ДПС
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 15:22

Всевидящее око на дорогах: новые технологии в Тверской области вычисляют нарушителей за секунды

В Тверской области на базе регионального управления Госавтоинспекции заработала группа оперативного управления нарядами. Новый "мозговой центр" функционирует в круглосуточном режиме, аккумулируя в едином потоке данные со всех комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Главная цель внедрения системы — мгновенное выявление в общем потоке транспортных средств водителей, лишенных прав, а также автомобилей с подложными номерами или находящихся в розыске. С 23 марта 2026 года работа дорожной полиции региона перешла на обновленный формат мониторинга.

Принцип работы системы

Создание группы оперативного управления позволило объединить разрозненные каналы передачи данных в одну сеть. Теперь все камеры на дорогах Верхневолжья в режиме реального времени передают сведения в головной штаб, где программное обеспечение проводит автоматический анализ. Как отметил начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области Игорь Никишин, система незамедлительно оповещает операторов о появлении подозрительного транспорта.

После фиксации нарушения информация моментально направляется ближайшим экипажам дорожно-патрульной службы. Оператор в штабе выполняет роль координатора, передавая инспекторам на линии точные данные: марку автомобиля, его цвет и вектор движения. Это значительно сокращает время принятия решения и позволяет сотрудникам полиции заранее подготовиться к остановке конкретного транспортного средства.

Эффективность взаимодействия между "мозговым центром" и патрульными достигается за счет четкой передачи координат. Инспекторы получают ориентировку в считанные секунды, что исключает ошибки при идентификации нужного автомобиля в потоке. Такой подход превращает физическое патрулирование в высокоточный инструмент контроля, где человеческий фактор сведен к минимуму.

Противодействие нарушителям

Основной акцент в работе новой группы сделан на выявлении наиболее опасных категорий водителей. Речь идет о тех, кто сознательно игнорирует закон: управляет машиной после лишения водительского удостоверения или использует подложные государственные регистрационные знаки. Ранее подобные правонарушения часто оставались латентными, но теперь автоматика позволяет вычислять их в потоке с высокой степенью достоверности.

В отдельную категорию угрозы вынесены так называемые "автомобили-призраки" — машины с архивными номерами или находящиеся в официальном розыске. Как только такой транспорт попадает в зону видимости камер, система сигнализирует о необходимости немедленного перехвата. Подобное техническое решение лишает водителей возможности безнаказанно скрываться от ответственности за поддельными табличками.

"Внедрение систем оперативного управления нарядами на муниципальном и региональном уровнях в разы повышает уровень общественной безопасности. Автоматизация таких процессов позволяет перераспределить ресурсы и направлять экипажи только туда, где они действительно востребованы. Это не просто инструмент фиксации, а реальный шаг к предотвращению серьезных ДТП с участием недобросовестных водителей. Подобные технологии создают прозрачную среду, где каждый участник движения осознает неизбежность контроля."

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Ожидаемые последствия внедрения

После остановки транспортного средства автоинспекторы проводят детальную проверку документов и идентификацию узлов и агрегатов автомобиля. В случае подтверждения факта использования подложных номеров или наличия других серьезных нарушений, транспортное средство в принудительном порядке изымается из дорожного движения. Такие машины оперативно эвакуируются на специализированные стоянки.

Масштабная интеграция данных делает контроль на подведомственной территории практически тотальным. Власти и правоохранительные органы рассчитывают, что неотвратимость наказания заставит даже злостных нарушителей изменить свою манеру поведения на дороге. Это прямой путь к снижению аварийности и повышению дисциплины среди владельцев транспорта.

Дальнейшее развитие "мозгового центра" предполагает расширение охвата дорожной сети камерами и совершенствование алгоритмов классификации транспорта. Ожидается, что интеграция системы позволит не только оперативно наказывать нарушителей, но и заранее отслеживать передвижение транспорта, представляющего потенциальный интерес для правоохранителей по различным следственным делам.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

