают совсем немного.

Для долгого хранения свёклу не моют. После подсушивания сухая земля сама осыпается, а остатки убирают руками. Мытьё допустимо только для тех корнеплодов, которые пойдут в еду быстро, но тогда в погреб их уже не кладут. Подсушивают урожай в один слой под навесом или в сухом проветриваемом помещении, без долгого солнца, чтобы не потерять влагу.

Как хранить свёклу зимой

В хранилище идут только сухие, плотные и здоровые корнеплоды. Им нужна темнота, хорошая вентиляция, температура от 0 до +4 °C и влажность около 85-90 %. Если в помещении тепло или сыро, свёкла быстро сдаёт и начинает портиться.

Хранят её в ящиках с песком, в опилках, в открытых овощных мешках, на стеллажах в погребе или небольшими партиями в овощном отсеке холодильника. Допустимо положить свёклу поверх картофеля: она забирает часть лишней влаги, которую выделяет картофель. Но само помещение всё равно должно оставаться прохладным и проветриваемым.

Раз в несколько недель запасы проверяют. Мягкие, мокрые или заплесневевшие корнеплоды убирают сразу, иначе гниль быстро переходит на соседние овощи. Здесь лучше не лениться: один испорченный корнеплод легко тянет за собой всю коробку.

"Для хранения подходят только сухие и здоровые корнеплоды. Свёклу не моют перед закладкой, не держат в тёплом помещении и не складывают вместе с треснувшими экземплярами. Если в ящике появилась мягкость или плесень, такие овощи нужно убрать сразу, иначе повреждение пойдёт дальше" эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Главные ошибки дачников

Чаще всего урожай губят банальные промахи. Свёклу держат в земле до настоящих заморозков, смотрят только на дату и игнорируют сорт, погоду и состояние ботвы. Ещё одна частая история — уборка в сильный дождь, когда корнеплоды легче рвутся и бьются.

Нельзя отправлять в погреб свёклу с трещинами, порезами и мокрой кожицей. Не стоит выкручивать ботву, мыть овощи перед закладкой и держать их в жарком помещении. Такие мелочи потом и превращаются в гниль, а не в запас на зиму.

Если нужна свёкла на летний стол, её можно выкапывать постепенно и раньше срока. Но для хранения лучше не гнаться за лишним временем на грядке. Зрелый корнеплод, убранный до устойчивых морозов, обычно лежит спокойнее, чем тот, который дождался холода под снегом.

FAQ

Можно ли убирать свёклу по календарю?

Нет, календарь тут только подсказка. Смотрят на сорт, сроки посева, регион и погоду.

Нужно ли ждать, пока ботва совсем засохнет?

Нет. Полное высыхание листьев не обязательно означает готовность, а затяжка может испортить урожай.

Почему нельзя мыть свёклу перед хранением?

Влажные корнеплоды хуже лежат и быстрее портятся. Для длительного хранения свёклу оставляют сухой.

Какой признак самый надёжный?

Смотрят сразу на несколько вещей: размер, плотность, кожицу и состояние верхушки. Один признак сам по себе ничего не решает.

Проверено экспертом: эксперт по агротехнике и системному подходу к земледелию Иван Трухин

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