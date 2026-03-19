Тверская область
© commons.wikimedia.org by Vladimir Nesterenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:57

Древнее кольцо размыкает границы: старинный город на Волге готов занять пустующее место в элите

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев выступил с инициативой включения Твери в классический туристический маршрут "Золотое кольцо". Предложение было озвучено 18 марта 2026 года на стратегической сессии в координационном центре правительства России, которую возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Глава региона подчеркнул, что город уже выступает ключевой отправной точкой для многих межрегиональных направлений. Власти рассчитывают, что интеграция в исторический туристический бренд станет драйвером для роста привлекательности всей области.

Логистический центр региона

Географическое положение Твери делает его естественным хабом для всей транспортной сети между соседними субъектами. По словам властей региона, современные маршруты неизбежно проходят через Калязин и саму Тверь, что делает техническое обоснование включения в список вполне логичным.

Синхронизация региональных проектов с федеральной повесткой позволит выстроить эффективную цепочку для путешественников. Правительство области уже объявило о готовности объединить свои меры поддержки бизнеса с общероссийскими планами по расширению "Золотого кольца".

"Интеграция крупных транспортных узлов в устоявшиеся бренды всегда дает ощутимый экономический эффект. Тверь обладает необходимой инфраструктурой, чтобы перераспределять растущие потоки путешественников, обеспечивая комфортный транзит. Развитие таких локаций требует не только маркетингового продвижения, но и глубокой проработки сервисных зон. В этом случае шансы на включение в федеральный периметр выглядят высокими и обоснованными текущей нагрузкой на регион".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Перспективы развития турпотока

Включение в статусную сеть городов откроет доступ к новым инструментам государственной поддержки. Власти региона планируют использовать этот статус не только для привлечения гостей, но и для обновления городской среды за счет целевых федеральных инвестиций.

Ожидается, что упорядочивание туристических потоков вокруг Твери позволит продлить время пребывания путешественников в области. Это неизбежно скажется на доходах местных предпринимателей, работающих в секторе гостеприимства и общепита.

Ранее руководство страны уже утвердило расширение перечня городов, входящих в легендарное кольцо. Список пополнили сразу 49 пунктов, среди которых значатся Кашин и Калязин, что подтверждает общую стратегию по масштабированию туристического продукта.

Юбилей исторического маршрута

В 2027 году страна будет отмечать знаковую дату — 60-летие создания "Золотого кольца". Сам бренд зародился в 1967 году, когда в журнале "Советская культура" вышли первые путевые заметки Юрия Бычкова, описывающие архитектурное своеобразие древнерусских городов.

Имя журналиста прочно вошло в историю российского туризма, а сам цикл очерков сформировал канон популярных путешествий. С тех пор маршрут прошел путь от локальной экскурсионной программы до одного из самых узнаваемых национальных символов.

Расширение списка городов в рамках подготовки к юбилею призвано освежить интерес к маршруту у новой аудитории. Дополнение списка Тверью может стать завершающим штрихом в реновации всей системы туристических предложений, готовящихся к памятным мероприятиям следующего года.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

