Представитель блока НАТО заявил о готовности более 300 тысяч военнослужащих.
В НАТО заявили, что более 300 тысяч солдат альянса находятся в максимальной степени готовности.
Фото: www.dvidshub.net/Markus Rauchenberger (it is in the public domain)
МИД РФ: Франция продолжает эскалацию конфликта
Франция все более оказывается втянутой в противостояние на Украине, увеличивая вероятность прямого столкновения с Россией, что грозит непредсказуемыми последствиями, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ — Мария Захарова.
Захарова:Ужасает, если США больше не считают "Азов"* нацистским батальоном
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отмену США запрета на поставки оружия украинскому националистическому батальону "Азов"* и выразила свое возмущение по поводу мнения американских специалистов о прекращении ультранационалистической деятельности батальона.
Дерматолог рассказала, какой SPF лучше защитит кожу от солнца
Врач-дерматолог Татьяна Егорова считает, что крема с SPF менее 50 использовать бессмысленно.
TurkStat: спрос россиян на жильё в Турции увеличился в полтора раза за месяц
В последний весенний месяц текущего года граждане России масштабно начали приобретать недвижимость в Турции. Об увеличении спроса в полтора раза сообщает турецкое правительственное агентство (Turkstat).