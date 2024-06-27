Турецкие вооруженные силы периодически обновляют стратегии и планы в соответствии с оценкой угроз безопасности и готовностью к различным сценариям, включая Третью мировую войну, как сообщает канал TRT Haber, ссылаясь на информацию из военного ведомства.



Ранее министр иностранных дел Турции выразил важность серьезного подхода мира к возможности Третьей мировой войны в своем интервью каналу Habertürk.



Представитель из Министерства Обороны Турции отметил, что существует определенный риск начала войны.



По его словам, Минобороны анализирует состояние обороны и безопасности страны, пересматривает стратегии в свете актуальных угроз.



Отмечается, что Турция является одной из наиболее подготовленных стран в этом плане. Он выделил динамичность турецких вооруженных сил, которые активны в разных регионах.



Согласно его высказываниям, наша армия анализирует свои планы, организацию логистики и участвует в миротворческой деятельности в разных уголках планеты.



Хотя никто, прежде всего Турция, не стремится к Третьей мировой войне, важно отметить, что наша армия подготовлена к любому возможному развитию событий.

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