Вода из крана
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 22:01

Вода без перебоев: Тюмень получает новую инфраструктуру за 3,4 миллиарда рублей

В Тюмени построят водопровод длиной 11 километров до станции в Велижанах

В Тюмени начинается реализация масштабных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые должны кардинально улучшить качество водоснабжения и экологическую ситуацию региона. До 2028 года здесь построят новые водопроводы, очистные сооружения и систему фильтрации ливневых стоков.

Новый водопровод для всей агломерации

Главным элементом программы станет водопровод длиной 11 километров, который соединит Тюмень с водоочистной станцией в посёлке Велижаны. По словам губернатора Тюменской области Александра Мора, этот проект позволит повысить надёжность водоснабжения и предотвратить перебои при ремонте старых сетей.

"Мы значительно повысим качество и надёжность водоснабжения всей Тюменской агломерации, улучшим экологию наших водных объектов", — отметил глава региона в своём телеграм-канале.

Строительство выполнит тюменская компания, а ещё два участка сети появятся в рамках концессионного соглашения с инвесторами. Это позволит сократить нагрузку на бюджет и ускорить реализацию программы.

Экологическая составляющая

Помимо водопровода, особое внимание уделено очистке сточных и дождевых вод. На улице Эрвье установят фильтры для дождевой и талой воды, которые предотвратят попадание загрязнений в реку Туру и другие водоёмы. В Заречном микрорайоне появятся новые очистные сооружения для ливневых стоков, а на улице Монтажников заменят старые трубы и модернизируют систему отвода воды.

Такие меры не только снизят экологическую нагрузку, но и создадут более устойчивую городскую инфраструктуру.

Государственная поддержка и сроки

На реализацию всех работ правительство выделило 3,4 миллиарда рублей в виде льготного кредита. Финансирование осуществляется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", направленного на обновление коммунальных систем и развитие благоустроенной городской среды.

К 2028 году Тюмень должна получить полностью модернизированную водную систему, способную обеспечить бесперебойное снабжение чистой водой и сократить экологические риски. Проект станет примером того, как грамотное использование государственных и частных инвестиций формирует устойчивое будущее региона.

