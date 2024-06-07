Турция планирует временно остановить ввоз пшеницы, как сообщило министерство сельского и лесного хозяйства страны на официальном портале.

По официальной информации, ввоз пшеницы будет приостановлен до 15 октября 2024 года, начиная с 21 июня 2024 года, с возможным переносом указанной приостановки в зависимости от рыночных обстоятельств, сложившихся к указанной дате.



В ведомстве подчеркнули, что такое решение принято с целью поддержки отечественных производителей в период сложного летнего сезона, когда цены на урожай падают из-за увеличения импорта пшеницы в страну.



Сообщается, что в феврале стало известно о том, что Турция увеличила ввоз пшеницы из России до исторических девяти миллионов тонн в связи с приостановкой поставок из Аргентины, Бразилии и других стран.

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