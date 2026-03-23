Небо над Тувой обрело зоркого стража: новые аппараты встали на защиту зеленых богатств

В текущем году в Республике Тыва подготовка к пожароопасному сезону, стартующему 30 марта, перешла на новый технологический уровень. Региональное Министерство лесного хозяйства и природопользования закупило 16 беспилотных аппаратов "Геоскан-801" для воздушного мониторинга труднодоступных участков тайги. На техническое обновление парка из бюджета направили 21,7 миллиона рублей. Параллельно ведомство приступило к масштабному обучению операторов по федеральному проекту "Кадры для беспилотных авиационных систем".

Роботизация лесного дозора

Интеграция беспилотных систем в систему защиты лесов Тувы призвана радикально изменить скорость реакции на очаги возгораний. Новые аппараты "Геоскан-801" позволяют оперативно собирать актуальные данные о состоянии лесных массивов, куда доступ наземных групп зачастую затруднен из-за сложного рельефа.

Распределение техники охватило ключевые лесничества и пожарные станции по всей республике. Десять дронов были переданы подразделениям в таких точках, как Туран, Балгазын, Тоджа, Тес-Хем, Бай-Хаак, Шагонар, Чадан, а также в Кызыле и Каа-Хеме. Такая география позволяет покрыть наиболее уязвимые лесные участки автономным наблюдением.

Шесть оставшихся аппаратов поступили на баланс "Авиалесоохраны". Они будут задействованы в работе специализированных авиаотделений, обеспечивая координацию между наземными бригадами и авиацией в режиме реального времени. Это снижает риск человеческой ошибки при обнаружении задымления в густом лесу.

Подготовка операторов и пилотов

Эффективное применение сложного оборудования невозможно без специальной подготовки личного состава. На сегодняшний день десять сотрудников лесного хозяйства уже завершили курс "Основы пилотирования БВС", в рамках которого особое внимание уделялось именно специфике мониторинга лесных территорий.

Программа обучения финансируется за счет федеральных средств, выделенных в рамках национального проекта по развитию беспилотных технологий. В текущем году власти республики планируют подготовить еще 16 сертифицированных специалистов, способных работать с подобным оборудованием в любых полевых условиях.

"Применение высокотехнологичных беспилотных авиационных систем позволяет существенно сократить время обнаружения возгораний на удаленных лесных территориях. Важно, что регион не просто приобретает технику, а системно инвестирует в развитие кадрового потенциала. Подготовка профессиональных операторов, способных эффективно управлять интеллектуальными комплексами в условиях меняющейся обстановки, является фундаментом для безопасности территорий. Интеграция таких решений помогает оперативно распределять ресурсы, минимизируя ущерб от огня для лесного фонда республики" Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Многоуровневая система защиты региона

Беспилотники стали лишь частью масштабной стратегии защиты республиканских земель. На текущий сезон утверждено четыре авиамаршрута общей длиной 2,4 тысячи километров, а также 36 наземных маршрутов патрулирования, что обеспечивает комплексный контроль обстановки.

Дополнительную страховку дают автоматизированные комплексы "Лесохранитель", установленные в пяти лесничествах. Программа развития предполагает удвоение числа таких станций до конца года, что позволит создать плотную сеть дистанционного контроля с регулярным обновлением данных.

Учитывая малоснежную зиму, власти региона признают обстановку в западных районах напряженной из-за угрозы степных палов. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг дал поручение муниципалитетам перейти в режим повышенной готовности и усилить профилактическую работу с населением для исключения случайных возгораний.