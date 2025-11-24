Увидел цены на новогодние ужины в Дубае — и всё равно решился: теперь понимаю, за что там платят
Праздничный сезон в ОАЭ превращается в череду ярких событий: в декабре и начале января курорты наполняются огнями, живой музыкой и тематическими ужинами. Почти все торжества проходят под открытым небом — на песчаных пляжах, с видом на небоскребы и Персидский залив. Туристы получают возможность встретить Новый год в атмосфере роскоши, а сразу за ним — провести рождественские вечера, включая православный ужин 6 января.
Что предлагает гостиничная индустрия ОАЭ
Отели в эмиратах давно превратили праздники в часть своей концепции гостеприимства. Многие программы входят в тарифы all inclusive: ужины, шоу, выступления музыкантов, детские активности. Однако есть и платные праздничные пакеты — их стоимость зависит от уровня отеля, локации и формата мероприятий. Отдельно оплачиваются концерты знаменитых артистов, которые учреждения приглашают специально к праздникам.
Пляжные торжества и белые вечеринки
Одной из популярных площадок для празднования стал Rixos Premium Dubai на пляже JBR. Здесь организуют "белую вечеринку" с живой музыкой, танцами и фейерверком. Для взрослых стоимость пакета составляет 3199 дирхамов, а для детей — 1600 дирхамов. Маленьких гостей ждут игры, танцы и магическое шоу.
6 января здесь можно поучаствовать в "православном рождественском ужине": в меню — традиционные блюда, а стоимость варьируется от 275 дирхамов за безалкогольный вариант до 420 дирхамов за ужин с напитками.
Ужины премиум-класса
Atlantis, The Palm традиционно предлагает многоуровневую систему праздничных ужинов. Форматы — от демократичных столиков под открытым небом за 750 долларов до VIP Sky Suite за 7500 долларов на компанию из десяти человек. Последний вариант включает обслуживание батлером и панорамный вид на роскошный курорт.
Программы, включенные в проживание
В Rixos The Palm Dubai подготовка к праздникам стартует заранее. Утром 7 декабря здесь зажигают рождественскую елку, дарят гостям бокалы шампанского и устраивают встречу с Сантой.
24 декабря проходит рождественский ужин в двух ресторанах курорта, а новогодняя ночь превращается в масштабный гала-концерт на пляже. Гостям обещают буфет с шампанским и выступления музыкантов, танцевальных трупп и саксофониста.
Концерты мировых звезд
Некоторые отели сделали ставку на громкие имена. В Atlantis, The Palm в новогоднюю ночь выступит американская группа Maroon 5. А Emirates Palace Mandarin Oriental в Абу-Даби приглашает Джона Ледженда. Цена билетов зависит от выбранной зоны размещения, обычно они продаются отдельно от праздничных ужинов и проживания.
Тематические вечера и необычные шоу
Чтобы выделиться среди множества предложений, гостиницы создают тематические концепции. В Kempinski Hotel & Residence на Пальме гостей ждёт вечеринка в стиле Джеймса Бонда с акцентом на элегантность и атмосферу секретной миссии.
В Delano Dubai шефы представят блюда, приготовленные на робата-гриле, стремясь воссоздать атмосферу современного Киото.
Banyan Tree Dubai готовит шоу дронов — зрелище, которое заменяет фейерверки и создаёт эффектный ночной перформанс над пляжем.
Таблица "Сравнение"
|Отель
|Ужин/вечеринка
|Стоимость
|Особенности
|Rixos Premium Dubai
|Белая вечеринка
|от 3199 дирхамов
|детская программа, православный ужин
|Atlantis, The Palm
|Ужины разных категорий
|750-7500 долларов
|VIP Sky Suite, личный батлер
|Rixos The Palm Dubai
|Всё включено
|входит в проживание
|елка, Санта, пляжный гала-концерт
|Emirates Palace MO
|Концерт Джона Ледженда
|билеты отдельно
|премиум-формат
|Banyan Tree Dubai
|Пляжное шоу
|входит
|шоу дронов
Советы шаг за шагом
-
Уточняйте, включена ли праздничная программа в ваш тариф проживания.
-
Бронируйте места заранее — популярные рестораны закрывают списки за недели до праздников.
-
Берите лёгкую одежду для пляжных мероприятий и дополнительно — наряд для гала-ужина.
-
Следите за погодой: вечерами может понадобиться накидка.
-
Планируйте трансфер — в новогоднюю ночь движение на популярных курортах сильно ограничивают.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Выбор отеля без учёта праздничной программы → дополнительные расходы → бронируйте вариант all inclusive с ужинами.
-
Покупка билетов на концерты в последний момент → высокие цены → оформите заранее через официальный сайт отеля.
-
Приезд без дресс-кода → ограниченный доступ в зону праздника → уточните требования: вечерние платья, костюмы, белая одежда для тематических вечеринок.
А что если…
Если хочется тишины, можно выбрать небольшой бутик-отель на Пальме — там тоже устраивают торжества, но с более камерной атмосферой. А для тех, кто предпочитает масштаб, отлично подойдут пляжи Atlantis или Dubai Marina.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|тёплая погода зимой
|высокая сезонная стоимость
|масштабные шоу и вечеринки
|необходимость раннего бронирования
|выбор форматов отдыха
|большие потоки туристов
|мероприятия для детей и взрослых
|отдельная оплата концертов
FAQ
Как выбрать отель для новогоднего отдыха?
Определитесь с форматом: all inclusive, VIP-ужины или концерт мировых звёзд. Затем сравните расписание мероприятий.
Сколько стоит новогодний ужин в Дубае?
От 750 долларов до 7500 долларов, в зависимости от уровня ресторана и условий.
Что лучше: платный пакет или всё включено?
Если хотите активно участвовать в программах, удобнее all inclusive. Для любителей особого сервиса — VIP-пакеты.
Мифы и правда
Миф: все ужины в ОАЭ очень дорогие.
Правда: в семейных отелях ужины могут быть включены в стоимость проживания.
Миф: в новогоднюю ночь сложно попасть на пляж.
Правда: большинство мероприятий проходят именно там, доступ обеспечивают заранее.
Миф: концерты мировых артистов бесплатные.
Правда: билеты продаются отдельно и стоят заметно дороже обычных шоу.
Три интересных факта
-
Некоторые ужины проходят прямо у кромки воды — сцены ставят на песке.
-
В шоу дронов могут участвовать сотни устройств, создавая рисунки в небе.
-
В Дубае рождественские ёлки зажигают уже в начале декабря, чтобы создать атмосферу праздника задолго до Нового года.
Исторический контекст
-
2000-е годы — активное развитие туристической инфраструктуры в эмиратах.
-
2010-е — появление масштабных пляжных новогодних шоу.
-
2020-е — переход к тематическим ужинам, интерактивным программам и шоу дронов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru