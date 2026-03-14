Тираннозавр рекс в дикой природе
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 13:03

Гиганты мелового периода раскрыли свои тайны: кость тираннозавра и ее загадочные следы

Представьте: пыльная равнина Монтаны под палящим солнцем, ветер несет запах сырой земли и древних костей. Летом 2024 года волонтеры на раскопках в формации реки Джудит наткнулись на плюсневую кость длиной всего десять сантиметров. Эта находка принадлежала гиганту — тираннозавру длиной десять-двенадцать метров, весом в несколько тонн, жившему семьдесят пять миллионов лет назад. Охотник за окаменелостями-любитель передал ее в Музей динозавров Бэдлендс в Дикинсоне, Северная Дакота. А потом магистрантка Джозефин Нильсен из Орхусского университета разобралась, что на этой кости — следы зубов меньшего тираннозавра. Оказывается, эти короли мелового периода не брезговали падалью.

"Новые данные о тираннозаврах меняют взгляд на их роль в экосистемах. Мелкие особи доедали крупных, используя даже твердые кости на поздних стадиях разложения. Это показывает, насколько гибкими были эти хищники в использовании ресурсов. Биохимия костей под укусами раскрывает механику разрушения тканей под давлением зубов. Такие находки помогают реконструировать пищевые цепи с физической точки зрения."

Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Как нашли кость и что на ней увидели

Окаменелая плюсневая кость выкопана в сильно эродированной формации реки Джудит в Монтане. Этот регион хранит следы экосистемы динозавров семидесяти пяти миллионов лет назад. Охотник-любитель заметил ее и передал в музей. Там специалисты изготовили трехмерную копию для исследований.

Кость принадлежала взрослому тираннозавру внушительных размеров. Длина тела оценивают в десять-двенадцать метров, вес — несколько тонн. На ней насчитали шестнадцать следов укусов. Джозефин Нильсен, магистрантка Орхусского университета, взялась за анализ.

Исследование вышло в журнале Эволюционирующая Земля. Нильсен работала не с оригиналом, а с цифровой моделью. Отправка настоящей кости в Данию слишком опасна, поясняет она.

Трехмерный разбор следов укусов

С помощью сканирования Нильсен изучила глубину, угол и положение каждого следа. Она уверена: укусы оставил тираннозавр меньшего размера. Зубы точно совпали по форме с известными отпечатками. На кости нет признаков заживления.

Следы сосредоточены на лапе, где мяса мало. Это указывает на позднюю стадию разложения туши. Большая часть плоти уже исчезла, остались твердые части. Мелкий тираннозавр грыз кость, ломая ее под давлением челюстей.

Система классификации категория-модификатор помогла разделить типы повреждений. Скользящие удары отличили от глубоких проколов. Такой подход делает анализ объективным и повторяемым.

Питание тираннозавров: падаль вместо охоты

Тираннозавров привыкли считать вершиной пищевой цепи, чистыми охотниками. Но данные показывают: они были всеядными. При случае доедали остатки, не только свежую добычу. Это экономило силы в суровой среде.

Биохимия разложения играла ключевую роль. Кислород и бактерии размягчали ткани, делая кости доступными. Физика укуса — давление в тонны на квадратный сантиметр — дробило их. Антропология хищников эхом отзывается в современных стаях.

Проект курировали канадский палеонтолог Тайя Вайенберг-Хензлер и куратор Денвер Фаулер. Нильсен познакомилась с ними на раскопках в Монтане летом две тысячи двадцать четвертого года.

Роль в пищевой цепи мелового периода

Экосистемы динозавров использовали ресурсы по максимуму. Даже кости становились едой на финальных этапах. Это снижало отходы и поддерживало баланс. Такие цепи напоминают современные.

Мелкие тираннозавры заполняли нишу падальщиков. Крупные убивали, меньшие добирали остатки. Физика эрозии в Монтане сохранила эти улики. Аналогично бактерии переживают экстремальные условия.

Исследования вроде этого ускоряют открытия.

Цифровые технологии в палеонтологии

Трехмерные модели позволяют копать глубже без риска. Нильсен рассмотрела микроскопические детали. Система описания укусов создает единый язык для ученых.

