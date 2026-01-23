Телевизор кажется стеклянным, но это ловушка: один спрей — и на экране мутные пятна

Полосы и отпечатки пальцев на экране телевизора способны испортить даже самый захватывающий фильм. Взгляд снова и снова цепляется за пятно в центре экрана, отвлекая от сюжета. Логика подсказывает простое решение: раз поверхность стеклянная, значит подойдёт обычный очиститель для стёкол. Однако именно здесь кроется распространённая ошибка. Об этом сообщает Southern Living.

Почему очиститель для стёкол опасен для телевизора

Современные телевизоры с плоским экраном устроены сложнее, чем кажется на первый взгляд. Их поверхность покрыта специальным антибликовым слоем, который снижает отражения и делает изображение комфортным для глаз при любом освещении. Это покрытие очень тонкое и чувствительное к химии.

Средства для мытья окон, включая популярные бренды вроде Windex, содержат агрессивные растворители. Они легко справляются с грязью на стекле, но для телевизора могут стать фатальными. После такой "уборки" на экране нередко остаются мутные разводы, пятна или обесцвеченные участки, которые уже невозможно убрать и которые искажают картинку при просмотре.

"Не следует использовать средства для мытья окон, мыло, чистящие порошки или химикаты, используемые для очистки стекла, такие как спирт, бензол или аммиак. Поскольку ЖК-экраны имеют очень мягкую и чувствительную поверхность, эти мощные химикаты могут нанести необратимые повреждения экрана телевизора", — говорится в рекомендациях Samsung.

Производители бытовой химии придерживаются того же мнения и прямо предупреждают о рисках.

"Многие сайты рекомендуют чистить телевизор с помощью Windex, чистить экран уксусом, метилированным спиртом, очистительным средством для стекла или универсальным средством. Не используйте эти продукты. Они содержат агрессивные вещества, влияющие на защитную плёнку на экране", — отмечают в HG.

Что действительно безопасно использовать

В интернете можно встретить десятки "лайфхаков" с уксусом, спиртом или подручными средствами, но к ним стоит относиться с осторожностью. Даже если поверхность кажется прочной, растворители способны постепенно разрушать защитный слой. Исключение возможно только в том случае, если производитель конкретной модели прямо разрешает такие методы.

Не все продукты с надписью "очиститель экранов" одинаково безопасны. Некоторые из них всё равно содержат спирт или другие компоненты, которые запрещены в инструкции к телевизору. Поэтому перед покупкой важно сверяться с рекомендациями бренда. Некоторые производители выпускают собственные средства для ухода за экранами — именно им можно доверять без лишних сомнений.

Самый простой и надёжный способ ухода

Во многих случаях экрану вообще не нужны чистящие средства. Если на нём нет заметных отпечатков пальцев или жирных пятен, достаточно сухой уборки. Мягкая салфетка из микрофибры хорошо собирает пыль и не оставляет царапин.

Для более стойких следов допускается слегка увлажнить ткань дистиллированной водой. Обычная водопроводная вода может содержать минералы, которые оставляют разводы и следы жёсткой воды. Важно помнить главное правило: никогда не распылять жидкость прямо на экран. Влага должна попадать только на ткань, а давление при протирании должно быть минимальным.

Такой аккуратный подход помогает сохранить изображение чётким и ярким на долгие годы, без риска повредить дорогостоящую технику.