Гиганты мелового периода раскрыли свои тайны: кость тираннозавра и ее загадочные следы

Представьте: пыльная равнина Монтаны под палящим солнцем, ветер несет запах сырой земли и древних костей. Летом 2024 года волонтеры на раскопках в формации реки Джудит наткнулись на плюсневую кость длиной всего десять сантиметров. Эта находка принадлежала гиганту — тираннозавру длиной десять-двенадцать метров, весом в несколько тонн, жившему семьдесят пять миллионов лет назад. Охотник за окаменелостями-любитель передал ее в Музей динозавров Бэдлендс в Дикинсоне, Северная Дакота. А потом магистрантка Джозефин Нильсен из Орхусского университета разобралась, что на этой кости — следы зубов меньшего тираннозавра. Оказывается, эти короли мелового периода не брезговали падалью.

"Новые данные о тираннозаврах меняют взгляд на их роль в экосистемах. Мелкие особи доедали крупных, используя даже твердые кости на поздних стадиях разложения. Это показывает, насколько гибкими были эти хищники в использовании ресурсов. Биохимия костей под укусами раскрывает механику разрушения тканей под давлением зубов. Такие находки помогают реконструировать пищевые цепи с физической точки зрения." Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Как нашли кость и что на ней увидели

Окаменелая плюсневая кость выкопана в сильно эродированной формации реки Джудит в Монтане. Этот регион хранит следы экосистемы динозавров семидесяти пяти миллионов лет назад. Охотник-любитель заметил ее и передал в музей. Там специалисты изготовили трехмерную копию для исследований.

Кость принадлежала взрослому тираннозавру внушительных размеров. Длина тела оценивают в десять-двенадцать метров, вес — несколько тонн. На ней насчитали шестнадцать следов укусов. Джозефин Нильсен, магистрантка Орхусского университета, взялась за анализ.

Исследование вышло в журнале Эволюционирующая Земля. Нильсен работала не с оригиналом, а с цифровой моделью. Отправка настоящей кости в Данию слишком опасна, поясняет она.

Трехмерный разбор следов укусов

С помощью сканирования Нильсен изучила глубину, угол и положение каждого следа. Она уверена: укусы оставил тираннозавр меньшего размера. Зубы точно совпали по форме с известными отпечатками. На кости нет признаков заживления.

Следы сосредоточены на лапе, где мяса мало. Это указывает на позднюю стадию разложения туши. Большая часть плоти уже исчезла, остались твердые части. Мелкий тираннозавр грыз кость, ломая ее под давлением челюстей.

Система классификации категория-модификатор помогла разделить типы повреждений. Скользящие удары отличили от глубоких проколов. Такой подход делает анализ объективным и повторяемым.

Питание тираннозавров: падаль вместо охоты

Тираннозавров привыкли считать вершиной пищевой цепи, чистыми охотниками. Но данные показывают: они были всеядными. При случае доедали остатки, не только свежую добычу. Это экономило силы в суровой среде.

Биохимия разложения играла ключевую роль. Кислород и бактерии размягчали ткани, делая кости доступными. Физика укуса — давление в тонны на квадратный сантиметр — дробило их. Антропология хищников эхом отзывается в современных стаях.

Проект курировали канадский палеонтолог Тайя Вайенберг-Хензлер и куратор Денвер Фаулер. Нильсен познакомилась с ними на раскопках в Монтане летом две тысячи двадцать четвертого года.

Роль в пищевой цепи мелового периода

Экосистемы динозавров использовали ресурсы по максимуму. Даже кости становились едой на финальных этапах. Это снижало отходы и поддерживало баланс. Такие цепи напоминают современные.

Мелкие тираннозавры заполняли нишу падальщиков. Крупные убивали, меньшие добирали остатки. Физика эрозии в Монтане сохранила эти улики. Аналогично бактерии переживают экстремальные условия.

Исследования вроде этого ускоряют открытия.

Цифровые технологии в палеонтологии

Трехмерные модели позволяют копать глубже без риска. Нильсен рассмотрела микроскопические детали. Система описания укусов создает единый язык для ученых.

Теперь по следам реконструируют поведение точно. Не догадки, а факты о том, когда и почему кусали.

Такие методы меняют палеонтологию.

"Следы укусов на костях тираннозавров — это окно в их повседневность. Физика зубов и биохимия разложения объясняют, почему падаль была нормой. Мелкие особи оптимизировали энергию, грызя твердое. Антропологические параллели с современными хищниками очевидны. Технологии вроде трехмерного сканирования делают науку точной." Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Ответы на ваши вопросы

Почему тираннозавры ели падаль?

Они были всеядными и экономили силы, доедая остатки крупных туш. Это позволяло выживать в конкурентной среде. Кости становились доступны после разложения плоти.

Как анализировали кость?

Через трехмерное сканирование и копию. Система категория-модификатор классифицировала укусы. Это дало точные данные без риска для оригинала.

Что это меняет в понимании динозавров?

Тираннозавры не только охотники, но и падальщики. Экосистемы использовали ресурсы полностью.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

