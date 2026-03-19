Бетонные короли сдают позиции: тюменский рынок недвижимости готовится к долгожданной паузе

В Тюменской области к 1 марта 2026 года в процессе строительства находилось 3 миллиона 649 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. По итогам 2025 года региональные девелоперы сдали в эксплуатацию более 2 миллионов 750 тысяч метров. Согласно прогнозам профильного ведомства, в текущем календарном году показатели ввода отступят от прошлогодних рекордных значений на фоне охлаждения потребительского спроса. Данные озвучены 19 марта в рамках VII выставки-форума "Строительство и архитектура" в Тюмени.

Прогнозы и текущая динамика строительства

Сектор жилищного строительства в регионе демонстрирует сдержанную динамику из-за сокращения количества новых разрешений на строительство. Эксперты отмечают, что текущее снижение интереса покупателей стало следствием изменения условий ипотечного кредитования в 2024 году и общей макроэкономической обстановки. Впрочем, несмотря на объективные сложности, застройщики продолжают удерживать заданные темпы ввода жилых площадей.

По оценкам управления жилищной политики ГУС Тюменской области, объемы сданного жилья по итогам текущего года достигнут 2 миллионов 350 тысяч "квадратов". Область удерживает позиции одного из лидеров страны по обеспеченности жилой площадью, достигнув показателя в 33,8 квадратного метра на одного жителя. На сегодняшний день активную застройку на территории региона ведут 109 компаний, при этом 83 % из них работают с использованием договоров долевого участия.

Социальные программы и господдержка

Региональные власти продолжают реализацию ключевых программ в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". За период с 2025 по 2028 год запланировано расселение 33 аварийных домов, что позволит 782 жителям получить квартиры в новых зданиях. Эти меры направлены не только на улучшение жилищных условий населения, но и на планомерное обновление городского фонда.

Поддержка граждан осуществляется также через прямое государственное финансирование. В 2026 году из областного бюджета на эти цели выделено 1 миллиард 912 миллионов рублей, а помощь получат 606 семей. Стоит напомнить, что годом ранее на решение задач по улучшению условий проживания было направлено 3 миллиарда 915 миллионов рублей, а участниками программы стали 1340 семей.

Эволюция механизмов финансирования и КРТ

С 1 марта 2025 года в строительстве индивидуальных жилых домов начал применяться механизм эскроу-счетов. Подрядные организации региона уже заключили 900 договоров по данной схеме, причем по 200 объектам обязательства перед клиентами уже полностью исполнены. Внедрение эскроу помогает сделать рынок частного домостроения более прозрачным и защищенным как для застройщиков, так и для покупателей.

Дальнейшее развитие строительной отрасли эксперты напрямую связывают с денежно-кредитной политикой. Для качественного оживления рынка и стабилизации спроса требуется снижение ключевой ставки до уровня 10 %, тогда как сейчас она держится на отметке 15,5 %. Профессиональное сообщество ожидает предстоящего заседания Совета директоров Центробанка, которое определит вектор движения экономики на ближайшее время.