10 лет спустя: Роберт Паттинсон готов повторить роль, изменившую его жизнь

Роберт Паттинсон выразил готовность вернуться к роли Эдварда Каллена в возможном продолжении культовой вампирской саги "Сумерки". Заявление прозвучало во время совместного интервью с Дженнифер Лоуренс для Vanity Fair, где актер делился воспоминаниями о карьере и размышлял о будущих проектах.

Возвращение к культовой роли

На вопрос о том, готов ли он снова сыграть Эдварда Каллена, Паттинсон неожиданно признался.

"О, да, конечно", — заявил актер Роберт Паттинсон.

Дженнифер Лоуренс не удержалась от иронии.

"Не думаю, что тебе стоит это делать", — отметила актриса Дженнифер Лоуренс.

На это Паттинсон с улыбкой добавил.

"Мне нравится отбирать роли молодых актеров. Да. Я хочу снова сыграть 17-летнего", — пошутил актер Роберт Паттинсон.

История успеха "Сумерек"

Сага, охватывающая пять фильмов, выходивших с 2008 по 2012 годы, собрала более трёх миллиардов долларов в мировом прокате. Она подарила мировую популярность Роберту Паттинсону, Кристен Стюарт и Тэйлору Лотнеру. Фильмы объединили в себе романтику, мистику и подростковую драму, а харизма героев сделала их культовыми.

Сравнение актерских ролей

Актер Роль Влияние на карьеру Роберт Паттинсон Эдвард Каллен Мировая популярность, старт карьеры в кино Кристен Стюарт Белла Свон Прорыв в Голливуде, успешные последующие проекты Тэйлор Лотнер Джейкоб Блэк Рост популярности среди молодежи, роли в экшн-фильмах

А что если…

Если Паттинсон вернется к роли Эдварда Каллена, зрители смогут увидеть, как актер подходит к образу подросткового вампира спустя годы, и оценить его эволюцию как артиста. Также это может привлечь новое поколение поклонников франшизы.

Три интересных факта

Роберт Паттинсон играл на гитаре и пел в некоторых сценах, создавая дополнительный уровень реализма для персонажа. Кристен Стюарт проходила каскадерскую подготовку, чтобы выполнять трюки самостоятельно. Первоначально на главные роли рассматривались другие актеры, но именно выбранные стали символами франшизы.

Исторический контекст

"Сумерки" отражали популярную тенденцию 2000-х годов — подростковые романы с фантастическими элементами. Франшиза задала стандарт для последующих молодежных фильмов с романтикой и мистикой.