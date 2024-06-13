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У украинцев за рубежом осталась неделя, чтобы встать на воинский учет
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:32

У украинцев за рубежом осталась неделя, чтобы встать на воинский учет

У находящихся за границей за границей украинских мужчин осталось лишь неделя, чтобы пройти воинский учет, как сообщило в четверг издание "Страна" в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, в соответствии с новым распоряжением правительства Украины, граждане страны, подлежащие призыву на службу, должны быть зарегистрированы в воинском учете в течение 30 дней со дня начала действия распоряжения правительства Украины № 563 от 16 мая 2024 года.

Это распоряжение вступило в силу 18 мая, следовательно, украинские граждане, находящиеся за границей, должны быть зарегистрированы до 17 июня 2024 года.

Закон о повышении мобилизационной готовности в Украине вступил в силу 18 мая.

Согласно документу, все граждане, подлежащие призыву на службу, обязаны в течение 60 дней после вступления в силу обновить свои данные в военкомате.

Для этого необходимо явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".

Даже в случае, если призывник не увидел повестку лично, она будет считаться врученной с момента поставленной в ней пометки о невозможности личной передачи.

В соответствии с законопроектом, граждане, подлежащие призыву, должны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистам может быть отказано в праве управления автомобилем.

О сроках демобилизации в документе не упоминается, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)

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