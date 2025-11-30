В ОАЭ откроются музеи, от которых захватывает дух — вы не поверите, что там внутри

Путешественники нередко возвращаются в ОАЭ ради футуристических небоскрёбов и роскоши, но всё чаще их привлекают культурные пространства, которые меняют представление о регионе. В последние годы Эмираты делают ставку на музейные проекты, стараясь показать миру свои научные достижения, историю и творческую энергию. В 2026 году внимание туристов снова будет приковано к новым площадкам, каждая из которых по-своему расширяет горизонты. Об этом сообщает дзен-канал "TOURisME".

Natural History Museum Abu Dhabi — путешествие к истокам планеты

Первый крупный музейный объект в списке — Natural History Museum Abu Dhabi, который уже распахнул двери для посетителей. Это пространство объединяет научные коллекции, мультимедийные технологии и исторические артефакты, позволяя иначе взглянуть на происхождение Земли. Экспозиции охватывают историю Вселенной с момента Большого взрыва, демонстрируют ключевые этапы формирования планеты и помогают лучше понять роль естественных процессов в развитии жизни. Музей расположен в культурном районе Абу-Даби и уже считается одним из самых ожидаемых объектов года — не только среди туристов, но и среди научного сообщества.

Здесь представлено множество тематических залов, где каждая зона рассказывает о конкретном отрезке времени: от рождения галактик до становления экосистем. Особое внимание уделено древним обитателям планеты — в музее можно увидеть один из крупнейших в мире скелетов тираннозавра, чей облик воссоздан с высокой точностью. Такое соседство с эпохой динозавров делает посещение особенно ярким, особенно для тех, кто интересуется палеонтологией.

Отдельный раздел посвящён метеориту возрастом более 7 миллиардов лет. Он наглядно демонстрирует, насколько сложной была история Солнечной системы и какие процессы происходили задолго до появления Земли. Посетители могут изучить строение космического тела, особенности его химического состава и значение подобных находок для науки. Это делает музей не просто местом развлечения, а инструментом популяризации знаний, который поддерживает интерес к естественным наукам.

Zayed National Museum — культурное сердце Абу-Даби

Следующая важная культурная локация — Zayed National Museum, открытие которого намечено на 3 декабря. Он посвящён наследию шейха Зайда бин Султана Аль Нахаяна — человека, стоявшего у истоков образования Объединённых Арабских Эмиратов. Музей расположен на острове Саадият, где постепенно формируется один из крупнейших культурных кластеров региона.

Архитектура здания сразу выделяет его среди других построек: форма, напоминающая крылья сокола, отсылает к национальному символу страны. Пространство музея создано таким образом, чтобы каждый зал раскрывал определённый аспект жизни основателя государства: его работу, ценности, взгляды на развитие общества и отношение к природе. Помимо биографических материалов здесь хранятся предметы, рассказывающие о традиционном укладе бедуинов, ремёслах и особенностях быта.

Несколько галерей посвящены природе Эмиратов: пустыне, морю, редким видам животных и растительным сообществам региона. Такие экспозиции помогают посетителям понять, насколько хрупкой может быть экосистема в условиях стремительной урбанизации. Внутри "крыльев" здания расположены обзорные площадки — с них открывается панорама на остров Саадият, где гармонично сосуществуют современные здания и природные пространства.

Dubai Museum of Art — новый центр притяжения для поклонников современного искусства

Дубай давно ассоциируется с инновациями, и именно здесь появится ещё один культурный объект, который способен изменить привычный взгляд на искусство. Dubai Museum of Art станет площадкой международного уровня, ориентированной на актуальные художественные практики. Здание расположится на поверхности Dubai Creek — такое архитектурное решение позволяет визуально соединить историческую часть города с его современной частью.

Проект музея представили недавно, поэтому точная дата открытия пока неизвестна. Однако уже понятно, что он станет местом, где будут представлены масштабные выставки художников из разных стран, включая мастеров из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Концепция предполагает акцент на медиа-арт, цифровые технологии, VR-проекты и крупные инсталляции, которые создают эффект полного погружения.

С точки зрения архитектуры музей обещает быть визуально выразительным объектом и привлекать внимание не только ценителей искусства, но и туристов, которые привыкли выбирать фотогеничные локации. Эксперты говорят, что этот объект может стать важной частью будущего художественного маршрута города, где уже сегодня располагаются галереи, арт-кварталы и дизайнерские пространства.

Сравнение музеев: что выбрать для первого посещения

Если планируете путешествие в ОАЭ и выбираете, какой музей посетить первым, стоит учитывать формат отдыха и личные интересы. Natural History Museum Abu Dhabi подойдёт тем, кто любит научные экспозиции, масштабные скелеты динозавров и исторические артефакты. Этот музей будет особенно интересен тем, кто путешествует с детьми — экспозиции интерактивны и понятны для разных возрастов. Zayed National Museum больше ориентирован на тех, кто хочет понять культуру Эмиратов, её истоки и философию страны. Здесь меньше мультимедиа и больше исторического материала. Dubai Museum of Art — выбор для путешественников, интересующихся современной культурой и архитектурой. Его стоит включить в маршрут тем, кто предпочитает нестандартные выставки и яркие визуальные решения.

Советы по планированию музейного маршрута

Чтобы визит был максимально комфортным, стоит заранее продумать последовательность посещения и временные затраты. Лучшим решением будет начинать маршрут с Natural History Museum Abu Dhabi — он требует больше энергии и концентрации. Затем можно отправиться в Zayed National Museum, где можно насыщенно провести время, но в более спокойной атмосфере. Посещение Dubai Museum of Art стоит планировать ближе к вечеру, так как архитектурная подсветка в Дубае делает здание особенно впечатляющим. Важно заранее проверять расписание, так как некоторые выставки могут быть временными.

Популярные вопросы о музеях ОАЭ

Сколько времени нужно на посещение Natural History Museum Abu Dhabi?

В среднем — от двух до трёх часов. Это зависит от интереса к интерактивным зонам и глубины изучения экспозиций.

Что лучше — Zayed National Museum или музей естественной истории?

Выбор зависит от целей. Для изучения культуры и истории страны лучше подходит Zayed National Museum. Если интересуют наука и природные процессы, стоит выбрать музей естественной истории.

Как выбрать музей для семейного отдыха?

Для посещения с детьми больше всего подходит Natural History Museum Abu Dhabi. Он интерактивный, яркий и помогает легко объяснить сложные темы.