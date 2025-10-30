У Марса были свои Гавайи: новые данные показали, что Красная планета когда-то купалась в воде

Новое исследование российских учёных из Института геохимии и аналитической химии РАН дало возможность глубже понять историю Марса. Исследование было посвящено долинам Нергала — одной из самых протяжённых систем древних долин на Красной планете. Работа опубликована в журнале "Астрономический вестник" (Solar System Research) и показывает, что в прошлом Марс был гораздо более активным и влажным миром, чем мы привыкли думать.

Долины Нергала — это не просто живописные следы на марсианской поверхности. Их длина составляет около 610 километров, а рельеф поразительно схож с земными эрозионными образованиями, например, с долинами на Гавайских островах или каньонами плато Колорадо. Этот факт даёт прямое указание на то, что вода на Марсе действительно существовала, и, возможно, текла здесь в виде рек или ручьёв миллиарды лет назад.

"Структуры долин Нергала позволяют судить о длительном воздействии воды и льда. Это место сохраняет следы нескольких эпох — от древней эрозии до поздней вулканической активности", — отметил планетолог доктор геолого-минералогических наук Алексей Лапшин, один из авторов исследования.

Где находятся долины Нергала и почему они важны

Долины Нергала располагаются в южном полушарии Марса — в области, где сочетаются возвышенные и низинные участки. Эта зона особенно интересна для учёных, поскольку именно здесь наблюдается переход от древних горных территорий к более молодым лавовым равнинам.

Учёные выделили несколько типов геологических форм, или морфологических единиц, каждая из которых отражает разные этапы истории планеты. Например, возвышенности ноахийского возраста (около 3,7 млрд лет) сохранили следы сильных метеоритных ударов, а низины гесперийского периода (3,7-3 млрд лет) содержат лавовые равнины и следы текучей воды.

Именно на этих равнинах и образовались долины Хер-Дешер и Нергала — настоящие свидетельства активности воды и, возможно, даже древнего климата Марса.

Как менялась геология Марса

Учёные реконструировали историю региона, выделив несколько ключевых эпох. Самые старые участки относятся к ноахийскому периоду - эпохе, когда поверхность Марса подвергалась активным метеоритным ударам. Эти столкновения могли вызывать локальные потепления, в результате которых таяние льда порождало кратковременные реки.

Позднее, во время гесперийского периода, вулканическая активность привела к образованию лавовых равнин. Здесь, по наблюдениям исследователей, и сформировались долины Нергала. В их бортах до сих пор можно обнаружить глинистые минералы, которые на Земле образуются только в присутствии воды.

Более поздние следы — отпечатки гляциальных процессов (ледниковой активности), датированные промежутком от 3 до 2,4 млрд лет назад. Это указывает, что на Марсе происходили циклы потеплений и похолоданий, что делает его историю схожей с земной.

Сравнение марсианских эпох

Геологический период Возраст (млрд лет) Основные процессы Значение Ноахийский 3,7 и старше Метеоритные удары, таяние льда, образование рек Появление первых признаков жидкой воды Гесперийский 3,7-3,0 Вулканизм, формирование долин и равнин Активное движение воды и лавы Амазонийский 3,0-0 Похолодание, редкие водные эпизоды Переход к современному сухому Марсу

Советы шаг за шагом: как изучают древнюю геологию Марса

Сбор данных со спутников. Используются орбитальные аппараты (Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express), передающие снимки поверхности с разрешением до нескольких метров. Создание цифровых моделей рельефа. По снимкам формируются 3D-карты долин, позволяющие оценить их возраст и глубину. Определение состава минералов. Спектрометры фиксируют наличие глин, сульфатов и оксидов железа — следов воды. Сравнение с земными аналогами. Учёные сопоставляют марсианские формы рельефа с известными земными структурами, например, каньоном Эскаланте или Гавайскими долинами. Геохимический анализ. Определяются процессы, которые могли привести к образованию пород — от вулканизма до осадконакопления.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: предполагать, что долины Марса образованы только ветром.

Последствие: неверное толкование геологической истории планеты.

Альтернатива: учитывать роль воды, льда и вулканизма как совокупных факторов. Ошибка: рассматривать долины как структуры одного возраста.

Последствие: искажение временной шкалы геологических процессов.

Альтернатива: анализировать последовательность слоёв и морфологических единиц. Ошибка: игнорировать следы минералов, связанных с водой.

Последствие: потеря ключевых доказательств существования жидкой воды.

Альтернатива: использовать спектральные данные для подтверждения водных процессов.

А что если вода всё ещё есть на Марсе?

Учёные не исключают, что под поверхностью Марса может сохраняться лёд или даже жидкая вода. В низинах и кратерах с вечной тенью температура и давление позволяют воде оставаться в жидком состоянии. Современные миссии NASA и ESA исследуют такие районы, и если гипотеза подтвердится, это изменит подход к поиску внеземной жизни.

Кроме того, подземная вода может стать ресурсом для будущих колоний — она пригодна для получения кислорода, топлива и питьевой воды.

Плюсы и минусы гипотезы о современной воде

Плюсы Минусы Подтверждает активность Марса и потенциал для жизни Пока нет прямых доказательств Объясняет изменения в рельефе и отложения солей Большинство данных — косвенные Даёт практическое значение исследованиям Нужны новые миссии с бурением

FAQ

Почему долины Нергала названы именно так?

Название происходит от аккадского бога войны и разрушения — Нергала. Оно отражает величие и суровость марсианского ландшафта.

Можно ли утверждать, что на Марсе текли реки?

Да, долины и следы эрозии очень похожи на речные русла Земли. Это косвенные, но убедительные доказательства присутствия жидкой воды.

Когда именно на Марсе была вода?

Основные признаки активности воды приходятся на ноахийский и гесперийский периоды, то есть от 3,7 до 3 млрд лет назад.

Мифы и правда

Миф: Марс всегда был сухой пустыней.

Правда: данные миссий показывают, что миллиарды лет назад на планете существовали реки и озёра. Миф: следы воды означают существование жизни.

Правда: вода создаёт условия для жизни, но прямых доказательств биологических форм пока нет. Миф: вулканическая активность на Марсе давно прекратилась.

Правда: некоторые участки показывают признаки относительно недавних извержений, что говорит о "живой" внутренней активности.

Исторический контекст

Интерес к долинам Нергала возник ещё в конце XX века, когда орбитальные зонды впервые передали изображения этой области. Советские и американские учёные отметили необычное сходство долин с земными речными системами. С развитием технологий стало возможно картировать рельеф с высокой точностью, что позволило российским исследователям детально проследить геологические изменения. Сегодня Нергала рассматривается как ключ к пониманию водной истории Марса - от ледников до древних потоков.

Три интересных факта