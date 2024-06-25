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Турция провела переговоры с Арменией
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:38

Турция провела переговоры с Арменией

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные дискуссии с армянским партнером по дипломатии Араратом Мирзояном. Обсуждение, согласно дипломатическому источнику в столице Турции, касалось вопросов, связанных с определенным регионом.

По информации представителя издания, 25 июня состоялся телефонный разговор между главами ведомств Хаканом Фиданом и Араратом Мирзояном. В процессе беседы были затронуты как двусторонние, так и региональные темы.

Фото: www. flickr.com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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