Вышли из поезда с чемоданами — через час уже грелись в термах: зима в Тюмени раскрылась иначе

Тюмень зимой легко превращается в личный "курорт по-сибирски", если хочется горячей воды и отдыха без дальних перелётов. Автор канала "Дома не сидится!" собрала пятидневный маршрут так, чтобы чередовать термы и город без гонки по достопримечательностям. В программе — несколько источников, один "культурный" день и удобная логистика с минимумом потерь времени. Об этом рассказала автор канала на Дзен "Дома не сидится!".

Из поезда — сразу в термальный бассейн

За три года у путешественницы сложилась простая схема: из Новосибирска до Тюмени — около 16 часов в ночном поезде, прибытие ранним утром. Чтобы не ждать заселения, компания едет прямо с вокзала в первый термальный комплекс, даже с чемоданами — водителей такой запрос каждый раз удивляет. В разные годы они начинали с "Яра" и "Соснового бора", а в этот раз выбрали "Аван".

День 1: "Аван" для первого впечатления

В поездке были мама с дочерью и подруга с тремя детьми, для которых термы стали новым опытом. Главный эффект — контраст: на улице мороз, а в воде тепло, и именно это ощущение перекрывает мелкие недостатки места. "Аван" описан как формат "бассейны плюс сауна и хаммам", без сложной инфраструктуры: искупался, погрелся, снова в воду. Домой возвращались на пригородном автобусе, а вечер завершили бытовой "перезагрузкой" — заселение, магазин, простой ужин и ранний сон после дороги и купания.

Два дня воды и день города

На второй день компания поехала в источник "Советский" на автобусе: дорога занимает около полутора часов, но от остановки до входа идти недолго. По впечатлениям автора, это крупнейший термальный бассейн, а вода выглядит "ржавой", что в народных отзывах часто воспринимается как признак высокой минерализации. Важная деталь комфорта — выплывной коридор: не нужно выбегать на холод, чтобы попасть в тёплую чашу. Самым приятным местом она называет лежаки с пузырьками у борта, где можно одновременно чувствовать горячую воду и морозный воздух.

День 3: ресторан-музей и музей Словцова

Третий день сделали паузой: часть времени ушла на работу и учебные дела, а затем — на необычный обед в ресторане-музее "Чум" с северной кухней. После этого маршрут продолжился музеем имени Словцова: внешность здания, как отмечает автор, часто критикуют, но содержание хвалят. По комплексному билету они посмотрели постоянные экспозиции и временные выставки, а вечером ограничились прогулкой рядом с домом и привычным спокойным распорядком.

Курортное настроение и заплыв перед отъездом

Четвёртый день посвятили "Сосновому бору", куда добирались на такси: автобусы в эту сторону не ходят, зато дорога проходит через сосновый лес. Комплекс запомнился разнообразием зон — уличные и более горячие чаши, отдельные варианты для детей, а также хаммам, баня и дополнительные форматы вроде купелей. По ощущениям автора, именно здесь легче всего поймать "курортное" состояние: солнце, снег и люди в купальниках, перебегающие между бассейнами.

Пятый день решили не отдавать ожиданию поезда: выселение — в полдень, отправление — ближе к вечеру, поэтому снова выбрали термы, но уже городскую "Волну", куда удобно добираться общественным транспортом даже с багажом. В этот раз взяли формат на несколько часов и больше времени провели в сауне, хаммаме и соляной зоне, потому что дети, по их ощущениям, наконец "накупались". Дорога на вокзал тоже стала частью истории: навигатор предлагал маршруты с пересадками, а нужный автобус нашёлся буквально "сам" — и вывез напрямую.