Защита от инфляции: надежный актив под Тюменью становится целью для жителей с севера

Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов стали на 27% чаще приобретать земельные участки в пригороде Тюмени во втором полугодии 2025 года. По данным основателя девелоперской компании "ИНГРОУ" Александра Игнатова, основной интерес северян сосредоточен на территориях в радиусе 20-30 километров от регионального центра. Рост спроса сопровождается изменением предпочтений покупателей, которые ищут варианты с готовыми коммуникациями. Ситуация на рынке недвижимости во многом продиктована текущими макроэкономическими условиями и высокой стоимостью кредитных средств.

Рыночные предпочтения северян

Покупатели из северных регионов все чаще рассматривают тюменский пригород не только как место для временного пребывания, но и как площадку для создания приватного пространства. Наибольшим спросом пользуются участки, на которых уже обеспечены базовые коммуникации, что позволяет избежать лишних затрат при освоении территории. Оптимальным для большинства клиентов остается ценовой порог до одного миллиона рублей за объект.

Переориентация потребителей связана со стремлением уйти от городского шума и создать обособленное место для отдыха. Многие покупатели планируют установку модульных домов, которые позволяют быстро завершить этап строительства. Такая модель использования земли становится всё более популярной среди тех, кто ценит экологичную обстановку и уединенность.

Специалисты фиксируют изменение мотивации клиентов, что подтверждает слова отраслевых экспертов о переменах в поведении покупателей.

"Идеальный вариант для покупателя — развитая инфраструктура и цена до миллиона рублей. Мы наблюдаем сдвиг в потребительском поведении: сегодня это не только инвестиция, но и запрос на качество жизни. Мировой тренд на жизнь вдали от информационного шума добрался и до России. Люди планируют построить модульный дом, чтобы проводить там время, отдыхая от негативного инфополя. Этот запрос на экологичность досуга и безопасность активов — главный драйвер роста нашего сегмента" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Влияние кредитной политики на спрос

Аналитики отмечают, что текущее состояние ипотечного рынка заставляет граждан искать альтернативы стандартным квартирам. Высокая ключевая ставка Банка России существенно увеличила стоимость обслуживания кредитов, что сделало покупку готового жилья менее доступной для широких слоев населения. Сокращение льготных программ дополнительно охладило активность на первичном и вторичном рынках квартир.

В этих условиях земля рассматривается как более доступный входной билет в недвижимость. Отсутствие необходимости брать крупные ипотечные займы делает приобретение участка привлекательным для тех, кто располагает ограниченным бюджетом. Рассрочки от девелоперов, хотя и предлагаются рынком, также создают определенную нагрузку на личный бюджет, поэтому покупатели предпочитают прямые вложения в участки.

Анна Смирнова из ВТБ подчеркнула, что именно жесткая денежно-кредитная политика послужила основным катализатором переориентации спроса. Потребители адаптируются к новым условиям, минимизируя участие банковских продуктов в сделках с недвижимостью.

Земля как защитный актив

Земельные участки традиционно воспринимаются как понятный и надежный способ сохранения средств. В периоды экономической нестабильности владение активом, чья стоимость не так сильно зависит от колебаний рынка готового жилья, становится стратегическим решением для многих семей. Участки под Тюменью выигрывают за счет удачного географического расположения и транспортной доступности.

Для развития пригорода это означает рост интенсивности освоения территорий и создание нового качества городской среды. Муниципальные власти и частные компании вынуждены подстраиваться под растущий интерес, улучшая инфраструктуру в наиболее востребованных направлениях. Это создает долгосрочный потенциал для роста капитализации таких вложений в будущем.

В целом, экспертное сообщество считает тенденцию к развитию пригородных территорий устойчивой. Пока сохраняется запрос на баланс между ценой и качеством жизни, сегмент земельных участков будет оставаться лидером среди альтернативных инвестиционных инструментов.