В твороге марок "Свежее завтра" и "Славянские кружева" обнаружен фермент микробная трансглютаминаза, или "мясной клей", применение которого запрещено на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Роскачества.

По словам заведующей лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности Елены Юровой, недобросовестные производители используют фермент вместо естественных заквасок для ускорения производства творога и других молочных продуктов.

В Россельхознадзоре уточнили, что микробная трансглютаминаза нзапрещена в РФ с 1 января 2020 года.

"За нарушение требований, установленных техническими регламентами ЕАЭС, предусмотрена ответственность и/или вводится ограничительная/специальная мера, то есть к продукции применяются соответствующие меры", — сообщили в ведомстве.

Россельхознадзор вынес предостережение ООО "Молодел" ("Славянские кружева") и ОАО "Северное молоко" ("Свежее завтра").

Ранее из МГУ отчислили студента, пытавшегося собрать деньги на ВСУ.

Фото: Freepik.