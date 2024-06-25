Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные дискуссии с армянским партнером по дипломатии Араратом Мирзояном. Обсуждение, согласно дипломатическому источнику в столице Турции, касалось вопросов, связанных с определенным регионом.



По информации представителя издания, 25 июня состоялся телефонный разговор между главами ведомств Хаканом Фиданом и Араратом Мирзояном. В процессе беседы были затронуты как двусторонние, так и региональные темы.

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