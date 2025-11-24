Увидел цены на новогодние ужины в Дубае — и всё равно решился: теперь понимаю, за что там платят

Праздничный сезон в ОАЭ превращается в череду ярких событий: в декабре и начале января курорты наполняются огнями, живой музыкой и тематическими ужинами. Почти все торжества проходят под открытым небом — на песчаных пляжах, с видом на небоскребы и Персидский залив. Туристы получают возможность встретить Новый год в атмосфере роскоши, а сразу за ним — провести рождественские вечера, включая православный ужин 6 января.

Что предлагает гостиничная индустрия ОАЭ

Отели в эмиратах давно превратили праздники в часть своей концепции гостеприимства. Многие программы входят в тарифы all inclusive: ужины, шоу, выступления музыкантов, детские активности. Однако есть и платные праздничные пакеты — их стоимость зависит от уровня отеля, локации и формата мероприятий. Отдельно оплачиваются концерты знаменитых артистов, которые учреждения приглашают специально к праздникам.

Пляжные торжества и белые вечеринки

Одной из популярных площадок для празднования стал Rixos Premium Dubai на пляже JBR. Здесь организуют "белую вечеринку" с живой музыкой, танцами и фейерверком. Для взрослых стоимость пакета составляет 3199 дирхамов, а для детей — 1600 дирхамов. Маленьких гостей ждут игры, танцы и магическое шоу.

6 января здесь можно поучаствовать в "православном рождественском ужине": в меню — традиционные блюда, а стоимость варьируется от 275 дирхамов за безалкогольный вариант до 420 дирхамов за ужин с напитками.

Ужины премиум-класса

Atlantis, The Palm традиционно предлагает многоуровневую систему праздничных ужинов. Форматы — от демократичных столиков под открытым небом за 750 долларов до VIP Sky Suite за 7500 долларов на компанию из десяти человек. Последний вариант включает обслуживание батлером и панорамный вид на роскошный курорт.

Программы, включенные в проживание

В Rixos The Palm Dubai подготовка к праздникам стартует заранее. Утром 7 декабря здесь зажигают рождественскую елку, дарят гостям бокалы шампанского и устраивают встречу с Сантой.

24 декабря проходит рождественский ужин в двух ресторанах курорта, а новогодняя ночь превращается в масштабный гала-концерт на пляже. Гостям обещают буфет с шампанским и выступления музыкантов, танцевальных трупп и саксофониста.

Концерты мировых звезд

Некоторые отели сделали ставку на громкие имена. В Atlantis, The Palm в новогоднюю ночь выступит американская группа Maroon 5. А Emirates Palace Mandarin Oriental в Абу-Даби приглашает Джона Ледженда. Цена билетов зависит от выбранной зоны размещения, обычно они продаются отдельно от праздничных ужинов и проживания.

Тематические вечера и необычные шоу

Чтобы выделиться среди множества предложений, гостиницы создают тематические концепции. В Kempinski Hotel & Residence на Пальме гостей ждёт вечеринка в стиле Джеймса Бонда с акцентом на элегантность и атмосферу секретной миссии.

В Delano Dubai шефы представят блюда, приготовленные на робата-гриле, стремясь воссоздать атмосферу современного Киото.

Banyan Tree Dubai готовит шоу дронов — зрелище, которое заменяет фейерверки и создаёт эффектный ночной перформанс над пляжем.

Таблица "Сравнение"

Отель Ужин/вечеринка Стоимость Особенности Rixos Premium Dubai Белая вечеринка от 3199 дирхамов детская программа, православный ужин Atlantis, The Palm Ужины разных категорий 750-7500 долларов VIP Sky Suite, личный батлер Rixos The Palm Dubai Всё включено входит в проживание елка, Санта, пляжный гала-концерт Emirates Palace MO Концерт Джона Ледженда билеты отдельно премиум-формат Banyan Tree Dubai Пляжное шоу входит шоу дронов

Советы шаг за шагом

Уточняйте, включена ли праздничная программа в ваш тариф проживания. Бронируйте места заранее — популярные рестораны закрывают списки за недели до праздников. Берите лёгкую одежду для пляжных мероприятий и дополнительно — наряд для гала-ужина. Следите за погодой: вечерами может понадобиться накидка. Планируйте трансфер — в новогоднюю ночь движение на популярных курортах сильно ограничивают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Выбор отеля без учёта праздничной программы → дополнительные расходы → бронируйте вариант all inclusive с ужинами.

Покупка билетов на концерты в последний момент → высокие цены → оформите заранее через официальный сайт отеля.

Приезд без дресс-кода → ограниченный доступ в зону праздника → уточните требования: вечерние платья, костюмы, белая одежда для тематических вечеринок.

А что если…

Если хочется тишины, можно выбрать небольшой бутик-отель на Пальме — там тоже устраивают торжества, но с более камерной атмосферой. А для тех, кто предпочитает масштаб, отлично подойдут пляжи Atlantis или Dubai Marina.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы тёплая погода зимой высокая сезонная стоимость масштабные шоу и вечеринки необходимость раннего бронирования выбор форматов отдыха большие потоки туристов мероприятия для детей и взрослых отдельная оплата концертов

FAQ

Как выбрать отель для новогоднего отдыха?

Определитесь с форматом: all inclusive, VIP-ужины или концерт мировых звёзд. Затем сравните расписание мероприятий.

Сколько стоит новогодний ужин в Дубае?

От 750 долларов до 7500 долларов, в зависимости от уровня ресторана и условий.

Что лучше: платный пакет или всё включено?

Если хотите активно участвовать в программах, удобнее all inclusive. Для любителей особого сервиса — VIP-пакеты.

Мифы и правда

Миф: все ужины в ОАЭ очень дорогие.

Правда: в семейных отелях ужины могут быть включены в стоимость проживания.

Миф: в новогоднюю ночь сложно попасть на пляж.

Правда: большинство мероприятий проходят именно там, доступ обеспечивают заранее.

Миф: концерты мировых артистов бесплатные.

Правда: билеты продаются отдельно и стоят заметно дороже обычных шоу.

Три интересных факта

Некоторые ужины проходят прямо у кромки воды — сцены ставят на песке. В шоу дронов могут участвовать сотни устройств, создавая рисунки в небе. В Дубае рождественские ёлки зажигают уже в начале декабря, чтобы создать атмосферу праздника задолго до Нового года.

Исторический контекст