Глава правительства Словакии Роберт Фицо, перенесший операцию после покушения в среду, не имеет запланированных операций.

По словам руководителя больницы Мириам Лапуниковой, консилиум, который может решить о его переводе в больницу в Братиславе, назначен на 20 мая. Согласно информации издания Dennik N, Мириам Лапуникова сообщила, что на сегодняшний день премьер не ожидает ни операционного вмешательства, ни транспортировки. В ближайший понедельник планируется проведение совещания специалистов, которое может принести решение о его переносе в другое медицинское учреждение.

Она добавила, что окончательное решение будет зависеть от самого Фицо. Лапуникова отметила, что можно понять его желание оставаться поблизости от дома и семьи.



Нападение на Фицо произошло после заседания правительства в городе Гандлова, находящемся в 190 километрах от Братиславы. Премьера доставили вертолетом в больницу. По информации Министерства внутренних дел, состояние Фицо оценивается как критическое.

По данным ведомства, у преступника были политические мотивы. Местные СМИ сообщили, что нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который произвел несколько выстрелов, когда глава правительства проходил рядом с людьми.



Глава правительства Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и выражал свое несогласие с членством Украины в НАТО, утверждая, что это могло бы привести к началу новой мировой войны.



По мнению Фицо, конфликт на Украине начался в 2014 году из-за действий украинских неонацистов, а также по тому, что Россию обманывали, говоря, что НАТО прекратит свое расширение. Глава правительства высказывался против отправки военных на Украину, считая, что такой шаг со стороны НАТО только бы усугубил конфликт. Фицо заявлял, что Словакия — не та страна, которая стремится враждовать с Россией.

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