Теперь по следам реконструируют поведение точно. Не догадки, а факты о том, когда и почему кусали.

Такие методы меняют палеонтологию.

"Следы укусов на костях тираннозавров — это окно в их повседневность. Физика зубов и биохимия разложения объясняют, почему падаль была нормой. Мелкие особи оптимизировали энергию, грызя твердое. Антропологические параллели с современными хищниками очевидны. Технологии вроде трехмерного сканирования делают науку точной."

Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Ответы на ваши вопросы

Почему тираннозавры ели падаль?
Они были всеядными и экономили силы, доедая остатки крупных туш. Это позволяло выживать в конкурентной среде. Кости становились доступны после разложения плоти.

Как анализировали кость?
Через трехмерное сканирование и копию. Система категория-модификатор классифицировала укусы. Это дало точные данные без риска для оригинала.

Что это меняет в понимании динозавров?
Тираннозавры не только охотники, но и падальщики. Экосистемы использовали ресурсы полностью.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Читайте также

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Космический гость в золотой оправе: редкий металл в украшениях меняет историю Европы 12.03.2026 в 13:15

В знаменитом испанском кладе обнаружили необычные украшения, которые технически не могли существовать в то время, когда их спрятали в землю под Аликанте.

Читать полностью » Смертельный номер в пустоте: бактерии из пустыни доказали способность к перелётам по космосу 12.03.2026 в 12:45

Ученые воссоздали условия межпланетной катастрофы и обнаружили, что живые организмы способны выдержать экстремальные перегрузки при столкновении космических тел.

Читать полностью » Шторма бьют по Южному океану сильнее: исследования острова Маккуори показывают тревожные тренды 12.03.2026 в 11:04

На Маккуори изменение климата бросает вызов экосистеме, меняя привычный ритм природы на юге.

Читать полностью » Огород превратился в акустическую сеть: микрофоны записали скрытые диалоги овощных культур 12.03.2026 в 9:56

В тихом саду разворачивается скрытая драма: когда влага уходит, овощные культуры начинают издавать специфические хлопки, уловимые чуткими приборами и насекомыми.

Читать полностью » Загадочная сторона Луны открыла свои тайны: миссия изменила наше понимание спутника 10.03.2026 в 16:06

Миссия 'Чанъэ-6' открыла новые горизонты для понимания Луны, привезя образцы, которые изменят наше представление о ней.

Читать полностью » Внутренний компас сошел с ума: когнитивные процессы в космосе ищут опору без пола и потолка 10.03.2026 в 15:05

Китайские и российские ученые провели серию уникальных тестов на орбите, чтобы понять, как меняются процессы в голове человека при длительном отсутствии веса.

Читать полностью » Секреты ветров Венеры: как эти мощные атмосферные вихри меняют климат на планете 09.03.2026 в 20:35

Венера требует глубокого исследования, и недавно открытые ветры могут изменить многие представления о планете.

Читать полностью » Прошлое стирается: как исчезновение миллиардов лет исторической памяти меняет наши представления о Земле 09.03.2026 в 18:52

Ученые представляют новые данные о геологическом прошлом Земли, которые ставят под сомнение привычные теории.

Читать полностью »

Новости
СФО
Борьба за каждое копыто проиграна: вирус заставил власти пойти на крайние меры в Омской области
ЮФО
Встряска для медиа Волгоградской области: потеря доступа к Telegram ударит по оперативности информации
ЮФО
Спасательные дроны взмывают в небо: как Волгоград стал пионером в экстренной помощи на воде
ЮФО
Энергоэффективность на подъёме: Волгоградский сектор вновь продемонстрировал высокий рост
ЮФО
Скорость без риска: новшества для владельцев электросамокатов теперь обязательны в Адыгее
ЮФО
Разлив нефти и запрет на пляжи меняют туристические планы: Краснодарский край готовит альтернативные сценарии отдыха
ЮФО
От Адыгеи до орбиты: как дублёр Crew-13 Арутюн Кивирян поднимает престиж своей родины через космонавтику
Красота и здоровье
Мысли путаются и вязнут в тумане: скрытый дефицит в организме лишает разум былой остроты
