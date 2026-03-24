Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Затопленное поле с тростником
© unsplash.com by Дэвид Алер is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Главная / Центральный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:15

Снежный плен отступает: в Тверской области завершают масштабную операцию по защите от паводка

В Тверской области завершается подготовка к весеннему половодью и предстоящему пожароопасному сезону: в регионе сформирована группировка из более чем 1,7 тысячи единиц специализированной техники и 5,5 тысячи профильных специалистов. Решение об усилении превентивных мер было принято еще в январе после фиксации уровня снежного покрова, двукратно превышающего среднегодовые показатели. На текущий момент обстановка на водоемах региона остается спокойной, фактов подтопления населенных пунктов не зафиксировано. 24 марта 2026 года ход подготовки области к прохождению паводка обсуждался на заседании федеральной правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Александра Куренкова.

Масштабы инженерно-технической подготовки

Аномально снежная зима потребовала корректировки графиков работы экстренных служб и коммунальных предприятий региона. Подготовка инфраструктуры началась в ранние сроки, чтобы обеспечить безаварийный пропуск талых вод и минимизировать риски для гидротехнических сооружений.

В рамках утвержденного плана мероприятия по предотвращению ЧС охватили все ключевые сегменты: от проверки целостности дамб до технического освидетельствования всей спасательной техники. Взаимодействие между муниципальными органами власти, правоохранительными структурами и подразделениями МЧС России выстроено в режиме непрерывной координации.

Помимо проверки работоспособности водопропускных сооружений, была обеспечена синхронизация графиков работы водохранилищ. Это позволяет регулировать сбросные расходы воды, избегая критических нагрузок на русла рек и предотвращая бесконтрольное повышение уровня воды в зонах, наиболее подверженных размытию.

Контроль рисковых зон и жилого сектора

Особый акцент сделан на муниципалитетах, которые традиционно входят в зону риска при весеннем подъеме воды. Местные администрации организовали пункты временного размещения граждан, укомплектовав их всем необходимым для длительного пребывания в экстренных ситуациях.

Жители районов подверженных подтоплению проходят регулярный инструктаж, касающийся алгоритмов действий в случае чрезвычайной обстановки. В информационной работе задействованы не только официальные каналы связи, но и инструменты оперативного оповещения, что позволяет жителям владеть актуальными данными в режиме реального времени.

"Эффективное управление паводковой ситуацией зависит от своевременного мониторинга состояния гидротехнических объектов и готовности муниципальных властей к оперативному взаимодействию. Мы делаем всё возможное для обеспечения безопасности граждан, проводя постоянный анализ рисков и контроль за дорожной инфраструктурой. Создание резервов ресурсов и техники — это фундамент, который позволяет нам уверенно прогнозировать прохождение половодья без ущерба для жилого сектора. Развитие территорий невозможно без надежного обеспечения защиты населения от природных угроз".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Стратегия предупреждения чрезвычайных ситуаций

Итогом заседания правительственной комиссии стало утверждение главой региона Виталием Королевым комплексного плана действий, ориентированного на оперативное реагирование при угрозе ЧС. В него включены меры не только по борьбе с паводками, но и по ранней подготовке к пожароопасному сезону, который традиционно сопровождает начало теплой погоды.

Функционирование системы "112" интегрировано в общую сеть оповещения, что значительно сокращает время принятия решения по любому обращению. Ежедневный мониторинг состояния дорожного полотна и прилегающих водопропускных труб позволяет оперативно купировать локальные заторы льда, которые могли бы привести к нежелательным последствиям.

В настоящее время обстановка на реках Верхневолжья остается стабильной и полностью контролируемой экспертами. Профильные службы сохраняют режим повышенной готовности, обеспечивая постоянный технический надзор за всеми потенциально опасными участками гидрологической сети региона.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet