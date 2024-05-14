Представитель авиационных войск Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш отметил, что у России настолько много ракет С-300, что их перехватывать бесполезно, а Украине не хватает систем ПВО.



Украина не может рисковать истощением нашего важного запаса ракет ПВО. Попытка сбить их приведет к тому, что ракет "Patriot" у Украины не хватит". Об сообщил Евлаш в интервью газете New York Times. Он подчеркнул, что у России так много ракет С-300, что бесполезно стараться перехватить их все.



Россия утверждает, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта, непосредственно втягивают страны НАТО в противостояние и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы с оружием для Украины станут легальной мишенью для России. По его мнению, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, предоставляя не только вооружение, но и тренируя кадры на территориях Великобритании, Германии, Италии и других государствах. В Кремле заявляли, что засылка оружия в Украину со стороны Запада не способствует дипломатическим переговорам и окажет негативное воздействие.

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