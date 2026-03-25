Тюмень в поиске лица: архитекторы решают, как превратить старейший город в магнит для молодежи

В Тюмени в рамках форума "Строительство и архитектура" эксперты обсудили стратегию развития региона к его 440-летию. На профильной секции под руководством почетного архитектора РФ Олега Бузникова участники искали способы сформировать уникальный облик старейшего зауральского города. Дискуссии затронули вопросы идентичности, туристической привлекательности и нехватки современной культурной инфраструктуры, способной удержать молодежь в областной столице.

База городской идентичности

Вопрос уникальности Тюмени остается предметом острых споров среди градостроителей. Известный архитектор Сергей Лесков убежден, что любой город держится на трех столпах: самобытности, креативности и узнаваемости. По его мнению, именно эти характеристики определяют решение путешественников вернуться в город снова.

"Для формирования качественной городской среды важно понимать, что уникальный облик не создается искусственно. Он базируется на сохранении исторической памяти и умении предлагать современные форматы досуга. Узнаваемость территории напрямую влияет на миграционные настроения жителей и туристический поток. Наша задача как управленцев — обеспечить баланс между развитием инфраструктуры и сохранением самобытного характера наших городов". Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Дискуссия показала, что несмотря на динамичное экономическое развитие, город сталкивается с дефицитом культурных объектов. Отсутствие театров, галерей и современных арт-кластеров создает ощущение провинциальности, что становится одной из причин оттока талантливых кадров в мегаполисы.

Туризм и термальное позиционирование

Тюмень успешно закрепила за собой статус столицы термальных вод, что позволило структурировать хаотичный ранее турпоток из соседних областей. По данным городской администрации, охват потенциальной аудитории в радиусе 700 километров достигает 15 миллионов человек, а транзитные потоки уже превышают десятимиллионную отметку.

Для расширения программы досуга город делает ставку на событийность: ежегодно проводится более 400 мероприятий, развиваются гастрономические маршруты и пешеходные зоны. Такие инициативы позволяют удерживать приезжих на срок до четырех суток, при этом половина гостей возвращается в регион повторно.

Серьезным ограничением остается отсутствие отельного фонда высокого класса. В городе нет ни одного отеля уровня пяти звезд, что затрудняет проведение деловых мероприятий международного масштаба. Существующих 41 гостиницы категорий "три" и "четыре" звезды периодически не хватает для обеспечения комфортного размещения во время крупных городских праздников.

Креативные индустрии и регулирование

Будущее города эксперты связывают с новыми креативными проектами. На секции были представлены концепции природного парка для владельцев собак и цифрового приложения "Кодгород", позволяющего изучать историю утраченной архитектуры через дополненные маршруты.

Наряду с творческими инициативами городские власти усиливают контроль за качеством среды. Заместитель главы города Дмитрий Иванов напомнил о внедрении правил регулирования архитектурно-градостроительного облика. В отличие от многих других российских городов, где нормативы действуют локально, в Тюмени они охватывают всю территорию, разделенную на шесть функциональных зон.

Несмотря на наличие дизайн-кода и мастер-планирования, экспертное сообщество настаивает на более глубоких изменениях в сфере культуры. Поиск идентичности остается процессом, требующим не только административного ресурса, но и создания институций, способных формировать современный художественный вкус горожан.