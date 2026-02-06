Чёрная земля и действующий вулкан: почему Кунашир называют самым кинематографичным островом

В России есть места, где пейзажи выглядят так, будто их придумали для кино, а не для реального путешествия. Остров Кунашир как раз из таких: здесь океан встречается с вулканическими ландшафтами, леса кажутся почти чёрными, а в воздухе ощущается дыхание земли. Главная цель многих поездок — действующий вулкан Тятя, один из самых фотогеничных на Курилах. Попасть к нему можно, но маршрут потребует подготовки, терпения и правильных разрешений. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Кунашир: "чёрная земля" на краю страны

Кунашир — самый южный остров Большой гряды Курил. С одной стороны его омывает Охотское море, с другой — Тихий океан. Протяжённость острова составляет 123 километра, а ширина меняется от семи до 30 километров, поэтому природа здесь постоянно "переключается" от бухт и галечных пляжей до лесов и вулканических плато.

Название острова связано с его почвами: они тёмные, вулканического происхождения, и даже хвойные деревья сверху выглядят почти иссиня-чёрными. Не случайно слово "Кунашир" переводят с языка айнов как "чёрная земля". На острове можно встретить заросли бамбука, минеральные озёра с подводными гейзерами и фумарольные поля — участки, где из отверстий в склонах выходят горячие газы.

Климат здесь мягче, чем многие ожидают. Зимой выпадает много снега, но сильных морозов почти не бывает. Лето обычно прохладное и влажное, с дождями и ветрами, а осень считается одним из самых комфортных сезонов: она длительная и относительно сухая.

Тятя: двойной вулкан с характером

Тятя часто называют одним из самых красивых вулканов не только России, но и мира. Его имя дали айны, и в переводе оно означает "отец". В местных представлениях дымящаяся гора была местом, где живут духи, а извержение считалось их ответом на человеческую неосторожность.

У Тяти необычная форма: это "вулкан в вулкане". Внутри старого кратера большего диаметра вырос новый правильный конус. По сути, древняя кальдера когда-то провалилась, а затем геологические процессы сформировали молодую вершину, которая сегодня и создаёт узнаваемый силуэт. Края старого кратера туристы часто называют "плечами" — именно по ним проходит часть маршрута.

Тятя — действующий вулкан. Последнее серьёзное извержение произошло в 1973 году, но и сегодня он продолжает выделять тепло.

В разные сезоны вулкан выглядит по-разному: зимой он почти полностью белый, весной остаются снежные полосы в бороздах, а летом нижние участки маршрута зеленеют бамбучником и кедрачом. Часто склоны закрывают облака, из-за чего Тятя кажется ещё более загадочным.

Восхождение: разрешения, логистика и сложности тропы

Тятя относится к заповеднику "Курильский", поэтому для подъёма нужно оформить разрешение в администрации заповедника. Ещё один обязательный пункт — пограничный пропуск: перемещение по Кунаширу контролируют службы, и туристов могут проверять на маршрутах. Для граждан России такой документ оформляется через портал "Госуслуги".

До подножия вулкана от Южно-Курильска добираются тремя способами: по воде на лодке, на квадроциклах по бездорожью или пешком вдоль побережья. Самым быстрым обычно считается морской вариант, а самым долгим и тяжёлым — пеший маршрут. У тропы есть места для лагеря, где часто останавливаются туристы, причём часть путешественников приезжает самостоятельно, а часть выбирает организованные программы с гидами.

Сам подъём требует физической готовности. Склоны покрыты рыхлым шлаковым грунтом, который сползает под ногами, а выше начинается "сыпуха" — смесь шлаков и камней, которая рассыпается при каждом шаге. Зато спуск обычно проходит быстрее: по таким участкам можно буквально "съезжать" вниз, но без хорошей трекинговой обуви это может быть небезопасно.

Как добраться до острова и где жить

Путешествие на Кунашир начинается с перелёта в Южно-Сахалинск. Дальше есть два основных пути: малая авиация до аэропорта "Менделеево" на острове или теплоход из Корсакова до Южно-Курильска. Самолёт быстрее, но сильно зависит от погоды, а теплоход идёт почти сутки и заходит на другие острова Курильской гряды.

Южно-Курильск — главный посёлок острова, здесь живёт около 7000 человек. Это базовая точка для туристов: есть магазины, аптеки, небольшие кафе, а также местные достопримечательности вроде краеведческого музея и аллеи военной техники. При этом по острову перемещаться сложно: общественный транспорт развит слабо, а аренда авто почти не встречается, поэтому часто приходится договариваться с местными водителями или искать проводника с внедорожником.

С жильём тоже есть особенности: привычных отелей немного, зато появляются глэмпинги и современные форматы отдыха. Например, на острове работает "Кунашир Резорт и СПА" с эко-домиками в лесу и термальными купелями — такой вариант выбирают те, кто хочет восстановиться после сложного маршрута.