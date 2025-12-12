В ОАЭ всё не так просто: путешественники столкнулись с нюансом, о котором молчат гиды

Путешествие в Объединённые Арабские Эмираты часто становится не просто отпуском, а встречей с другой реальностью — миром, где футуристические кварталы соседствуют с древними обычаями. Эта страна умеет удивлять: от огромных пляжей до культурных центров, от тишины пустыни до динамики мегаполисов. Многие туристы отмечают, что поездка в Эмираты оставляет насыщенные впечатления на годы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Какие документы нужны для въезда

Для россиян въезд в ОАЭ остаётся относительно простым, и потому направление стабильно популярно. Основной документ — загранпаспорт, срок действия которого должен превышать шесть месяцев с момента предполагаемого возвращения. Туристы часто выбирают запасной срок в девять месяцев, чтобы исключить любые пограничные сложности. Медицинская страховка не входит в обязательный список, но практика показывает, что оформлять её целесообразно: стоимость медицинских услуг в эмиратах остаётся высокой, и полис помогает избежать непредвиденных расходов.

Тем, кто путешествует с детьми, важно подготовить действующий загранпаспорт ребёнка, а также нотариально заверенную копию свидетельства о рождении (если фамилии ребёнка и родителя различаются). Для поездки несовершеннолетнего с другими сопровождающими необходимо разрешение от родителей или опекунов. Гибкие визовые условия остаются преимуществом для россиян — возможность безвизового пребывания до 90 дней позволяет планировать поездки с учётом отпуска, длительных каникул или маршрутных перемещений между эмиратами.

Когда лучше ехать

Вопрос сезонности остаётся ключевым при выборе даты путешествия. Оптимальным временем для экскурсий считается зима — с декабря по февраль, когда температура держится на уровне +24…+26 градусов. Это позволяет комфортно проводить время на открытом воздухе, гулять по набережным и посещать достопримечательности. В пустынных районах иногда случаются кратковременные дожди и бури, но они редко нарушают планы туристов.

Весна идеально подходит для пляжного отдыха: вода становится особенно тёплой, а солнце — мягким и приятным. В этот период проще всего найти баланс между температурой воздуха и моря. Летом жара может достигать +50 градусов, однако этот сезон привлекает тех, кому важна экономия: цены на проживание и билеты снижаются. В это время особенно полезно учитывать опыт путешественников, которые отмечают преимущества направлений с мягким климатом, например теплые страны с комфортной зимней погодой.

Как добраться из России

Прямые рейсы в Эмираты выполняют несколько российских и международных авиакомпаний, и вылеты доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Волгограда, Новосибирска и других городов. Средняя стоимость билета туда и обратно в 2025 году составляла около 15 тысяч рублей, а рейс в одну сторону можно было приобрести за пять-семь тысяч. На цену традиционно влияют сезон, спрос и близость праздничных дат.

Что стоит посмотреть

Среди популярных эмиратов путешественники чаще всего выбирают Дубай, Абу-Даби, Шарджу и Рас-эль-Хайму. Каждый из них раскрывает особенную грань страны.

Дубай давно стал символом технологического прогресса: небоскрёб Бурдж-Халифа высотой 828 метров притягивает туристов со всего мира, а его панорамные площадки считают обязательным пунктом для посещения. Рядом находится крупный торгово-развлекательный комплекс Dubai Mall и музыкальные фонтаны, которые вечером превращаются в зрелищное световое шоу. Исторический квартал Аль-Фахиди открывает другую сторону Дубая — атмосферу старинных улочек, в которых сохранился традиционный уклад прошлого. Заповедник Рас-эль-Кхор привлекает розовыми фламинго и редкими видами птиц.

Абу-Даби знаменит своим художественным наследием. Лувр Абу-Даби под ажурным куполом объединяет произведения разных эпох — от эпохи Возрождения до импрессионизма. Среди экспонатов — полотна Леонардо да Винчи, Клода Моне и Винсента ван Гога. Мечеть шейха Зайда поражает масштабами и архитектурой: 82 беломраморных купола создают величественный силуэт, который особенно красив в вечернем освещении. Дополняет культурную карту региона тенденция к развитию новых музейных пространств, включая готовящиеся к открытию культурные центры в ОАЭ.

Шарджа подходит тем, кто ценит спокойную атмосферу. Пляж Аль-Хан известен чистым побережьем и возможностями для водных видов спорта. Район Аль-Касба предлагает прогулочные каналы, фонтаны, колесо обозрения "Око Эмиратов" и множество кафе. Для семейного отдыха подойдут парк развлечений Аль-Монтаза и Аквариум Шарджи.

Рас-эль-Хайма впечатляет природными ландшафтами. Каньон Вади Би в Хаджарских горах привлекает любителей активного отдыха: здесь организуют сафари, пешие походы и маршруты для фотографов. В городе расположены национальный музей и Музей жемчуга, а также проводятся традиционные верблюжьи бега.

О каких правилах стоит знать туристам

Эмираты остаются страной с глубокими культурными традициями. Публичные объятия и поцелуи считаются недопустимыми, особенно в многолюдных местах. Во время азана, звучащего пять раз в день, важно соблюдать спокойствие и не мешать окружающим.

В общественных зонах действует дресс-код: одежда должна закрывать плечи и колени. Женщинам нежелательно носить прозрачные или слишком обтягивающие наряды, а мужчинам — появляться без футболки вне пляжа. На пляжах и в аквапарках правила мягче, но загар топлес запрещён.

Алкоголь доступен только лицам старше 21 года и только в разрешённых местах: в отеле или арендуемом жилье. Курение также допустимо лишь в специально выделенных зонах.

Сравнение популярных эмиратов

Дубай впечатляет масштабом, архитектурными рекордами и динамикой. Абу-Даби привлекает музеями, спокойствием и культурными центрами. Шарджа подойдёт семьям благодаря развлекательным зонам. Рас-эль-Хайма — выбор для ценителей природы и активностей.

Плюсы и минусы отдыха в ОАЭ

Отдыхающие отмечают высокий уровень сервиса, безопасность, множество развлечений и качественную инфраструктуру. Однако культурные нормы и климат в летние месяцы требуют внимания.

Плюсы:

• развитая инфраструктура;

• высокий уровень безопасности;

• разнообразие развлечений;

• комфортные пляжи.

Минусы:

• высокая стоимость медицинской помощи;

• строгие правила поведения;

• экстремальная жара летом.

Советы по планированию поездки

Путешественники рекомендуют заранее определиться с сезоном, забронировать популярные экскурсии, оформить страховку и проверить документы ребёнка. Отдых будет удобнее, если заранее продумать маршруты по эмиратам и распределить дни между пляжами, музеями и прогулками по городу.

