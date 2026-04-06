Стеллаж между спальней и гостиной
Стеллаж между спальней и гостиной
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:25

Лишние метры уходят в прошлое: компактные квартиры захватили умы и кошельки арендаторов в ХМАО

В Тюмени зафиксировали изменение предпочтений арендаторов жилой недвижимости по итогам февраля 2026 года. Согласно аналитике платформы "Авито недвижимость", около 76 % запросов на долгосрочный наем приходится на компактные варианты квартир. Лидерами спроса остаются однокомнатные квартиры и студии, в то время как крупногабаритные объекты показывают значительно меньшую активность на рынке. Данные показатели подтверждают общую тенденцию стремления горожан к оптимизации ежемесячных расходов на проживание.

Структура спроса на рынке

Основную долю рынка — 48 % — составляют запросы на однокомнатные квартиры. Студии удерживают второе место по популярности, аккумулируя 28 % от общего числа обращений потенциальных арендаторов. Оставшиеся 19 % заявок приходятся на двухкомнатные варианты.

Крупногабаритное жилье продолжает оставаться нишевым продуктом. Доля трехкомнатных квартир в общем объеме спроса составляет лишь 5 %. Такие цифры демонстрируют отказ арендаторов от переплат за лишние квадратные метры в условиях текущей экономической ситуации.

Подобная динамика отражает изменение образа жизни горожан, которые предпочитают функциональность и доступность локации избыточной площади. Компактное жилье зачастую располагается в районах с развитой инфраструктурой, что делает его предпочтительным для молодых специалистов и студентов.

"Рост спроса на компактные форматы жилья закономерен и отражает прагматичный подход жителей к планированию бюджета на долгосрочную перспективу. Малогабаритные квартиры позволяют существенно снизить финансовую нагрузку при сохранении комфортного доступа к социальной инфраструктуре. Сейчас мы наблюдаем, как рынок подстраивается под эти нужды, предлагая наиболее эффективные по соотношению удобства и цены решения. Разумная экономия становится определяющим фактором при выборе недвижимости для аренды на длительный срок".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Месячные ставки аренды

Самым бюджетным вариантом для арендаторов остаются студии. В феврале 2026 года средняя стоимость найма такого объекта составляла 22,6 тысячи рублей в месяц. Однокомнатные квартиры обходились нанимателям в среднем на уровне 25,9 тысячи рублей.

Двухкомнатные квартиры в Тюмени в текущем сезоне оцениваются в 34,5 тысячи рублей. За трехкомнатные варианты собственники просят около 40 тысяч рублей. Существенный скачок стоимости происходит в сегменте жилья с большим количеством комнат, где цена доходит до 55,3 тысячи рублей.

Установленные ставки напрямую зависят от метража и расположения дома. Инвесторы и владельцы недвижимости продолжают ориентироваться на эти показатели, корректируя свои предложения в соответствии с рыночной конъюнктурой.

Позиции Тюмени в округе

Тюмень сохраняет статус одного из ключевых центров Уральского федерального округа с достаточно либеральной ценовой политикой. По оценке представителей площадки, город остается более доступной альтернативой Екатеринбургу для тех, кто ищет баланс между уровнем жизни и стоимостью аренды.

Доступность жилья в регионе привлекает миграционные потоки, что поддерживает спрос на стабильном уровне. Сохраняющийся разрыв в стоимости аренды по сравнению с соседними мегаполисами делает тюменский рынок недвижимости привлекательным для широких слоев населения.

Региональные власти в своих отчетах также подчеркивают важность поддержания баланса темпов строительства с реальными потребностями рынка. Текущая статистика по аренде наглядно показывает, какие именно типы жилых пространств наиболее востребованы конечным потребителем.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

