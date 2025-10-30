Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Темные полосы на Марсе
Темные полосы на Марсе
© NASA is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 11:01

У Марса были свои Гавайи: новые данные показали, что Красная планета когда-то купалась в воде

Долины Нергала подтвердили существование древних рек и вулканизма на Марсе – Алексей Лапшин

Новое исследование российских учёных из Института геохимии и аналитической химии РАН дало возможность глубже понять историю Марса. Исследование было посвящено долинам Нергала — одной из самых протяжённых систем древних долин на Красной планете. Работа опубликована в журнале "Астрономический вестник" (Solar System Research) и показывает, что в прошлом Марс был гораздо более активным и влажным миром, чем мы привыкли думать.

Долины Нергала — это не просто живописные следы на марсианской поверхности. Их длина составляет около 610 километров, а рельеф поразительно схож с земными эрозионными образованиями, например, с долинами на Гавайских островах или каньонами плато Колорадо. Этот факт даёт прямое указание на то, что вода на Марсе действительно существовала, и, возможно, текла здесь в виде рек или ручьёв миллиарды лет назад.

"Структуры долин Нергала позволяют судить о длительном воздействии воды и льда. Это место сохраняет следы нескольких эпох — от древней эрозии до поздней вулканической активности", — отметил планетолог доктор геолого-минералогических наук Алексей Лапшин, один из авторов исследования.

Где находятся долины Нергала и почему они важны

Долины Нергала располагаются в южном полушарии Марса — в области, где сочетаются возвышенные и низинные участки. Эта зона особенно интересна для учёных, поскольку именно здесь наблюдается переход от древних горных территорий к более молодым лавовым равнинам.

Учёные выделили несколько типов геологических форм, или морфологических единиц, каждая из которых отражает разные этапы истории планеты. Например, возвышенности ноахийского возраста (около 3,7 млрд лет) сохранили следы сильных метеоритных ударов, а низины гесперийского периода (3,7-3 млрд лет) содержат лавовые равнины и следы текучей воды.

Именно на этих равнинах и образовались долины Хер-Дешер и Нергала — настоящие свидетельства активности воды и, возможно, даже древнего климата Марса.

Как менялась геология Марса

Учёные реконструировали историю региона, выделив несколько ключевых эпох. Самые старые участки относятся к ноахийскому периоду - эпохе, когда поверхность Марса подвергалась активным метеоритным ударам. Эти столкновения могли вызывать локальные потепления, в результате которых таяние льда порождало кратковременные реки.

Позднее, во время гесперийского периода, вулканическая активность привела к образованию лавовых равнин. Здесь, по наблюдениям исследователей, и сформировались долины Нергала. В их бортах до сих пор можно обнаружить глинистые минералы, которые на Земле образуются только в присутствии воды.

Более поздние следы — отпечатки гляциальных процессов (ледниковой активности), датированные промежутком от 3 до 2,4 млрд лет назад. Это указывает, что на Марсе происходили циклы потеплений и похолоданий, что делает его историю схожей с земной.

Сравнение марсианских эпох

Геологический период Возраст (млрд лет) Основные процессы Значение
Ноахийский 3,7 и старше Метеоритные удары, таяние льда, образование рек Появление первых признаков жидкой воды
Гесперийский 3,7-3,0 Вулканизм, формирование долин и равнин Активное движение воды и лавы
Амазонийский 3,0-0 Похолодание, редкие водные эпизоды Переход к современному сухому Марсу

Советы шаг за шагом: как изучают древнюю геологию Марса

  1. Сбор данных со спутников. Используются орбитальные аппараты (Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express), передающие снимки поверхности с разрешением до нескольких метров.

  2. Создание цифровых моделей рельефа. По снимкам формируются 3D-карты долин, позволяющие оценить их возраст и глубину.

  3. Определение состава минералов. Спектрометры фиксируют наличие глин, сульфатов и оксидов железа — следов воды.

  4. Сравнение с земными аналогами. Учёные сопоставляют марсианские формы рельефа с известными земными структурами, например, каньоном Эскаланте или Гавайскими долинами.

  5. Геохимический анализ. Определяются процессы, которые могли привести к образованию пород — от вулканизма до осадконакопления.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: предполагать, что долины Марса образованы только ветром.
    Последствие: неверное толкование геологической истории планеты.
    Альтернатива: учитывать роль воды, льда и вулканизма как совокупных факторов.

  2. Ошибка: рассматривать долины как структуры одного возраста.
    Последствие: искажение временной шкалы геологических процессов.
    Альтернатива: анализировать последовательность слоёв и морфологических единиц.

  3. Ошибка: игнорировать следы минералов, связанных с водой.
    Последствие: потеря ключевых доказательств существования жидкой воды.
    Альтернатива: использовать спектральные данные для подтверждения водных процессов.

А что если вода всё ещё есть на Марсе?

Учёные не исключают, что под поверхностью Марса может сохраняться лёд или даже жидкая вода. В низинах и кратерах с вечной тенью температура и давление позволяют воде оставаться в жидком состоянии. Современные миссии NASA и ESA исследуют такие районы, и если гипотеза подтвердится, это изменит подход к поиску внеземной жизни.

Кроме того, подземная вода может стать ресурсом для будущих колоний — она пригодна для получения кислорода, топлива и питьевой воды.

Плюсы и минусы гипотезы о современной воде

Плюсы Минусы
Подтверждает активность Марса и потенциал для жизни Пока нет прямых доказательств
Объясняет изменения в рельефе и отложения солей Большинство данных — косвенные
Даёт практическое значение исследованиям Нужны новые миссии с бурением

FAQ

Почему долины Нергала названы именно так?
Название происходит от аккадского бога войны и разрушения — Нергала. Оно отражает величие и суровость марсианского ландшафта.

Можно ли утверждать, что на Марсе текли реки?
Да, долины и следы эрозии очень похожи на речные русла Земли. Это косвенные, но убедительные доказательства присутствия жидкой воды.

Когда именно на Марсе была вода?
Основные признаки активности воды приходятся на ноахийский и гесперийский периоды, то есть от 3,7 до 3 млрд лет назад.

Мифы и правда

  1. Миф: Марс всегда был сухой пустыней.
    Правда: данные миссий показывают, что миллиарды лет назад на планете существовали реки и озёра.

  2. Миф: следы воды означают существование жизни.
    Правда: вода создаёт условия для жизни, но прямых доказательств биологических форм пока нет.

  3. Миф: вулканическая активность на Марсе давно прекратилась.
    Правда: некоторые участки показывают признаки относительно недавних извержений, что говорит о "живой" внутренней активности.

Исторический контекст

Интерес к долинам Нергала возник ещё в конце XX века, когда орбитальные зонды впервые передали изображения этой области. Советские и американские учёные отметили необычное сходство долин с земными речными системами. С развитием технологий стало возможно картировать рельеф с высокой точностью, что позволило российским исследователям детально проследить геологические изменения. Сегодня Нергала рассматривается как ключ к пониманию водной истории Марса - от ледников до древних потоков.

Три интересных факта

  1. Длина долин Нергала — 610 километров, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Санкт-Петербурга.

  2. Глинистые минералы, найденные в их бортах, образуются только при контакте с водой, что является прямым доказательством её присутствия.

  3. По структуре долины Нергала схожи с эрозионными каньонами Гавайев, что делает их "геологическими близнецами" Земли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российские учёные создали сенсор для визуализации пероксида водорода – Всеволод Белоусов сегодня в 10:01
Наука научила клетки светиться без воздуха: российские биологи раскрыли тайну скрытого дыхания организма

HyPerFLEX позволяет "увидеть" пероксид водорода там, где рождаются сигналы — от ядра до люмена ЭПР, причём без кислорода и с выбором цвета. Что это меняет в биомедицине и почему это важно?

Читать полностью » Гектометровый континуум Земли зафиксировали российские физики по данным спутника ERG – Андрей Чернышов сегодня в 9:01
Земля шепчет во сне: учёные зафиксировали ночное радиоизлучение планеты, которое исчезает с первым лучом солнца

Российские учёные раскрыли тайну загадочного ночного радиоизлучения Земли — гектометрового континуума. Этот космический "шёпот" исчез с усилением Солнца, но может вернуться в новом цикле.

Читать полностью » Цивилизация майя использовала сложные расчёты для точного предсказания солнечных затмений – Карлос Мендоса сегодня в 8:41
Без калькуляторов и Wi-Fi: майя просчитывали солнечные затмения, пока Европа верила в чудеса

Учёные раскрыли тайну календарей майя: как древняя цивилизация предсказывала солнечные затмения с точностью, поражающей современную науку.

Читать полностью » Музыкальная терапия снижает дозу анестезии и ускоряет пробуждение после операции – Фарах Хусейн сегодня в 7:41
Плейлист против наркоза: хирурги включили музыку — и пациенты просыпаются мягче

Музыка помогает не только расслабиться, но и снижает дозу анестезии во время операции. Учёные доказали, что даже под наркозом мозг "слышит" — и реагирует на гармонию.

Читать полностью » Томография помогла выявить скрытую гравировку на мече эпохи Возрождения – Ивонна Прземус сегодня в 6:41
Меч заговорил сквозь ржавчину: учёные раскрыли имя оружейника XVI века, не коснувшись металла

Как технология медицинской томографии раскрыла тайну старинного меча XVI века, скрывавшего имя мастера из Золингена под веками ржавчины.

Читать полностью » Древняя кельтская золотая монета найдена под Лейпцигом, возраст более двух тысяч лет – Регина Смольник сегодня в 5:41
Пошёл искать крышку от кастрюли — нашёл золото кельтов: случайная находка стала сенсацией для археологов

Крошечная золотая монета из окрестностей Лейпцига оказалась древнейшей на территории Саксонии. Что скрывает кельтский "четверть статера" и как находка меняет представление о торговых связях древнего мира?

Читать полностью » JWST: ученые выявили загадочный объект, который может быть галактикой или коричневым карликом сегодня в 4:27
Новый космический объект Капотауро: астрономы не могут решить, что это — галактика или коричневый карлик

Астрономы с помощью телескопа Джеймса Уэбба обнаружили объект, чья природа остается загадкой — возможно, это ранняя галактика или коричневый карлик.

Читать полностью » Астрономы обнаружили уксусную кислоту и этанол в космическом льду — Марта Севило сегодня в 3:16
Телескоп заглянул в далёкую галактику — и увидел то, что обычно стоит на кухне

Ученые обнаружили сложные молекулы в космосе, что может помочь понять, как возникала жизнь в ранней Вселенной.

Читать полностью »

Новости
Еда
Пирожные картошка без сгущенки могут храниться в холодильнике до пяти дней в закрытом контейнере
Еда
Мясная гармошка в духовке с маринадом из киви получается сочной и нежной
Красота и здоровье
Средиземноморская диета и физическая активность помогают поддерживать метаболизм после 45 лет
Садоводство
Камни для бани должны быть прочными и экологичными для пара — Алексей Шубин
Еда
Скумбрия в соевом соусе запекается с луком и специями для золотистой корочки и сочности
Туризм
Оренбург - город на границе Европы и Азии, где учился Юрий Гагарин
Туризм
Софийский собор и Новгородский кремль входят в главные достопримечательности Великого Новгорода
Питомцы
Специалисты советуют сдавать анализ кала через 2–3 недели после лечения глистов у кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet