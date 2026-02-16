Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мох
Мох
© Free
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 11:24

Tyrannoroter heberti изменил эволюционную хронологию: травоядные появились на суше неожиданно рано

Окаменелости небольшого существа возрастом 307 миллионов лет заставили учёных пересмотреть представления о том, когда позвоночные начали питаться растениями на суше. Новый вид, названный Tyrannoroter heberti, оказался одним из самых ранних известных травоядных среди наземных четвероногих. Его строение показывает, что переход к вегетарианству произошёл гораздо раньше, чем считалось ранее. Об этом сообщает Naftemporiki. gr со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution.

Один из первых "вегетарианцев" на суше

Tyrannoroter heberti жил около 307 миллионов лет назад, в карбоновом периоде — эпохе обширных болотистых лесов, высокого содержания кислорода и гигантских насекомых. Окаменелый череп животного был найден на острове Кейп-Бретон в канадской провинции Новая Шотландия.

Судя по реконструкциям, длина тела составляла около 30 сантиметров. По форме он напоминал небольшую ящерицу, однако жил ещё до окончательного разделения линий, приведших к появлению рептилий и млекопитающих. Вид относится к вымершему семейству Pantylidae — ранним наземным тетраподам с амфибийными чертами.

"Это одно из самых древних известных четырёхногих животных, которые ели свои овощи. Это показывает, что эксперименты с вегетарианством начинаются уже с первых наземных четвероногих — древних родственников всех наземных позвоночных, включая нас", — отметил доктор Арьян Манн из Музея Филда.

Трёхмерная реконструкция черепа

Ключевым элементом исследования стала детальная 3D-реконструкция черепа. Она позволила изучить внутреннее строение и зубы, адаптированные для переработки растительной пищи.

"Этот конкретный ископаемый — первый в его команде, получивший детальную трёхмерную реконструкцию, которая позволила нам заглянуть внутрь черепа и раскрыть его специализированные зубы, что помогло проследить истоки наземного вегетарианства", — сообщил Цзыфан Сюн из Университета Торонто.

Сложная форма зубов свидетельствует о способности пережёвывать жёсткие растительные ткани. Ранее считалось, что полноценное вегетарианство возникло только у более поздних амниот — группы, к которой относятся рептилии, птицы и млекопитающие. Tyrannoroter heberti оказался более древним представителем линии, близкой к этим организмам, но уже обладавшим специализированным зубным аппаратом.

"Tyrannoroter heberti представляет особый интерес, потому что до недавнего времени считалось, что вегетарианство ограничивается амниотами. Это вегетативный амниот, но имеет специализированное прорезывание зубов, способное перерабатывать растительную пищу", — пояснил доктор Ханс Свис из Смитсоновского института.

Переход к жизни вне воды

Pantylidae относятся ко второй фазе адаптации позвоночных к суше. Если первые тетраподы ещё зависели от водной среды, то эта группа уже была полностью приспособлена к наземной жизни.

Исследователи предполагают, что рацион Tyrannoroter heberti, вероятно, был смешанным. Помимо растений, он мог питаться насекомыми. Жёсткие экзоскелеты членистоногих могли подготовить пищеварительную систему ранних тетраподов к переработке более твёрдой растительной материи. Кроме того, поедание травоядных насекомых могло способствовать формированию кишечной микрофлоры, необходимой для переваривания растений.

Эволюция и климатические изменения

Карбоновый период завершился масштабными климатическими изменениями и разрушением тропических лесов. По словам исследователей, эволюционная линия, к которой принадлежал Tyrannoroter heberti, в дальнейшем не стала доминирующей.

"В конце реки Коул-Ривер тропические леса рухнули, и начался период глобального потепления. Эволюционная линия, к которой принадлежали Tyrannoroter heberti, проявила себя не особенно успешно. Это может быть фактом в более широкой картине того, что происходит с травоядными, когда изменение климата быстро меняет их экосистемы и растения, которые могут там расти", — отметил доктор Манн.

Открытие показывает, что сложные пищевые стратегии появились на суше значительно раньше, чем предполагалось. Оно расширяет понимание того, как ранние позвоночные адаптировались к новым экологическим нишам после выхода из воды и как быстро начали формироваться сложные экосистемы.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физики открыли альтермагнетизм: магниты научились работать без постоянного поля 14.02.2026 в 15:55

Чешские физики открыли новый класс магнитных материалов — альтермагниты, которые могут изменить электронику навсегда.

Читать полностью » Формирование ядра Земли определило судьбу жизни — всё зависело от тонкой химической настройки 14.02.2026 в 9:33

Учёные выяснили, что для жизни важна не только вода, но и точный химический баланс при формировании планеты. Новый критерий меняет поиск экзопланет.

Читать полностью » Стамбул живёт над тихой бомбой: новая модель разлома выявила участки максимального накопления энергии 14.02.2026 в 1:26

Ученые представили 3D-модель Северо-Анатолийского разлома под Мраморным морем, которая меняет понимание риска землетрясений в Турции.

Читать полностью » Левитирующий кристалл нарушил третий закон Ньютона: частицы перестали 13.02.2026 в 18:40

Учёные нашли способ создания временного кристалла с помощью акустической левитации, демонстрируя противоречия в классической физике.

Читать полностью » Краны ещё не пересохли, но счёт уже пошёл: дефицит воды превращается в глобальный риск 13.02.2026 в 12:11

Дефицит пресной воды усиливается быстрее прогнозов: почему истощаются подземные источники, как загрязнение усугубляет проблему и что это значит для мира.

Читать полностью » Антарктида увидит 13.02.2026 в 9:51

Луна закроет солнечный диск, оставив 'огненное кольцо'. Как и где увидеть это событие 17 февраля?

Читать полностью » Сутки сожмутся, сезоны сойдут с ума: сценарий Земли без Луны выглядит пугающе логично 13.02.2026 в 2:13

Что случится с климатом, сутками и жизнью, если Земля потеряет Луну? Учёные моделируют сценарий, который меняет представление о стабильности планеты.

Читать полностью » Межзвёздная комета пережила встречу с Солнцем и раскрыла тайны чужих планетных систем 12.02.2026 в 23:12

После сближения с Солнцем комета 3I/ATLAS раскрыла уникальные данные, удивив учёных своими изменениями и составом.

Читать полностью »

Новости
Еда
Сливы запеклись с марципаном — аромат пряностей наполнил дом за 10 минут
Недвижимость
Стирка больше не съедает выходные: приёмы, которые сокращают работу вдвое и экономят нервы
Питомцы
Один неверный рацион — и собака меняется: скрытые дефициты тихо разрушают концентрацию и стабильность
Питомцы
Мурлыканье рядом с вами звучит особенно тихо — в этом скрыт важный сигнал
Авто и мото
Porsche Macan GTS Electric разгоняется до 60 миль за 3,6 секунды — электрокроссовер с характером GT3
Туризм
Краков признали самым чистым городом в мире — туристы не ожидали такого уровня
Еда
Гуакамоле без помидоров становится ярче — один шаг делает вкус глубже
Садоводство
Почва не пропускает воду за секунды — растение начинает медленно погибать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet