Автомат возвращается: "Патриот" готовит сюрприз для городских водителей
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится вернуть на рынок популярную модификацию внедорожника "УАЗ Патриот" с автоматической коробкой передач. Об этом сообщил корреспонденту "Газеты.Ru" представитель пресс-службы предприятия.
"Вопрос возвращения модификации с автоматической коробкой передач в модельную линейку "УАЗа Патриота” на повестке по-прежнему есть. Говорить о сроках появления, модели и характеристиках такого типа трансмиссии на данный момент преждевременно", — отметили в компании.
Возвращение "автомата": пока без точных дат
Решение о возобновлении производства внедорожника с АКП уже принято, однако точные сроки появления новой версии пока не озвучены. На предприятии уточнили, что разработка идёт параллельно с модернизацией основной линейки, и инженеры сосредоточены на адаптации трансмиссии под новые двигатели.
Сейчас завод работает над выпуском обновлённых версий "Патриота", "Пикапа" и "Профи" - с новым дизельным и модернизированным бензиновым двигателями, а также шестиступенчатой механической коробкой передач. Эти модификации проходят испытания и готовятся к серийному производству.
История модели с автоматом
Продажи "УАЗ Патриот" с АКП начались в 2019 году. Тогда внедорожник получил шестиступенчатую автоматическую трансмиссию и усовершенствованный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л. с.. Новая версия пользовалась популярностью среди городских водителей, которым хотелось больше комфорта без потери проходимости.
Однако в 2022 году производство пришлось приостановить. Причиной стали санкционные ограничения, из-за которых поставки импортных комплектующих для автоматических коробок передач были остановлены.
Почему возвращение "автомата" важно
Возрождение версии с АКП может стать важным шагом для всей российской автомобильной отрасли. "Патриот" с автоматом — это не просто улучшенная версия внедорожника, а показатель технологического развития марки. Автомобили с автоматической трансмиссией пользуются стабильно высоким спросом, особенно в городах.
Кроме того, возвращение этой модификации позволит расширить экспортные возможности бренда: автомобили с автоматом востребованы в странах Ближнего Востока, Африки и Азии, где УАЗ активно продвигает свою продукцию.
Сравнение: механика против автомата
|Параметр
|"Патриот" с механикой
|"Патриот" с автоматом (2019)
|Тип трансмиссии
|6-ступенчатая МКП
|6-ступенчатая АКП
|Мощность двигателя
|150 л. с.
|150 л. с.
|Расход топлива
|11,5-12,0 л/100 км
|12,5-13,0 л/100 км
|Разгон до 100 км/ч
|~14 с
|~13,5 с
|Комфорт при езде
|Средний
|Повышенный
|Стоимость (до 2022 г.)
|от 1,5 млн руб.
|от 1,8 млн руб.
Как видно, версия с автоматом была немного дороже, но обеспечивала более плавное вождение и удобство в городских условиях.
Советы шаг за шагом: как выбрать "Патриот" под себя
-
Определитесь с задачами. Если автомобиль нужен для города и частых поездок по пробкам, АКП станет лучшим выбором. Для бездорожья — механика надёжнее.
-
Следите за обновлениями УАЗа. Компания публикует новости о тестах и новых моделях на своём официальном сайте и в соцсетях.
-
Рассмотрите будущие дизельные версии. Новый мотор обещает снизить расход топлива и повысить тягу.
-
Выбирайте дилеров, участвующих в тест-драйвах. Это позволит сравнить обновлённые версии до их официального релиза.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: ждать возвращения АКП, не рассматривая другие модели.
• Последствие: упущенные возможности при покупке по старым ценам.
• Альтернатива: рассмотреть версии с механикой, которые уже обновляются и получат улучшенные двигатели.
• Ошибка: покупать старый "Патриот" с автоматом без проверки.
• Последствие: риск поломок из-за дефицита запчастей.
• Альтернатива: дожидаться официального возвращения новой версии с отечественной коробкой передач.
А что если АКП будет российской разработки?
Эксперты отмечают, что один из вариантов возвращения автомата — использование отечественной или китайской трансмиссии, адаптированной под специфику "Патриота". В последние годы УАЗ активно сотрудничает с поставщиками из дружественных стран, и техническая интеграция новой коробки передач вполне возможна.
Если проект реализуют, это может стать первым крупным опытом локализации АКП в России после 2022 года.
Плюсы и минусы возвращения "Патриота" с АКП
|Плюсы
|Минусы
|Повышенный комфорт при езде
|Более высокая цена
|Расширение аудитории покупателей
|Потенциальный дефицит комплектующих
|Возможность экспорта
|Увеличенный расход топлива
|Современный имидж бренда
|Сложность сервисного обслуживания
Часто задаваемые вопросы
Когда появится новый "Патриот" с автоматом?
Пока точных сроков нет. По предварительным данным, это может произойти не раньше второй половины 2026 года.
Будет ли коробка отечественного производства?
Этот вариант рассматривается, однако решение о поставщике трансмиссий пока не озвучено.
Планируется ли выпуск дизельных версий с АКП?
Да, завод тестирует новые дизельные двигатели, и вариант с автоматом не исключён.
Можно ли будет обслуживать старые автоматы?
Да, но с ограничениями — часть деталей поставляется неофициальными каналами.
Изменится ли цена новой версии?
Предположительно, стоимость увеличится на 15-20% по сравнению с аналогичной моделью на механике.
Мифы и правда
Миф: УАЗ окончательно отказался от автоматов.
Правда: завод официально подтвердил, что вопрос возвращения АКП остаётся в приоритете.
Миф: автоматы плохо подходят для бездорожья.
Правда: современные трансмиссии рассчитаны на высокие нагрузки и не уступают механике по проходимости.
Миф: коробка из-за границы будет стоить слишком дорого.
Правда: при локализации и сборке в России стоимость удастся снизить.
Исторический контекст
Первый "УАЗ Патриот" сошёл с конвейера в 2005 году и стал одним из самых популярных российских внедорожников. Версия с автоматом, запущенная в 2019 году, стала символом обновления модели. Её успех показал, что даже традиционный "внедорожник для бездорожья" может быть комфортным и современным.
После приостановки поставок иностранных комплектующих в 2022 году завод сосредоточился на создании собственной моторной и трансмиссионной базы. Если планы по возвращению АКП реализуются, это станет важным этапом технологической независимости российского автопрома.
