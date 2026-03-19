Водопад реки Шаалааш, Республика Тыва
© commons.wikimedia.org by Zamunu45 is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:13

Цифровой шаман в смартфоне: в Тыве запустили интеллектуальную систему для планирования поездок

В Республике Тыва запущен цифровой туристический ассистент, разработанный региональным Министерством культуры совместно с ИТ-подразделением "Сбер Бизнес Софт". Сервис интегрирован в официальный туристический портал региона и предназначен для автоматизации планирования поездок. Программное обеспечение, построенное на архитектуре нейросети "ГигаЧат", готово консультировать путешественников по вопросам локальной логистики, достопримечательностей и особенностей местной культуры. Разработка уже доступна для пользователей и функционирует как гибридная система, сочетающая жесткие сценарные алгоритмы и генеративные возможности языковых моделей.

Технологические возможности и функционал системы

Интеллектуальный помощник ориентирован на создание персонализированных маршрутов, основываясь на данных о локациях и культурных объектах Тывы. Пользователи могут уточнять информацию о событийной повестке региона, особенностях инфраструктуры размещения и способах перемещения между точками интереса. Система призвана упростить навигацию по территории, предлагая актуальные сведения в режиме реального времени.

В основе продукта лежит сочетание классических баз данных и генеративного искусственного интеллекта. Подобный подход позволяет минимизировать риск ошибок, сохраняя при этом вариативность ответов на нестандартные запросы туристов. Стандартизированные блоки информации обеспечивают необходимую точность, в то время как языковая модель адаптирует подачу материала под конкретный запрос пользователя.

Дизайн взаимодействия с ботом предполагает сопровождение пользователя на всех этапах поездки. Ассистент берет на себя функции гида и консультанта, помогая ориентироваться не только в природных и архитектурных памятниках, но и в бытовых вопросах, таких как поиск объектов для отдыха или планирование оптимального темпа передвижения по региону.

Стратегическое развитие туристического сервиса

На текущем этапе проект работает как информационная платформа, однако планы по его масштабированию предполагают глубокую интеграцию с сервисами бронирования. Разработчики рассчитывают в будущем обеспечить возможность прямой оплаты услуг прямо внутри интерфейса, что превратит ИИ-помощника в законченный инструмент для организации полного цикла туристической поездки.

Важнейшим аспектом долгосрочного развития станет взаимодействие с локальными игроками туристического рынка. Это позволит создать единую цифровую экосистему, где через одного агента можно будет заказать экскурсию, забронировать столик в ресторане или номер в гостинице. Реализация данных задач требует синхронизации с внутренними системами управления, что станет следующим этапом технологического совершенствования.

"Мы видим будущее за такими интеллектуальными спутниками, которые не просто отвечают на вопросы, а являются существенным инструментом для решения их практических вопросов, связанных с путешествием и отдыхом. У нас есть понимание, как это реализовать, и необходимые разработки внутри экосистемы "Сбера" для воплощения этой концепции. В дальнейших стратегических планах — превратить ИИ-ассистента в полноценного помощника для путешественника, который сможет организовать этапы планирования путешествия: от подбора вариантов предложений до бронирования мест размещения, столиков в ресторанах и кафе, заказа экскурсии, выбора турмаршрутов. Это станет возможным за счёт интеграции с решениями экосистемы "Сбера", а также с локальными системами бронирования и управления туристическими услугами"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Практическая значимость для региона

Внедрение цифрового ассистента в Туве направлено в первую очередь на повышение комфорта прибывающих гостей через доступность верифицированной информации. В условиях географических особенностей республики создание цифрового посредника снижает барьеры при планировании логистики, делая поездки более предсказуемыми и безопасными для неорганизованных путешественников.

Проект является частью усилий региональных властей по цифровизации туристической отрасли. Оптимизация процесса получения данных о культурном наследии региона способствует росту привлекательности территории в долгосрочной перспективе. Использование решений на базе отечественных нейросетей подчеркивает технологический фокус администрации на развитии внутреннего туризма.

Запуск ассистента демонстрирует переход от статичных туристических карт к интерактивным форматам взаимодействия с аудиторией. Учитывая тренды на автоматизацию сферы услуг, подобные инструменты становятся стандартным дополнением к инфраструктуре гостеприимства. Дальнейшее развитие сервиса будет зависеть от стабильности интеграций с локальными базами данных и откликом пользователей на предлагаемый функционал.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

