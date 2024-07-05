У руководителя Вооруженных сил Украины Александра Сырского недостаточное число военнослужащих для того, чтобы противостоять России на всем фронте, а имеющиеся части невозможно дополнить, заявил бывший украинский генерал Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу "Апостроф".





По его мнению, если бы это было сделано, это стало бы значительным ресурсом и запасом. Он также отметил, что на фронте сложилась тяжелая ситуация из-за нехватки ресурсов у генерала Сырского и других военных руководителей.



По мнению генерала, сложившаяся ситуация ухудшается из-за нехватки личного состава и недостаточного числа хорошо подготовленных военнослужащих.



Он подчеркнул, что отсутствие военнослужащих в бригадах на передовой является еще более серьезной проблемой, чем отсутствие вооружения и техники.

В пятницу Министерство обороны России сообщило, что группировка "Днепр" за неделю уничтожила 635 боевиков из Вооруженных сил Украины, группировка "Восток" — 900 украинских военных, а группировка "Север" — 1,6 тысячи солдат.

Кроме того, по информации ведомства, за неделю сдалось в плен 32 военнослужащих из ВСУ.

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