Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автобусная остановка
© unsplash.com by MIROV is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:46

В Тюмени остановки стали умными и безопасными: как это влияет на жизнь горожан

В Тюмени завершилось оснащение 65 остановочных павильонов и площадок для платной парковки системой доступа к бесплатному беспроводному интернету. Проект реализован для облегчения доступа к профильным городским цифровым сервисам при нестабильном мобильном соединении. Теперь автомобилисты и пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться сетью для оперативного взаимодействия с муниципальными приложениями прямо в зоне ожидания или из салона автомобиля.

Цифровая инфраструктура и доступ к сервисам

Появление устойчивого интернет-соединения в точках ожидания транспорта и местах платной стоянки направлено на создание бесшовного пользовательского опыта. Водителям больше не требуется покидать салон транспортного средства для проведения оплаты, если мобильная сеть работает на низких скоростях. Использование городского Wi-Fi позволяет совершить транзакцию через приложение "Тюменские парковки" в несколько кликов.

Для пассажиров общественного транспорта нововведение также открывает новые возможности в планировании поездок. Пользователи могут мгновенно загрузить данные сервиса "Тюменский транспорт", чтобы уточнить график прибытия нужного автобуса или составить оптимальный маршрут передвижения по городу. Электронные табло на павильонах теперь синхронизируются с сетью, передавая актуальную информацию об изменениях на линиях без задержек.

Интеграция таких решений подчеркивает переход к модели "умного города", где критически важная цифровая инфраструктура распределена равномерно по ключевым логистическим узлам. Ожидается, что повышение стабильности связи снизит количество технических ошибок при оплате парковочного времени и сделает использование мобильных сервисов более комфортным для горожан.

Безопасность и дополнительные функции

Остановка перестала быть просто защитой от осадков, превратившись в многофункциональный узел связи. В корпус павильонов встроены USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов и других портативных устройств, что особенно актуально в условиях активного использования городских навигационных приложений. Эту деталь по достоинству оценят те, кто проводит много времени в пути вне дома или офиса.

Особое внимание уделено защищенности граждан, ожидающих транспорт в вечернее время или при плохой видимости. Каждое обновленное сооружение оснащено камерами, которые передают видеопотоки в единую систему "Безопасный город". Это дает возможность операторам контролировать обстановку на оживленных участках улиц в режиме реального времени и мгновенно реагировать на любые происшествия.

Кроме того, в конструкцию вмонтирована кнопка связи с экстренными службами. Она обеспечивает быструю коммуникацию оператора с диспетчерским центром в ситуациях, требующих экстренного вмешательства правоохранительных органов или медиков. Интеграция данных систем превращает стандартную остановку в защищенный пункт, повышая общий уровень безопасности городской инфраструктуры.

Мнение эксперта о развитии городской среды

"Внедрение подобных технологических стандартов на уровне остановочных пунктов позволяет существенно снизить социальное напряжение, связанное с качеством транспортной навигации. Когда горожанин имеет возможность оперативно зарядить телефон или получить доступ к данным через Wi-Fi, уровень доверия к муниципальным электронным сервисам заметно растет. Интеграция систем видеонаблюдения, в свою очередь, формирует более безопасную среду, где каждый узел инфраструктуры выполняет защитную функцию. Мы видим, как функциональное наполнение остановок становится логическим продолжением цифровизации городского пространства."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet