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Урожай лука на грядке
Урожай лука на грядке
© Pravda.Ru by Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 18:11

Названы благоприятные даты для сбора урожая лука в июле 2026 года

С начала июля наступает пора уборки лука, и важно знать, когда именно стоит приступить к этому процессу. Во многих регионах сроки сбора урожая различаются, и определённые признаки подскажут вам, что лук готов к выкапыванию.

"Чтобы получить хороший урожай, необходимо следить за состоянием лука, который проявляет себя здоровье через листья и чешуйки", — отметила агроном Наталья Полетаева.

Агроном Наталья Полетаева

Когда выкапывать лук

Первый признак готовности лука к уборке — это состояние надземной части. Зеленые перья теряют свою яркость, становятся тусклыми, а их кончики начинают желтеть и подсыхать. Область соединения стеблей с луковицей тоже изменяется: она размягчается и теряет упругость. Чтобы считать лук готовым, около 70% листьев должно пожелтеть и опуститься на землю. Это указывает на то, что его рост завершён, и питательные вещества направляются в луковицу, что укрепляет её структуру.

Второй признак связан с состоянием кроющих чешуй. Если они стали насыщенного желтого, фиолетового или коричневого окраса (в зависимости от сорта) и сухими на ощупь, это ещё один сигнал о готовности лука.

Лучше всего убирать лук в сухую и ветреную погоду. Если вы решите выкапывать его под дождем, велика вероятность, что некоторые луковицы испортятся в процессе хранения.

Что делаем дальше

Первый шаг после уборки — аккуратное извлечение лука из почвы. Важно не наносить повреждения, избегая сильного удара о другие головки или инструмент, иначе это может привести к гниению. Лучше всего удалить грязь вручную.

После этого начинается первичная сушка, которая длится 1-2 недели. Если лука немного, его можно высушить под навесом или на веранде. В случае больших грядок лучше оставить его на земле, но при жаре желательно соорудить навес, чтобы избежать пересыхания.

Когда стебли высохнут и станут шуршащими, можно приступать к обрезке. При этом соблюдайте правило: оставляйте пеньки длиной 3-7 сантиметров, чтобы предотвратить попадание бактерий внутрь луковиц.

Следующим шагом идет финальная досушка, которая проводится в помещении с хорошей циркуляцией воздуха, и занимает ещё две недели.

Наконец, сортируйте лук в группы — крупный, мелкий и недозревший — и убирайте только качественные экземпляры в подходящие контейнеры.

"Правильное хранение лука — залог его долгого хранения. Важно следить за температурой и влажностью, чтобы он не начал гнить", — предупредил агроном Иван Трухин.

Агроном Иван Трухин

Благоприятные дни для уборки в июле 2026 года

Успешная уборка лука возможно в ряде дней. В июле 2026 года благоприятными считаются 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30 и 31 число. Если вы ориентируетесь на Лунный календарь, эти дни лучше всего подходят для сбора урожая.

FAQ

Когда лучше всего убирать лук?
Уборку лука лучше планировать на сухие и ветреные дни, когда листья начинают желтеть.
Сколько времени занимает первичная сушке лука?
Первичная сушка лука длится от 1 до 2 недель.
Как обрезать ботву и корни лука?
Обрезайте ботву на высоту 3-7 см от донца, сохраняя длину для защиты от гнилостных бактерий.
Как правильно хранить лук после уборки?
Храните лук при температуре около 18-22 градусов с низкой влажностью в сетчатых ящиках для циркуляции воздуха.

Проверено экспертом: агроном Наталья Полетаева

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Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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