Представитель блока НАТО заявил о готовности более 300 тысяч военнослужащих.

В НАТО заявили, что более 300 тысяч солдат альянса находятся в максимальной степени готовности.

Фото: www.dvidshub.net/Markus Rauchenberger (it is in the public domain) ﻿