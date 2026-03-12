Тюмень становится батарейной столицей: план по выпуску свинцовых аккумуляторов на новом уровне

Тюменский завод "Алькор" на улице Ветеранов Труда с июня 2026 года перейдёт на выпуск аккумуляторов мирового уровня. Там сейчас монтируют производственную линию из Китая, которая освоит прокатку свинцовых лент и решёток. Главный инженер Сергей Белик объяснил: раньше литьём получали ленту без уплотнения, а теперь раскатка сжимает заготовку с 10 миллиметров до 1 миллиметра — материал уплотняется в 20 раз. Получатся AGM-батареи, герметичные, с ресурсом до 10 лет, подходящие для свежих моделей машин. Предприятие уже делает 100 тысяч штук в месяц.

Новая линия и её возможности

На заводе "Алькор" завершают монтаж оборудования из Китая. Эта линия заточена под прокатку — процесс, где свинец превращается в тонкие ленты для пластин аккумуляторов. Физика здесь проста: давление роликов выдавливает поры, делая металл плотным, как у прессованного снега под катком. В итоге батареи выдержат вибрации и глубокие разряды, чего не даёт литьё.

Технология позволит штамповать решётки с ровной структурой. Плотность свинца вырастет, проводимость тока улучшится — электрохимия скажет спасибо. Такие аккумуляторы войдут в сегмент премиум для машин с остановкой двигателя и электробусов. Монтаж идёт полным ходом, чтобы к июню 2026-го всё заработало.

Линия интегрируется с существующими роботами. Оборудование дополнит цеха, где уже крутятся американские, канадские и итальянские станки — их купили до ограничений. Переход на прокатку расширит линейку без простоя основного потока.

Как работает прокатка

Главный инженер Сергей Белик разобрал разницу подходов. Раньше лью металл без сжатия — получалась пористая лента, слабая на излом. Теперь заготовку пропустят через валы: с 10 миллиметров толщиной до 1 миллиметра, уплотнение в 20 раз. Это как ковка: кристаллы свинца перестраиваются, прочность прыгает вверх.

AGM-батареи — с стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Они не текут, не испаряют газы, служат дольше обычных на 2-3 года. Физика уплотнения даёт ключ: меньше сопротивление внутри, быстрее заряд. Подходят под авто с рекуперацией и старт-стоп системами.

"Запуск линии на "Алькоре" — сигнал для всего региона: Тюмень берёт курс на высокотехнологичное производство. Прокатка решит проблему импортных батарей, даст рабочие места и толчок автокомпонентам. Физика процесса упростит жизнь инженерам, а экономика — автозаводам. В итоге регион укрепит позиции в цепочках поставок." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Сегодняшние мощности и планы

Завод сейчас выжимает 100 тысяч аккумуляторов ежемесячно. Роботы в семи цехах лепят модели от 55 до 225 ампер-часов, включая кальциевые под марками "Медведь", Tyumen BatBear и Space — от 55 до 120 ампер-часов. Штат — 187 человек, все на потоке.

Новая линия добавит AGM в ассортимент. Тюмень закрепит статус хаба по батареям — отсюда едут детали на конвейеры. Конкурентоспособность вырастет: отечественные запчасти дешевле импортных аналогов на 20-30 процентов.

Расширение затронет не только объёмы. Появятся батареи для электромобилей и спецтехники, где уплотнённый свинец критичен. Регион ждёт подъём промышленной базы без внешних рисков.