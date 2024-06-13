У находящихся за границей за границей украинских мужчин осталось лишь неделя, чтобы пройти воинский учет, как сообщило в четверг издание "Страна" в своем Telegram-канале.
По данным журналистов, в соответствии с новым распоряжением правительства Украины, граждане страны, подлежащие призыву на службу, должны быть зарегистрированы в воинском учете в течение 30 дней со дня начала действия распоряжения правительства Украины № 563 от 16 мая 2024 года.
Это распоряжение вступило в силу 18 мая, следовательно, украинские граждане, находящиеся за границей, должны быть зарегистрированы до 17 июня 2024 года.
Закон о повышении мобилизационной готовности в Украине вступил в силу 18 мая.
Согласно документу, все граждане, подлежащие призыву на службу, обязаны в течение 60 дней после вступления в силу обновить свои данные в военкомате.
Для этого необходимо явиться лично в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Даже в случае, если призывник не увидел повестку лично, она будет считаться врученной с момента поставленной в ней пометки о невозможности личной передачи.
В соответствии с законопроектом, граждане, подлежащие призыву, должны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистам может быть отказано в праве управления автомобилем.
О сроках демобилизации в документе не упоминается, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.
Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)
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