Подозреваемый в совершении убийства на западе Москвы, в настоящее время находится в состоянии комы, как передает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По предварительным данным, за день до инцидента, 34-летнего Константина Балишанского обнаружили мертвым с огнестрельным ранением на улице Алексея Свиридова.
Через несколько часов после происшествия, предполагаемого преступника задержали сотрудники полиции на Аминьевском шоссе.
В ходе задержания он попытался оказать сопротивление и получил серьезные травмы. По одной из версий, причиной преступления могла стать ревность.
Фото: www.flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)
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