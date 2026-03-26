Флаг Вьетнама
Флаг Вьетнама
© commons.wikimedia.org by shi zhao from beijing, china is licensed under CC BY-SA 2.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 12:19

Технологии из Сибири на службе тропиков: вьетнамский бизнес оценивает потенциал партнерства

Тюменская область приступила к расширению партнерских связей с Социалистической Республикой Вьетнам. В рамках бизнес-миссии делегация региона во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым посетила Ханой для обсуждения перспектив экономического и гуманитарного сотрудничества. В ходе визита стороны затронули вопросы инвестиций, развития нефтегазового сектора, а также взаимодействия в сфере образования и креативных индустрий. Программа мероприятий включает встречи в министерствах, торговых представительствах и профильных университетах страны.

Экономические горизонты и промышленный обмен

Основной акцент визита тюменской делегации сделан на энергетике и нефтесервисе. В состав группы вошли представители компаний, входящих в Нефтегазовый кластер, что подчеркивает прикладной характер поездки. Переговоры по этим вопросам прошли с участием заместителя министра промышленности и торговли Вьетнама Фан Тхи Тханг, подтвердившей интерес государства к российским технологиям.

Взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Вьетнама стало отправной точкой для детального анализа экспортных возможностей. Стороны рассматривают форматы, при которых инвестиции могут принести быстрый результат для обеих сторон. Обсуждаются не только торговые операции, но и трансфер технологий в сфере глубокой переработки углеводородов.

Предприниматели из Тюменской области изучают механизмы правового регулирования для присутствия на азиатском рынке. В этих целях были проведены серии консультаций в торгпредстве и посольстве России, где эксперты оценили готовность инфраструктуры Вьетнама к приему промышленного оборудования из сибирского региона.

Гуманитарный диалог и креативный сектор

Помимо сугубо производственных тем, делегация уделила время культурно-образовательной повестке. Встреча в Русском доме в Ханое стала площадкой для обсуждения развития креативных индустрий, которые сегодня становятся значимым драйвером локальных экономик. Обмен опытом в этой сфере открывает двери для совместных творческих проектов и сетевого взаимодействия между тюменскими и вьетнамскими институциями.

Важным аспектом является образовательная интеграция через сотрудничество с профильными вузами. В официальном графике значится визит в Ханойский университет науки и технологий, где рассматриваются возможности студенческих обменов и подготовки кадров для совместных предприятий. Университетская среда рассматривается как фундамент для долгосрочного интеллектуального сотрудничества.

"Экономика Вьетнама демонстрирует уверенный рост, взаимодействие с Россией входит в планы стратегического развития этой страны, и это открывает дополнительные возможности для Тюменской области. Мы видим готовность коллег к предметному диалогу по всем ключевым направлениям нашего партнерства. Наша задача обеспечить такие условия, чтобы каждая достигнутая договоренность трансформировалась в конкретные экономические показатели. Системная работа на азиатском направлении требует тщательного анализа специфики местного рынка и учета взаимных государственных интересов".

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Власов

Стратегическое планирование и развитие отношений

Рабочая поездка продолжает плановую деятельность региональных органов власти по выходу тюменских компаний на международные рынки. Участие Вьетнамско-Российского совместного банка в программе встреч указывает на проработку финансовых инструментов для будущих контрактов. Устойчивая банковская инфраструктура необходима для минимизации рисков при проведении трансграничных операций.

Дальнейшее развитие отношений между Тюменской областью и вьетнамскими провинциями будет завязано на конкретных отраслевых запросах. Регулярные контакты между представителями бизнеса и чиновниками позволяют оперативно корректировать стратегию присутствия. Обмен делегациями является важным этапом построения доверительных деловых отношений.

По итогам визита планируется подписание дорожных карт по выбранным направлениям сотрудничества. Речь идет о закреплении ответственности сторон и определении сроков реализации первых совместных инициатив. Тюменская область исходит из того, что партнерство с динамично развивающимся Вьетнамом станет одним из приоритетных векторов внешней торговли в ближайшие годы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

