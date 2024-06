Подозреваемый в совершении убийства на западе Москвы, в настоящее время находится в состоянии комы, как передает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, за день до инцидента, 34-летнего Константина Балишанского обнаружили мертвым с огнестрельным ранением на улице Алексея Свиридова.

Через несколько часов после происшествия, предполагаемого преступника задержали сотрудники полиции на Аминьевском шоссе.

В ходе задержания он попытался оказать сопротивление и получил серьезные травмы. По одной из версий, причиной преступления могла стать ревность.

