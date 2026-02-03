300 граммов овсянки в сутки — и организм реагирует иначе: неожиданный эффект для холестерина

Два дня на овсянке могут заметно снизить уровень "плохого" холестерина — и эффект способен сохраняться неделями. К такому выводу пришли исследователи, которые проверили, как разные варианты "овсяного" питания влияют на липидный профиль у людей с метаболическим синдромом. В центре внимания оказалась не столько привычка есть овсянку каждый день, сколько короткий, но очень интенсивный режим.

Что показало исследование

В клиническом испытании люди, которые два дня придерживались низкокалорийного рациона, состоящего в основном из овсянки, получили снижение уровня LDL ("плохого") и общего холестерина. При этом результат сохранялся до шести недель после окончания диеты.

Снижение LDL составило около 10%. Это меньше, чем обычно дают лекарства, но для короткого вмешательства показатель выглядит существенным.

В исследовании участвовали люди с метаболическим синдромом — состоянием, которое связано с повышенным давлением, нарушением уровня сахара и жиров в крови, а также лишним весом.

Как выглядела "двухдневная овсяная диета"

Первая часть работы была построена как рандомизированное контролируемое исследование. В ней участвовали 32 человека, которых разделили на две группы:

Группа овсянки — 17 участников. Контрольная группа — стандартная двухдневная диета с уменьшением калорийности.

Те, кто ел овсянку, получали по 300 граммов овсяных хлопьев в день. Разрешалось добавлять к ним фрукты или овощи. В сумме участники потребляли примерно половину своей обычной калорийности. После двух дней они возвращались к привычному питанию, уже без овса.

Сразу после этого короткого периода участники потеряли около двух килограммов веса, а также увидели небольшое снижение давления.

Почему "овсянка каждый день" не дала такого же эффекта

Во второй параллельной части исследования учёные проверили более мягкий и реалистичный вариант: 17 участников заменяли один приём пищи в день на продукты с овсом (каша, хлопья, смузи или выпечка) в течение шести недель, сохраняя привычную калорийность. Контрольная группа при этом овёс исключала.

Но через шесть недель значимого снижения LDL или общего холестерина у "овсяной" группы не обнаружили.

Из этого авторы делают вывод: короткое, но высокодозное потребление овса может работать заметнее, чем умеренное включение овсянки в рацион на постоянной основе.

Что может объяснять эффект: роль микробиома

Старший автор исследования, профессор Мари-Кристин Симон из Университета Бонна, связывает результат с активной реакцией кишечного микробиома. По её словам, резкое поступление большого количества компонентов овса, включая фенольные соединения и клетчатку, может вызывать более сильный биохимический ответ, чем небольшая ежедневная порция.

В анализах кала исследователи увидели рост микробных фенольных метаболитов, особенно дигидроферуловой кислоты, и этот рост ассоциировался со снижением холестерина. Предполагается, что такие вещества могут влиять на то, как организм "обращается" с холестерином на клеточном уровне.

Можно ли повторять такую схему регулярно

Авторы считают гипотезу разумной: повторение коротких "овсяных" вмешательств может потенциально давать повторяющееся или устойчивое снижение LDL, а также влиять на вес и давление. Но подчёркивают, что это пока не доказано и требует будущих рандомизированных исследований.

Почему овсянка всё равно остаётся полезной в обычной жизни

Зарегистрированный диетолог Мишель Рутенштейн отмечает: в небольших и строго контролируемых исследованиях проще увидеть быстрые изменения, чем в реальной жизни, где на холестерин влияет множество факторов. Она также предупреждает, что самоотчёты участников о питании после вмешательства не позволяют идеально отделить эффект овса от общего улучшения рациона или изменений веса.

При этом главный вывод остаётся позитивным: умеренное регулярное употребление овса в рамках "сердечного" питания — всё ещё практичный и доказательный способ поддерживать снижение LDL без экстремальных схем.

Рутенштейн напоминает, что ключевую роль играет бета-глюкан: метаанализы показывают, что около 3 граммов бета-глюкана в день (обычно это 2-3 порции овса или овсяных отрубей) могут снижать LDL примерно на 5-10%. Кроме того, похожий эффект дают ячмень и другие цельнозерновые продукты с вязкой клетчаткой.