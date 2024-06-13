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В НАТО заявили о готовности 300 тысяч солдат
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:05

В НАТО заявили о готовности 300 тысяч солдат

Представитель блока НАТО заявил о готовности более 300 тысяч военнослужащих.

В НАТО заявили, что более 300 тысяч солдат альянса находятся в максимальной степени готовности.

Фото: www.dvidshub.net/Markus Rauchenberger (it is in the public domain) ﻿

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