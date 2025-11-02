Автомат возвращается: "Патриот" готовит сюрприз для городских водителей

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится вернуть на рынок популярную модификацию внедорожника "УАЗ Патриот" с автоматической коробкой передач. Об этом сообщил корреспонденту "Газеты.Ru" представитель пресс-службы предприятия.

"Вопрос возвращения модификации с автоматической коробкой передач в модельную линейку "УАЗа Патриота” на повестке по-прежнему есть. Говорить о сроках появления, модели и характеристиках такого типа трансмиссии на данный момент преждевременно", — отметили в компании.

Возвращение "автомата": пока без точных дат

Решение о возобновлении производства внедорожника с АКП уже принято, однако точные сроки появления новой версии пока не озвучены. На предприятии уточнили, что разработка идёт параллельно с модернизацией основной линейки, и инженеры сосредоточены на адаптации трансмиссии под новые двигатели.

Сейчас завод работает над выпуском обновлённых версий "Патриота", "Пикапа" и "Профи" - с новым дизельным и модернизированным бензиновым двигателями, а также шестиступенчатой механической коробкой передач. Эти модификации проходят испытания и готовятся к серийному производству.

История модели с автоматом

Продажи "УАЗ Патриот" с АКП начались в 2019 году. Тогда внедорожник получил шестиступенчатую автоматическую трансмиссию и усовершенствованный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л. с.. Новая версия пользовалась популярностью среди городских водителей, которым хотелось больше комфорта без потери проходимости.

Однако в 2022 году производство пришлось приостановить. Причиной стали санкционные ограничения, из-за которых поставки импортных комплектующих для автоматических коробок передач были остановлены.

Почему возвращение "автомата" важно

Возрождение версии с АКП может стать важным шагом для всей российской автомобильной отрасли. "Патриот" с автоматом — это не просто улучшенная версия внедорожника, а показатель технологического развития марки. Автомобили с автоматической трансмиссией пользуются стабильно высоким спросом, особенно в городах.

Кроме того, возвращение этой модификации позволит расширить экспортные возможности бренда: автомобили с автоматом востребованы в странах Ближнего Востока, Африки и Азии, где УАЗ активно продвигает свою продукцию.

Сравнение: механика против автомата

Параметр "Патриот" с механикой "Патриот" с автоматом (2019) Тип трансмиссии 6-ступенчатая МКП 6-ступенчатая АКП Мощность двигателя 150 л. с. 150 л. с. Расход топлива 11,5-12,0 л/100 км 12,5-13,0 л/100 км Разгон до 100 км/ч ~14 с ~13,5 с Комфорт при езде Средний Повышенный Стоимость (до 2022 г.) от 1,5 млн руб. от 1,8 млн руб.

Как видно, версия с автоматом была немного дороже, но обеспечивала более плавное вождение и удобство в городских условиях.

Советы шаг за шагом: как выбрать "Патриот" под себя

Определитесь с задачами. Если автомобиль нужен для города и частых поездок по пробкам, АКП станет лучшим выбором. Для бездорожья — механика надёжнее. Следите за обновлениями УАЗа. Компания публикует новости о тестах и новых моделях на своём официальном сайте и в соцсетях. Рассмотрите будущие дизельные версии. Новый мотор обещает снизить расход топлива и повысить тягу. Выбирайте дилеров, участвующих в тест-драйвах. Это позволит сравнить обновлённые версии до их официального релиза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ждать возвращения АКП, не рассматривая другие модели.

• Последствие: упущенные возможности при покупке по старым ценам.

• Альтернатива: рассмотреть версии с механикой, которые уже обновляются и получат улучшенные двигатели.

• Ошибка: покупать старый "Патриот" с автоматом без проверки.

• Последствие: риск поломок из-за дефицита запчастей.

• Альтернатива: дожидаться официального возвращения новой версии с отечественной коробкой передач.

А что если АКП будет российской разработки?

Эксперты отмечают, что один из вариантов возвращения автомата — использование отечественной или китайской трансмиссии, адаптированной под специфику "Патриота". В последние годы УАЗ активно сотрудничает с поставщиками из дружественных стран, и техническая интеграция новой коробки передач вполне возможна.

Если проект реализуют, это может стать первым крупным опытом локализации АКП в России после 2022 года.

Плюсы и минусы возвращения "Патриота" с АКП

Плюсы Минусы Повышенный комфорт при езде Более высокая цена Расширение аудитории покупателей Потенциальный дефицит комплектующих Возможность экспорта Увеличенный расход топлива Современный имидж бренда Сложность сервисного обслуживания

Часто задаваемые вопросы

Когда появится новый "Патриот" с автоматом?

Пока точных сроков нет. По предварительным данным, это может произойти не раньше второй половины 2026 года.

Будет ли коробка отечественного производства?

Этот вариант рассматривается, однако решение о поставщике трансмиссий пока не озвучено.

Планируется ли выпуск дизельных версий с АКП?

Да, завод тестирует новые дизельные двигатели, и вариант с автоматом не исключён.

Можно ли будет обслуживать старые автоматы?

Да, но с ограничениями — часть деталей поставляется неофициальными каналами.

Изменится ли цена новой версии?

Предположительно, стоимость увеличится на 15-20% по сравнению с аналогичной моделью на механике.

Мифы и правда

Миф: УАЗ окончательно отказался от автоматов.

Правда: завод официально подтвердил, что вопрос возвращения АКП остаётся в приоритете.

Миф: автоматы плохо подходят для бездорожья.

Правда: современные трансмиссии рассчитаны на высокие нагрузки и не уступают механике по проходимости.

Миф: коробка из-за границы будет стоить слишком дорого.

Правда: при локализации и сборке в России стоимость удастся снизить.

Исторический контекст

Первый "УАЗ Патриот" сошёл с конвейера в 2005 году и стал одним из самых популярных российских внедорожников. Версия с автоматом, запущенная в 2019 году, стала символом обновления модели. Её успех показал, что даже традиционный "внедорожник для бездорожья" может быть комфортным и современным.

После приостановки поставок иностранных комплектующих в 2022 году завод сосредоточился на создании собственной моторной и трансмиссионной базы. Если планы по возвращению АКП реализуются, это станет важным этапом технологической независимости российского автопрома.