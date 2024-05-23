У Берегов Индонезии было задержано рыболовецкое судно. Оно шло под российским флагом.

На борту судна находилось 30 человек. 12 из них — индонезийцы, остальные 18 — "иностранцы".



Повод стала незаконная ловля рыбы. Вопрос, были ли среди "иностранцев" граждане РФ — остается открытым.

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