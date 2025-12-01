У ребёнка одно плечо выше другого — наклонила его по тесту Адамса: сразу поняла, что пора к врачу

Сколиоз часто развивается незаметно, но может существенно повлиять на привычный ритм жизни, если вовремя не обратить внимание на первые признаки. Разговоры о причинах, формах и ранней диагностике продолжают оставаться важной темой как для родителей, так и для взрослых пациентов. На круглом столе специалисты подробно объяснили, почему заболевание проявляется по-разному и какие методы помогают контролировать его развитие. Об этом сообщает Doctorpiter.

Почему важно отличать формы сколиоза

Сколиоз нередко развивается постепенно, и первые признаки остаются незамеченными. По данным специалистов, деформация позвоночника встречается у каждого десятого ребёнка, а у людей старше 60 лет — ещё чаще. Заболевание долго может не вызывать болезненных ощущений, но с возрастом провоцирует дискомфорт, изменение дыхательного объёма и нарушения работы внутренних органов. Особенно важно понимать разницу между идиопатическим и функциональным сколиозом — эти формы требуют разных подходов к наблюдению и коррекции.

Самым ранним поводом обратить внимание на состояние позвоночника считается любая видимая асимметрия. Об этом напомнила Наталья Пугачёва, врач ЛФК, главный врач Центра лечения сколиоза.

"Мы знаем, что дети растут неравномерно: первый скачок роста приходится на 6-7 лет, а следующий — на 11-12 лет… И если родители замечают асимметрию плеч, треугольника таза, лопаток, то это уже как минимум повод обратиться к профильному специалисту для уточнения диагноза", — подчеркнула она.

Эксперты отмечают, что сколиоз не всегда развивается линейно. У него могут быть периоды спокойствия и внезапного прогрессирования.

Следующий комментарий дал Семён Петров, травматолог-ортопед, специалист по корсетотерапии Медицинского центра "Атлант-Орто".

"Сколиоз имеет интересную особенность: он не прогрессирует постепенно, по нарастающей, у него есть как спящие моменты, так и скачки резкой прогрессии", — пояснил он.

Он отметил, что особенно часто изменения становятся заметны в периоды интенсивного роста. Родители могут ослабить внимательность, если ребёнок чувствует себя нормально, однако именно в подростковом возрасте сколиоз может проявиться резко. У юных спортсменов заболевание маскируется под крепкий мышечный корсет, и заметить искривление можно только при существенных отклонениях.

Насколько важна наследственность и своевременный контроль

По словам специалистов, отсутствие чёткой генетической закономерности не исключает риска. Если у родственников были случаи сколиоза, регулярные осмотры особенно важны. Болезнь может проявляться как в каждом поколении, так и эпизодически — это не делает риск менее значимым.

Эту мысль продолжил Семён Петров:

"И если мы знаем, что в роду был сколиоз, а ребёнок прибавил в росте, то во время этих скачков проводить осмотр обязательно, даже если нет каких-либо явных симптомов".

Нередко люди впервые сталкиваются со сколиозом уже во взрослом возрасте. На это обратил внимание Игорь Орехво, мануальный терапевт, генеральный директор клиники "Эскулап".

"Как правило, сколиоз начинается в детстве, а затем усиливается во взрослой жизни… И бывает так, что люди приходят с проблемой во взрослом возрасте, когда у них уже ярко выражен сколиоз — минимум второй, а иногда и третьей степени", — отметил он.

Эксперт также добавил, что у некоторых людей затруднения вызывает сон на боку или спине — им комфортнее спать только на животе. Это может быть косвенным признаком того, что позвоночнику требуется внимание.

Подобные бытовые особенности нередко воспринимаются как причина сколиоза, хотя чаще являются следствием уже существующей деформации. На это указал Дмитрий Шабурин, практикующий прикладной кинезиолог и инструктор по фридайвингу системы NDL. Он подчеркнул, что тест Адамса легко повторить дома, а многие впервые замечают искривление именно во время отдыха на море, когда спина хорошо видна.

Как распознать изменения раньше

Ранняя диагностика основана на регулярном наблюдении за осанкой ребёнка. Специалисты напоминают, что в период школьной нагрузки дети часто сидят за столом неправильно, что может усиливать уже существующие отклонения. Функциональный сколиоз связан именно с внешними факторами — например, неправильной позой, слабостью мышц или дисбалансом нагрузки. Идиопатический же развивается независимо от внешних воздействий и требует более внимательного контроля.

Регулярные осмотры у ортопеда помогают своевременно выявлять изменения. Важно, что многие методы диагностики — от простого визуального наблюдения до теста Адамса — доступны каждому. Это делает раннее выявление реальной задачей, особенно в периоды активного роста.

Чем отличается функциональный сколиоз от идиопатического

Функциональный вызван внешними факторами — например, неправильной позой или слабым мышечным корсетом. Идиопатический развивается без внешних причин и чаще прогрессирует в периоды роста. Функциональный легче поддаётся коррекции при устранении причины. Идиопатический требует постоянного наблюдения и комплексного подхода к лечению. Функциональный заметнее в ранние периоды, а идиопатический нередко маскируется.

Плюсы и минусы методов коррекции

Методы коррекции различаются по эффективности и назначению. Чтобы лучше понимать их возможности, важно оценить реальные преимущества и ограничения каждого подхода.

Преимущества:

Регулярная ЛФК укрепляет мышечный корсет. Корсетотерапия помогает стабилизировать позвоночник. Мануальная терапия улучшает подвижность тканей. Домашние методы диагностики доступны каждому.

Ограничения:

ЛФК требует постоянного выполнения. Корсет нужно носить строго по назначению. Мануальная терапия оказывает временный эффект. Домашние методы не заменяют консультацию врача.

Сравнение домашних и клинических методов диагностики сколиоза

Домашние методы позволяют быстро заметить отклонения. Тест Адамса относится к наиболее простым: человек наклоняется, а наблюдающий оценивает симметрию тела.

Клинические методы включают осмотр ортопеда, рентгенографию, измерение угла Кобба и профессиональную оценку позвоночника.

Домашний осмотр помогает выявить ранние признаки. Клиническая диагностика определяет степень искривления. Домашние методы доступны всегда. Клинические исследования необходимы для назначения лечения.

Советы шаг за шагом: как следить за спиной ребёнка

Периодически проверяйте симметрию плеч и лопаток. Следите за тем, как ребёнок сидит за столом. Во время роста проходите профилактические осмотры. При малейших подозрениях обращайтесь к ортопеду. Включайте регулярную физическую активность и упражнения на мышцы спины.

Популярные вопросы о сколиозе