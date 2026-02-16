Tyrannoroter heberti изменил эволюционную хронологию: травоядные появились на суше неожиданно рано

Окаменелости небольшого существа возрастом 307 миллионов лет заставили учёных пересмотреть представления о том, когда позвоночные начали питаться растениями на суше. Новый вид, названный Tyrannoroter heberti, оказался одним из самых ранних известных травоядных среди наземных четвероногих. Его строение показывает, что переход к вегетарианству произошёл гораздо раньше, чем считалось ранее. Об этом сообщает Naftemporiki. gr со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution.

Один из первых "вегетарианцев" на суше

Tyrannoroter heberti жил около 307 миллионов лет назад, в карбоновом периоде — эпохе обширных болотистых лесов, высокого содержания кислорода и гигантских насекомых. Окаменелый череп животного был найден на острове Кейп-Бретон в канадской провинции Новая Шотландия.

Судя по реконструкциям, длина тела составляла около 30 сантиметров. По форме он напоминал небольшую ящерицу, однако жил ещё до окончательного разделения линий, приведших к появлению рептилий и млекопитающих. Вид относится к вымершему семейству Pantylidae — ранним наземным тетраподам с амфибийными чертами.

"Это одно из самых древних известных четырёхногих животных, которые ели свои овощи. Это показывает, что эксперименты с вегетарианством начинаются уже с первых наземных четвероногих — древних родственников всех наземных позвоночных, включая нас", — отметил доктор Арьян Манн из Музея Филда.

Трёхмерная реконструкция черепа

Ключевым элементом исследования стала детальная 3D-реконструкция черепа. Она позволила изучить внутреннее строение и зубы, адаптированные для переработки растительной пищи.

"Этот конкретный ископаемый — первый в его команде, получивший детальную трёхмерную реконструкцию, которая позволила нам заглянуть внутрь черепа и раскрыть его специализированные зубы, что помогло проследить истоки наземного вегетарианства", — сообщил Цзыфан Сюн из Университета Торонто.

Сложная форма зубов свидетельствует о способности пережёвывать жёсткие растительные ткани. Ранее считалось, что полноценное вегетарианство возникло только у более поздних амниот — группы, к которой относятся рептилии, птицы и млекопитающие. Tyrannoroter heberti оказался более древним представителем линии, близкой к этим организмам, но уже обладавшим специализированным зубным аппаратом.

"Tyrannoroter heberti представляет особый интерес, потому что до недавнего времени считалось, что вегетарианство ограничивается амниотами. Это вегетативный амниот, но имеет специализированное прорезывание зубов, способное перерабатывать растительную пищу", — пояснил доктор Ханс Свис из Смитсоновского института.

Переход к жизни вне воды

Pantylidae относятся ко второй фазе адаптации позвоночных к суше. Если первые тетраподы ещё зависели от водной среды, то эта группа уже была полностью приспособлена к наземной жизни.

Исследователи предполагают, что рацион Tyrannoroter heberti, вероятно, был смешанным. Помимо растений, он мог питаться насекомыми. Жёсткие экзоскелеты членистоногих могли подготовить пищеварительную систему ранних тетраподов к переработке более твёрдой растительной материи. Кроме того, поедание травоядных насекомых могло способствовать формированию кишечной микрофлоры, необходимой для переваривания растений.

Эволюция и климатические изменения

Карбоновый период завершился масштабными климатическими изменениями и разрушением тропических лесов. По словам исследователей, эволюционная линия, к которой принадлежал Tyrannoroter heberti, в дальнейшем не стала доминирующей.

"В конце реки Коул-Ривер тропические леса рухнули, и начался период глобального потепления. Эволюционная линия, к которой принадлежали Tyrannoroter heberti, проявила себя не особенно успешно. Это может быть фактом в более широкой картине того, что происходит с травоядными, когда изменение климата быстро меняет их экосистемы и растения, которые могут там расти", — отметил доктор Манн.

Открытие показывает, что сложные пищевые стратегии появились на суше значительно раньше, чем предполагалось. Оно расширяет понимание того, как ранние позвоночные адаптировались к новым экологическим нишам после выхода из воды и как быстро начали формироваться сложные экосистемы.