Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
новогодний стол
новогодний стол
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 21:16

Увидел цены на новогодние ужины в Дубае — и всё равно решился: теперь понимаю, за что там платят

Аналитики туррынка описали программы новогодних ужинов в отелях ОАЭ

Праздничный сезон в ОАЭ превращается в череду ярких событий: в декабре и начале января курорты наполняются огнями, живой музыкой и тематическими ужинами. Почти все торжества проходят под открытым небом — на песчаных пляжах, с видом на небоскребы и Персидский залив. Туристы получают возможность встретить Новый год в атмосфере роскоши, а сразу за ним — провести рождественские вечера, включая православный ужин 6 января.

Что предлагает гостиничная индустрия ОАЭ

Отели в эмиратах давно превратили праздники в часть своей концепции гостеприимства. Многие программы входят в тарифы all inclusive: ужины, шоу, выступления музыкантов, детские активности. Однако есть и платные праздничные пакеты — их стоимость зависит от уровня отеля, локации и формата мероприятий. Отдельно оплачиваются концерты знаменитых артистов, которые учреждения приглашают специально к праздникам.

Пляжные торжества и белые вечеринки

Одной из популярных площадок для празднования стал Rixos Premium Dubai на пляже JBR. Здесь организуют "белую вечеринку" с живой музыкой, танцами и фейерверком. Для взрослых стоимость пакета составляет 3199 дирхамов, а для детей — 1600 дирхамов. Маленьких гостей ждут игры, танцы и магическое шоу.

6 января здесь можно поучаствовать в "православном рождественском ужине": в меню — традиционные блюда, а стоимость варьируется от 275 дирхамов за безалкогольный вариант до 420 дирхамов за ужин с напитками.

Ужины премиум-класса

Atlantis, The Palm традиционно предлагает многоуровневую систему праздничных ужинов. Форматы — от демократичных столиков под открытым небом за 750 долларов до VIP Sky Suite за 7500 долларов на компанию из десяти человек. Последний вариант включает обслуживание батлером и панорамный вид на роскошный курорт.

Программы, включенные в проживание

В Rixos The Palm Dubai подготовка к праздникам стартует заранее. Утром 7 декабря здесь зажигают рождественскую елку, дарят гостям бокалы шампанского и устраивают встречу с Сантой.

24 декабря проходит рождественский ужин в двух ресторанах курорта, а новогодняя ночь превращается в масштабный гала-концерт на пляже. Гостям обещают буфет с шампанским и выступления музыкантов, танцевальных трупп и саксофониста.

Концерты мировых звезд

Некоторые отели сделали ставку на громкие имена. В Atlantis, The Palm в новогоднюю ночь выступит американская группа Maroon 5. А Emirates Palace Mandarin Oriental в Абу-Даби приглашает Джона Ледженда. Цена билетов зависит от выбранной зоны размещения, обычно они продаются отдельно от праздничных ужинов и проживания.

Тематические вечера и необычные шоу

Чтобы выделиться среди множества предложений, гостиницы создают тематические концепции. В Kempinski Hotel & Residence на Пальме гостей ждёт вечеринка в стиле Джеймса Бонда с акцентом на элегантность и атмосферу секретной миссии.

В Delano Dubai шефы представят блюда, приготовленные на робата-гриле, стремясь воссоздать атмосферу современного Киото.

Banyan Tree Dubai готовит шоу дронов — зрелище, которое заменяет фейерверки и создаёт эффектный ночной перформанс над пляжем.

Таблица "Сравнение"

Отель Ужин/вечеринка Стоимость Особенности
Rixos Premium Dubai Белая вечеринка от 3199 дирхамов детская программа, православный ужин
Atlantis, The Palm Ужины разных категорий 750-7500 долларов VIP Sky Suite, личный батлер
Rixos The Palm Dubai Всё включено входит в проживание елка, Санта, пляжный гала-концерт
Emirates Palace MO Концерт Джона Ледженда билеты отдельно премиум-формат
Banyan Tree Dubai Пляжное шоу входит шоу дронов

Советы шаг за шагом

  1. Уточняйте, включена ли праздничная программа в ваш тариф проживания.

  2. Бронируйте места заранее — популярные рестораны закрывают списки за недели до праздников.

  3. Берите лёгкую одежду для пляжных мероприятий и дополнительно — наряд для гала-ужина.

  4. Следите за погодой: вечерами может понадобиться накидка.

  5. Планируйте трансфер — в новогоднюю ночь движение на популярных курортах сильно ограничивают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбор отеля без учёта праздничной программы → дополнительные расходы → бронируйте вариант all inclusive с ужинами.

  • Покупка билетов на концерты в последний момент → высокие цены → оформите заранее через официальный сайт отеля.

  • Приезд без дресс-кода → ограниченный доступ в зону праздника → уточните требования: вечерние платья, костюмы, белая одежда для тематических вечеринок.

А что если…

Если хочется тишины, можно выбрать небольшой бутик-отель на Пальме — там тоже устраивают торжества, но с более камерной атмосферой. А для тех, кто предпочитает масштаб, отлично подойдут пляжи Atlantis или Dubai Marina.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
тёплая погода зимой высокая сезонная стоимость
масштабные шоу и вечеринки необходимость раннего бронирования
выбор форматов отдыха большие потоки туристов
мероприятия для детей и взрослых отдельная оплата концертов

FAQ

Как выбрать отель для новогоднего отдыха?
Определитесь с форматом: all inclusive, VIP-ужины или концерт мировых звёзд. Затем сравните расписание мероприятий.

Сколько стоит новогодний ужин в Дубае?
От 750 долларов до 7500 долларов, в зависимости от уровня ресторана и условий.

Что лучше: платный пакет или всё включено?
Если хотите активно участвовать в программах, удобнее all inclusive. Для любителей особого сервиса — VIP-пакеты.

Мифы и правда

Миф: все ужины в ОАЭ очень дорогие.
Правда: в семейных отелях ужины могут быть включены в стоимость проживания.

Миф: в новогоднюю ночь сложно попасть на пляж.
Правда: большинство мероприятий проходят именно там, доступ обеспечивают заранее.

Миф: концерты мировых артистов бесплатные.
Правда: билеты продаются отдельно и стоят заметно дороже обычных шоу.

Три интересных факта

  1. Некоторые ужины проходят прямо у кромки воды — сцены ставят на песке.

  2. В шоу дронов могут участвовать сотни устройств, создавая рисунки в небе.

  3. В Дубае рождественские ёлки зажигают уже в начале декабря, чтобы создать атмосферу праздника задолго до Нового года.

Исторический контекст

  • 2000-е годы — активное развитие туристической инфраструктуры в эмиратах.

  • 2010-е — появление масштабных пляжных новогодних шоу.

  • 2020-е — переход к тематическим ужинам, интерактивным программам и шоу дронов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи восстановили колонны Храма Воинов в Чичен-Ицы сегодня в 13:58
Зашёл в Чичен-Ицу на рассвете — челюсть отвисла: древний город показал себя с неожиданной стороны

Чичен-Ица — древний город майя, где каждое строение полно загадок. Откройте тайны и узнайте о его истории, культурных ритуалах и моментах, которые удивляют.

Читать полностью » Туристы поделились советами по работе eSIM в путешествиях сегодня в 12:55
Больше не ищем местную SIM в аэропорту: как eSIM спасает туристов за границей

Что такое eSIM, как она работает и почему делает путешествия проще — разбираемся в преимуществах цифровой сим-карты и учимся подключать её без ошибок.

Читать полностью » Увидеть Босфор можно и без визы — эксперт по туризму Алексеев сегодня в 11:55
Новый год без визы и без стресса: куда поехать на отдых за солнцем и ощущением праздника

Эксперт по туризму Олег Алексеев рассказал NewsInfo в какие безвизовые страны поехать на Новый год.

Читать полностью » Профессиональные путешественники объяснили правила и порядок онлайн-регистрации на рейс сегодня в 11:52
Как зарегистрироваться на рейс за 1 минуту и выбрать лучшие места – простая инструкция

Разбираемся, как пройти онлайн-регистрацию без ошибок: когда она открывается, нужно ли печатать посадочный и почему помогает избежать очередей и овербукинга.

Читать полностью » Фаст-трек помогает при коротких пересадках, но он нужен не всегда сегодня в 10:50
Как попасть на посадку за считанные минуты: что такое фаст-трек и кому он нужен

Как работает фаст-трек, кому он действительно нужен и почему может спасти при коротких стыковках — объясняем, как ускорить все этапы в аэропорту.

Читать полностью » Требования к одноразовым и многоразовым станкам в полётах могут различаться у перевозчиков сегодня в 9:40
Что будет, если взять бритву в ручную кладь: разница между безопасными и опасными моделями

Разбираемся, какие бритвы разрешают брать в ручную кладь, какие придётся сдавать в багаж и почему одноразовый станок остаётся самым надёжным вариантом для путешествий.

Читать полностью » Туристы обратили внимание на нормы перевозки кремов, гелей и паст в ручной клади сегодня в 8:37
Как провозить косметику в самолёте: один промах – и половину вещей заставят выбросить

Разбираемся, как взять в полёт любимую косметику и не нарушить правила: что можно упаковать в ручную кладь, что придётся сдавать в багаж и как избежать сюрпризов на досмотре.

Читать полностью » Профессиональные туристы описали нормы питания на борту самолета сегодня в 7:35
Не останьтесь голодными в полёте: что на самом деле влияет на питание в самолётах

Что подают в самолётах, сколько раз кормят и почему еда на борту так сильно отличается у разных авиакомпаний — разбираемся, как устроено питание в полёте.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Псориаз чаще обостряется зимой из-за нехватки солнца — Кэти Бёррис
Еда
Маринованный лук делает классический салат Мимоза мягче — технологи питания
Красота и здоровье
Квашеная капуста укрепляет микрофлору кишечника — диетолог Сюракшина
Наука
Обезглавливание в Врабле свидетельствует о ритуальном насилии — Фукс
Авто и мото
Установка нештатной магнитолы не лишает автомобиля гарантии — разъяснение эксперта
ЮФО
В Крыму зарегистрировано свыше 6,7 тысячи ОРВИ — Роспотребнадзор Крыма
Наука
Голуби чувствуют магнитное поле через индукцию во внутреннем ухе — Уоррант
Красота и здоровье
Прогулки повысили активность иммунных клеток — по данным CDC
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet