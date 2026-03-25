Тюмень
© commons.wikimedia.org by <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:P.Fisxo" class="mw-redirect" title="User:P.Fisxo">P.Fisxo</a> is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:16

Тюмень в поиске лица: архитекторы решают, как превратить старейший город в магнит для молодежи

В Тюмени в рамках форума "Строительство и архитектура" эксперты обсудили стратегию развития региона к его 440-летию. На профильной секции под руководством почетного архитектора РФ Олега Бузникова участники искали способы сформировать уникальный облик старейшего зауральского города. Дискуссии затронули вопросы идентичности, туристической привлекательности и нехватки современной культурной инфраструктуры, способной удержать молодежь в областной столице.

База городской идентичности

Вопрос уникальности Тюмени остается предметом острых споров среди градостроителей. Известный архитектор Сергей Лесков убежден, что любой город держится на трех столпах: самобытности, креативности и узнаваемости. По его мнению, именно эти характеристики определяют решение путешественников вернуться в город снова.

"Для формирования качественной городской среды важно понимать, что уникальный облик не создается искусственно. Он базируется на сохранении исторической памяти и умении предлагать современные форматы досуга. Узнаваемость территории напрямую влияет на миграционные настроения жителей и туристический поток. Наша задача как управленцев — обеспечить баланс между развитием инфраструктуры и сохранением самобытного характера наших городов".

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Дискуссия показала, что несмотря на динамичное экономическое развитие, город сталкивается с дефицитом культурных объектов. Отсутствие театров, галерей и современных арт-кластеров создает ощущение провинциальности, что становится одной из причин оттока талантливых кадров в мегаполисы.

Туризм и термальное позиционирование

Тюмень успешно закрепила за собой статус столицы термальных вод, что позволило структурировать хаотичный ранее турпоток из соседних областей. По данным городской администрации, охват потенциальной аудитории в радиусе 700 километров достигает 15 миллионов человек, а транзитные потоки уже превышают десятимиллионную отметку.

Для расширения программы досуга город делает ставку на событийность: ежегодно проводится более 400 мероприятий, развиваются гастрономические маршруты и пешеходные зоны. Такие инициативы позволяют удерживать приезжих на срок до четырех суток, при этом половина гостей возвращается в регион повторно.

Серьезным ограничением остается отсутствие отельного фонда высокого класса. В городе нет ни одного отеля уровня пяти звезд, что затрудняет проведение деловых мероприятий международного масштаба. Существующих 41 гостиницы категорий "три" и "четыре" звезды периодически не хватает для обеспечения комфортного размещения во время крупных городских праздников.

Креативные индустрии и регулирование

Будущее города эксперты связывают с новыми креативными проектами. На секции были представлены концепции природного парка для владельцев собак и цифрового приложения "Кодгород", позволяющего изучать историю утраченной архитектуры через дополненные маршруты.

Наряду с творческими инициативами городские власти усиливают контроль за качеством среды. Заместитель главы города Дмитрий Иванов напомнил о внедрении правил регулирования архитектурно-градостроительного облика. В отличие от многих других российских городов, где нормативы действуют локально, в Тюмени они охватывают всю территорию, разделенную на шесть функциональных зон.

Несмотря на наличие дизайн-кода и мастер-планирования, экспертное сообщество настаивает на более глубоких изменениях в сфере культуры. Поиск идентичности остается процессом, требующим не только административного ресурса, но и создания институций, способных формировать современный художественный вкус горожан.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Техника в тесном пространстве: курганский завод запустил серийную сборку мощных погрузчиков вчера в 14:59

В Кургане стартовала сборка спецтехники нового поколения, призванной закрыть потребности коммунальных и дорожных служб в современной и маневренной аппаратуре.

Читать полностью » Зеленая паутина вместо асфальта: новый проект превратит Тюмень в город непрерывных садов 23.03.2026 в 16:18

В Тюмени готовят амбициозный проект, который навсегда изменит привычный маршрут передвижения через городские скверы, парки и набережные мегаполиса.

Читать полностью » Подземный прорыв в Екатеринбурге: город официально приближается к строительству новой ветки метро 23.03.2026 в 16:13

Столица Урала переходит к следующему этапу реализации масштабного транспортного проекта, который определит развитие городской сети на грядущие десятилетия.

Читать полностью » Конец эры бизнес-хабов: как в Екатеринбурге офисные площади превращаются в бьюти-студии 23.03.2026 в 16:09

Деловые центры Екатеринбурга переживают резкую смену арендаторов, вынуждая собственников недвижимости пересматривать привычные модели ведения бизнеса.

Читать полностью » Инженеры завтрашнего дня: в Челябинске школьники создают технологии, меняющие облик промышленности 23.03.2026 в 16:05

В челябинских вузах и школах наблюдается настоящий инженерный бум, где научный потенциал подрастающего поколения превращается в реальные прототипы.

Читать полностью » Мегаполисы наступают на пятки: Екатеринбург обошел мировые столицы в глобальном рейтинге жизни 22.03.2026 в 15:49

Аналитики составили глобальный список территорий, оценив их развитие по девяти параметрам. Уральская столица оказалась в одном ряду с мировыми центрами.

Читать полностью » Склады растут как на дрожжах: столица Урала ставит рекорды по строительству логистических узлов 22.03.2026 в 15:48

Столица Урала завершила год с внушительными показателями складского строительства, однако отрасль готовится к жестким вызовам на фоне изменения условий.

Читать полностью » Больше никакой паники: тюменские разработчики создали умного помощника для экстренных ситуаций 22.03.2026 в 15:20

Студенты и исследователи разработали многоуровневую систему, которая объединяет картографию и искусственный интеллект для оперативного оповещения граждан.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Житель Челябинска жаловался на головную боль — а на самом деле организм подавал сигнал бедствия
УрФО
Флюорография пугает челябинцев дозой — а врач предупредила: есть вещи, которые убивают быстрее
Наука
Кино в голове вместо тишины: парадоксальная причина, из-за которой мы просыпаемся бодрыми
СФО
Пенсии подняли, а цены убежали — пожилые новосибирцы так и не узнали, куда делась прибавка
СФО
Дисциплина вместо кассовых разрывов: как изменилось финансовое поведение новосибирцев
СФО
Рельсы вместо полос: в Новосибирске предложили радикальный план борьбы с дорожными пробками
СФО
Недобросовестная конкуренция уходит в прошлое: в Хакасии назревают изменения в работе маркетплейсов
СФО
Купировать распространение: как охотники помогут Алтайскому краю остановить волну бешенства
