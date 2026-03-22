Последствия наводнения в городе
Последствия наводнения в городе
© pixabay.com by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 15:20

Больше никакой паники: тюменские разработчики создали умного помощника для экстренных ситуаций

В Тюмени студенты и исследователи государственного университета создали цифровую платформу для оперативного информирования населения о ситуации с паводками. Система включает в себя три инструмента: мобильное приложение "Паводок72", специализированный телеграм-бот и веб-чат. Разработка работает на основе данных, поступающих от профильных служб МЧС, муниципальных органов и гидропостов. Проект призван минимизировать время поиска данных в кризисных ситуациях и снизить поток обращений на горячие линии за счет автоматизации ответов на часто задаваемые вопросы.

Технологические возможности сервиса

Цифровой помощник объединяет в себе методы работы с геоданными и алгоритмы искусственного интеллекта. Пользователи телеграм-бота могут не только получать сведения об актуальных отметках уровня воды, но и просматривать списки пунктов эвакуации. Система автоматически вычисляет координаты пользователя и выстраивает оптимальный путь до ближайшего места размещения пострадавших.

Веб-чат глубоко интегрирован в региональный геопортал, что позволяет визуализировать актуальные показатели с контрольных гидропостов. Также сервис предоставляет данные о перекрытых участках дорог, облегчая навигацию в зоне подтопления. Эти инструменты обеспечивают комплексный подход к мониторингу обстановки в реальном времени.

Мобильное приложение "Паводок72" отличается возможностью полноценной работы без доступа к сети интернет. Наличие голосового интерфейса делает сервис удобнее для использования в экстренных условиях. Такая многоуровневая система доступа к данным позволяет сохранять работоспособность даже при перебоях в коммуникациях.

"Создание подобных цифровых платформ — это важный шаг в развитии муниципальной безопасности. Автоматизация позволяет снять критическую нагрузку с местных служб в моменты стихийных бедствий. Когда житель получает ответы на свои вопросы в один клик, уровень паники в обществе значительно снижается. Успешный опыт тюменских разработчиков подтверждает, что внедрение технологий помогает спасать не только имущество, но и человеческие жизни".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Социальный эффект внедрения

Внедрение ИИ-консультанта несет выраженный экономический и социальный результат для региона. За счет быстрой обработки запросов сокращается время реагирования населения на угрозы, что напрямую влияет на показатели безопасности. Уменьшение нагрузки на операторов горячих линий позволяет службам экстренного реагирования концентрироваться на выполнении первоочередных задач.

Разработчики отмечают, что использование системы способствует минимизации материального ущерба. Жители получают четкие инструкции, как вести себя в опасной ситуации, что предотвращает совершение необдуманных действий. Повышение осведомленности населения выступает главным фактором в стратегии управления территориями, подверженными сезонным рискам.

Масштабирование и дальнейшие планы

Авторы проекта намерены продолжить работу над совершенствованием алгоритмов. В планах исследователей — расширение функционала для адаптации под другие виды чрезвычайных ситуаций, помимо весенних паводков. Ожидается, что универсальность программного кода позволит охватить более широкий круг рисков, с которыми сталкиваются жители.

Успешная апробация системы в Тюменской области может стать основой для распространения практики на другие регионы страны. Создатели рассматривают варианты масштабирования своего решения для интеграции в общую цифровую инфраструктуру России. Такой подход позволит создать единое информационное поле для повышения готовности муниципалитетов к внештатным ситуациям. Об разработке сообщает издание ТАСС.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

