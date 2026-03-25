МЧС
МЧС
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:35

Весна наступает больно: таяние снега в Тверской области поставило дорожные службы в тупик

В Тверской области с 25 марта 2026 года введен режим ежедневного контроля за состоянием дорожной сети из-за начала активного таяния снега. По распоряжению губернатора Виталия Королева профильные службы переведены в режим повышенной готовности для предотвращения размывов и обеспечения транспортной доступности. В регионе подготовлена группировка из 5,5 тысячи специалистов и 1,7 тысячи единиц техники, включая авиацию и плавсредства. Мониторинг охватывает все муниципальные образования для оперативного реагирования на угрозы половодья.

Организация системы мониторинга

Ежедневный сбор данных о состоянии полотна на региональных трассах координируется областным Министерством по обеспечению контрольных функций. Специалисты отслеживают динамику подъема уровня воды в малых реках и состояние водопропускных сооружений под автомобильными дорогами. При выявлении критических отметок информация передается дорожным организациям для принятия превентивных мер.

Система наблюдения позволяет минимизировать риски внезапного разрушения дорожного покрытия в подтопляемых зонах. Власти стремятся упредить развитие негативных сценариев, требующих длительного ремонта после деградации основания трасс. Такой подход снижает нагрузку на бюджетный сектор и упрощает логистику в удаленных районах области.

Мониторинг требует слаженной работы на местах, где главы муниципалитетов выступают ключевым звеном в передаче оперативной информации дорожникам. Подобная централизация контроля позволяет быстро перебрасывать ресурсы в точки потенциальной опасности до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

Оперативное реагирование и опыт работ

В ситуациях, когда паводок все же создает угрозу для движения транспорта, дорожные службы незамедлительно вводят временные ограничения или организуют альтернативные пути объезда. Практика применения экстренных мер уже показала свою актуальность в первой половине марта, когда инциденты были зафиксированы в Бологовском и Кашинском округах.

На указанных участках ремонтные бригады оперативно провели необходимые работы для восстановления проезда. Масштаб вмешательства зависит от характера подтопления: от очистки водопропускных труб от льда до временного укрепления обочин и земляного полотна. Все действия совершаются в строгом соответствии с региональным регламентом по безаварийному пропуску весенних вод.

"Эффективное управление дорожной инфраструктурой в период паводка строится на системности и готовности к локальным инцидентам. Важно, что в Тверской области уже отработаны механизмы взаимодействия между дорожниками и муниципальными администрациями. Постоянный мониторинг дает возможность реагировать на угрозы до того, как они станут критическими препятствиями для сообщения. Такой подход демонстрирует высокий уровень готовности региональной администрации к сезонным климатическим рискам".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Ресурсы и взаимодействие служб

Для борьбы с последствиями половодья в Тверской области создан внушительный резерв ресурсов. Более 5,5 тысячи специалистов и внушительный парк техники, включая специализированный автотранспорт, инженерную технику и плавсредства, готовы к развертыванию в любой точке региона. В состав группировки также включены беспилотные авиационные системы для удаленного осмотра труднодоступных участков.

Работа строится на плотной координации с МЧС и правоохранительными органами, которые обеспечивают безопасность населения. Помимо дорожных работ, специалисты проводят инспекцию гидротехнических сооружений, проверяя исправность затворов и водосбросов. Взаимодействие по регулированию уровня воды в водохранилищах осуществляется в текущем режиме для стабилизации обстановки.

Накопленный материально-технический резерв позволяет оперативно реагировать на самые сложные сценарии паводка. Четкое распределение обязанностей между ведомствами делает систему противопаводковых мероприятий устойчивой, а текущие показатели по объемам привлеченных сил отражают масштаб подготовки региональной власти.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

