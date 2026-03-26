Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Люди сидят в телефонах
Люди сидят в телефонах
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:12

Начальник в ленте новостей: почему работодатели Тюмени предпочитают закрывать глаза на посты

Работодатели Тюмени в своем большинстве придерживаются политики невмешательства в личную онлайн-активность штата. Исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что 53% местных организаций никак не регламентируют поведение персонала в социальных сетях. Несмотря на отсутствие общего контроля, часть компаний применяет точечные ограничения, направленные на защиту репутации и коммерческих данных. Случаи дисциплинарных взысканий за публикации остаются единичными, затрагивая лишь 4% опрошенных горожан.

Масштабы корпоративного мониторинга

Свыше половины компаний в Тюмени предпочитают не вмешиваться в частную жизнь сотрудников в интернете. Отсутствие регулирования свидетельствует о доверии к персоналу или нежелании тратить ресурсы на мониторинг личных аккаунтов. Подобная стратегия позволяет избегать лишнего напряжения в коллективе и не тратить время HR-департаментов на аудит лент новостей.

Впрочем, оставшаяся часть бизнеса все же внедряет защитные механизмы. Эти правила касаются прежде всего защиты конфиденциальных данных и имиджа работодателя на открытом рынке труда.

Значительная часть компаний выбирает стратегию невмешательства, полагаясь на профессиональную этику самих специалистов. В условиях динамичного рынка такая свобода часто становится преимуществом при найме квалифицированных кадров.

Ограничения и этические нормы

Спектр применяемых мер варьируется от мягких рекомендаций до жестких запретов. Около 34% организаций концентрируются на защите коммерческой и государственной тайны, пресекая любую утечку секретных данных через личные каналы связи.

Другие требования носят скорее воспитательный характер. Например, 22% компаний настаивают на соблюдении этики ведения дискуссий, а 11% категорически не приемлют публикации негативных отзывов о месте работы.

"Современная корпоративная среда требует гибких инструментов взаимодействия. Вместо тотального контроля многие тюменские управленцы осознанно выбирают курс на развитие цифровой грамотности персонала. Этот путь позволяет сбалансировать вопросы защиты интеллектуальной собственности и личную автономию сотрудников. В конечном итоге, именно культура внутренней ответственности является наиболее эффективным фильтром для любых информационных рисков".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Более радикальные меры включают полный запрет на публикацию любых упоминаний о компании, что вводят 7% работодателей. Еще 12% организаций решили проблему техническим путем, вовсе ограничив доступ к социальным ресурсам с рабочих компьютеров.

Реальная практика дисциплинарных взысканий

Несмотря на наличие формальных правил, реальное наказание за ошибки в сети грозит немногим. Согласно опросу, всего 4% тюменцев когда-либо получали официальные претензии от своего руководства за публикации. Это говорит о том, что большинство работников понимают границы допустимого и стараются не смешивать личное и служебное.

Интересной особенностью стала гендерная статистика дисциплинарных мер. Мужчины сталкиваются с замечаниями от начальства в два раза чаще женщин — 6% против 3% соответственно. Причины таких конфликтов довольно типичны для всей страны.

Среди наиболее частых поводов для критики называют фотографии с рабочих мест, снимки с вечеринок, которые могут компрометировать компанию, или вызывающий контент. Публикация спорных комментариев также остается в зоне риска для тех, кто не разграничивает свою личность и профессиональный статус.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Железо стало памятником в Тюмени: судьба уникальных машин, которые помогли переломить фронт вчера в 11:15

Случайная находка на морском дне положила начало масштабному поиску имён тех, кто в тылу обеспечивал нужды фронта всей мощью индустрии региона.

Читать полностью » Аптечка в прошлом: на Ямале меняют формат медицинской поддержки для коренных жителей тундры вчера в 8:21

В системе поддержки жителей арктических территорий готовятся перемены, которые затронут каждую семью, ведущую традиционный образ жизни в отдаленных районах.

Читать полностью » Бойцовский характер города: в Челябинске готовят пространство для воспитания новых чемпионов по самбо 24.03.2026 в 15:08

Городские власти анонсировали открытие специализированного центра, призванного систематизировать подготовку спортсменов в новом направлении.

Читать полностью » Принуждение к осмыслению: депутаты решают судьбу самокатов и велоинфраструктуры Екатеринбурга 24.03.2026 в 15:06

В Екатеринбурге снова обсуждают самокаты: депутат предлагает новые меры для их безопасности и развития инфраструктуры.

Читать полностью » Критическая нехватка препарата с удивительными последствиями: жители Кургана страдают 24.03.2026 в 15:05

Нехватка препарата Зифлукорт в Кургане ставит под угрозу здоровье людей с нарушениями надпочечников.

Читать полностью » Техника в тесном пространстве: курганский завод запустил серийную сборку мощных погрузчиков 24.03.2026 в 14:59

В Кургане стартовала сборка спецтехники нового поколения, призванной закрыть потребности коммунальных и дорожных служб в современной и маневренной аппаратуре.

Читать полностью » Зеленая паутина вместо асфальта: новый проект превратит Тюмень в город непрерывных садов 23.03.2026 в 16:18

В Тюмени готовят амбициозный проект, который навсегда изменит привычный маршрут передвижения через городские скверы, парки и набережные мегаполиса.

Читать полностью » Подземный прорыв в Екатеринбурге: город официально приближается к строительству новой ветки метро 23.03.2026 в 16:13

Столица Урала переходит к следующему этапу реализации масштабного транспортного проекта, который определит развитие городской сети на грядущие десятилетия.

Читать полностью »

Новости
СФО
Сон на ульях и страусиные бега: необычный отдых в сибирской глубинке бьет рекорды популярности
СФО
Зарплаты на старте удивляют: за какую работу без опыта в Новосибирске платят выше ожиданий
СФО
Секреты роста: как пищевая промышленность Омска стала основным стержнем региональной экономики
УрФО
Технологии из Сибири на службе тропиков: вьетнамский бизнес оценивает потенциал партнерства
УрФО
Муниципальные округа на взлёте: как средства культуры трансформируют жизнь в Тюменской области
ПФО
Миллионные вложения в металл: нижегородская площадка готова штамповать десятки тысяч машин
ПФО
Продуктовая корзина потяжелела: ценники в нижегородских магазинах заметно сдвинулись к весне
ПФО
Тайная жизнь консульства: как случайный визит десятилетней давности изменил будущее Казани
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet